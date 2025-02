Manejar un auto con caja automática es algo cada vez más habitual y no algo "exclusivo" de los modelos más premiums y exclusivos. En este sentido, si bien nació como un atractivo para los vehículos de "alta gama", cada vez más modelos económicos ofrecen esta opción.

De esta forma, aquellos usuarios que desean un modelo con caja automática no están "obligados" a ir por el segmento premium, lo que achica la brecha con los modelos de caja manual.

Teniendo en cuenta la lista de precios sugeridos, el gasto promedio es de $23.000.000 y $27.000.0 aproximadamente. Además, en algunos casos las diferencias apenas superan los $100.000.

Uno por uno, los 6 autos con caja automática más baratos de Argentina

Toyota Yaris

El auto chico de Toyota es el más barato con caja automática del país. Todos los modelos de Toyota tienen este tipo de caja, y se discontinuó la manual, al igual que el sedán, que ya no se vende.

De esta forma, para comprar este 0km, el más barato es el XS 1.5 6M/T 5P, con un precio de $22.158.000; mientras que el Yaris full, que es el S, sale $28.780.000.

Citroën C3

Por una pequeña diferencia de precio comparado con el Yaris, se puede acceder al Citroën C3 con caja AT. La opción es el VTi AT Feel Pack AT, que sale $23.770.000. La marca solo ofrece otra opción base con caja manual en la gama.

Fiat Cronos

El modelo Cronos, que hasta hace poco fue el auto más vendido del país, ofrece una de las opciones con caja automática más accesibles y con menor diferencia de precio, si se compara con la versión manual.

Fue el auto más vendido en el 2023

Este es el Cronos Precision CVT motor 1.3 con un valor de $25.798.900 el cual tiene caja automática, incluye modo sport, tapizado de cuero, entre otros agregados.

Chevrolet Onix

La marcha rebajó los precios en algunos modelos de los últimos meses, por lo que el Onix LTZ 1.0 con caja automática tiene un precio de $27.790.900.

Renault Sandero

En el caso de Renault, dentro de los autos más baratos, la única opción que se vende con caja CVT es la full del Sandero, llamada Intense. Este modelo tiene un precio de $27.270.000.

Peugeot 208

Se trata del auto más vendido de 2024, el cual también se convirtió en uno de los 0km con caja automática más económicos.

Se trata del auto más vendido del año pasado

En este caso, la versión Allure AT sale $27.810.000, y en caso de comprar el Allure con caja manual, sale $26.460.000.

Ventajas de manejar un auto con caja automática

Debido al gran tránsito urbano, donde los embotellamientos son frecuentes, no tener que estar constantemente cambiando de marcha reduce la fatiga del conductor y hace que la experiencia sea más placentera.

Esta facilidad de uso convirtió a la transmisión automática en una opción atractiva para muchas personas, sobre todo en aquellas que buscan mayor confort al volante. Además, una de las principales ventajas de la caja automática es que disminuye el desgaste del embrague, un problema común en los autos de transmisión manual.

A su vez, al no requerir el uso del pedal de embrague, se reduce la posibilidad de errores al cambiar de marcha, lo que prolonga la vida útil del sistema de transmisión. Otro beneficio es la mayor seguridad en terrenos inclinados.

En una subida, un auto con caja automática no se desliza hacia atrás al soltar el freno. Esto es especialmente útil para quienes no cuenta con mucha experiencia con el manejo de vehículos manuales o para aquellos que desean evitar la incomodidad de coordinar el uso del embrague y el acelerador en pendientes pronunciadas.

No obstante, el mantenimiento y las reparaciones de una caja automática suelen ser más caros que los de una caja manual, ya que su sistema es más complejo y requiere de especialistas para su reparación.

Sin embargo, al ser más las ventajas que desventajas, este tipo de tecnología se está transformando en un estándar en la industria automotriz, tanto para autos como camionetas y vehículos todoterreno.