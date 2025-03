Women's Worldwide Car of the Year, 82 periodistas de 55 países, eligieron el mejor auto del 2025, siendo ganador el " SUV más jugado por sus cambios"

Un SUV que se ha reconvertido por completo, y que solo mantiene el nombre de su modelo original, fue elegido por las periodistas del Women's Worldwide Car of the Year como el mejor del mundo en 2025.

Se trata del Hyundai Santa Fe, el cual tuvo su primera generación en 2000, para dar, luego de varios cambios, un gran salto en 2024, con una renovada estética, mayor tamaño y espacio para 7 personas.

Este modelo fue elegido por las 82 mujeres periodistas del motor, entre las cuales vota iProfesional, como el mejor del mundo, luego de ser seleccionado entre un total de 81 modelos que eran candidatos.

De esta manera, la marca coreana se queda con el máximo galardón, coincidiendo el premio con la semana de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.

Los autos a la final

Hyundai Santa Fe, mejor auto del mundo en 2025 según WWCOTY.

El Santa Fe fue elegido entre los siguientes modelos:

MINI Cooper (Coche Urbano)

KIA EV3 (SUV Compacto)

Audi A6 e-tron (Berlina)

Hyundai Santa Fe (SUV Grande)

Toyota Land Cruiser (4x4)

Porsche Panamera (Deportivo)

En la segunda ronda se han tomado como base estos finalistas para elegir el Mejor Coche del Mundo 2025.

"Elegir el Mejor Coche del Mundo es una tarea de gran responsabilidad. Debe tenerse en cuenta las particularidades de cada mercado, el tipo de conducción que se hace, el poder adquisitivo, la orografía, las preferencias de los consumidores… El coche ganador ha de dar respuesta a todas estas necesidades, satisfacer a los conductores de todo el mundo", afirma Marta García, presidenta ejecutiva de WWCOTY.

Cómo es el Hyundai Santa Fe

El SUV mide 4,83 metros de largo y su distancia entre ejes alcanza los 2,81 metros, ofreciendo un generoso espacio para que viajen siete pasajeros.

A nivel mundial tiene versiones a combustión con potencias entre 190 y 280 CV y otras híbridas enchufables de 215 CV y 250 CV.

El nuevo Santa Fe estrena un diseño disruptivo.

iProfesional consultó a Hyundai Argentina acerca de la configuración mecánica para nuestro mercado. En ese sentido Ernesto Cavicchioli (CEO de Hyundai Motor Argentina), comentó que la idea de la marca es traerlo con el 2.5 turbonaftero 277 CV, asociado con una caja automática de doble embrague de ocho velocidades y tracción integral 4WD.

"Este modelo ya lo tenemos homologado para la Argentina porque siempre tuvimos intención de traerlo. Habrá que ver cómo evolucionan los impuestos internos, sobre todo el tope de precio que tenga la segunda escala para en función de eso definir el equipamiento y no excedernos, sino quedaría muy desfasado y perdería competitividad".

La elección como el mejor del mundo

Las integrantes del Women’s Worldwide Car of the Year dieron las siguientes opiniones:

"Es muy valiente cambiar por completo un modelo tan conocido y exitoso como el Hyundai Santa Fe. El coche impresiona con un diseño futurista y por una comodidad a bordo propia de coches de segmentos superiores. La posibilidad de disponer de 5, 6 o 7 asientos también es excelente. A pesar del gran tamaño, es fácil de conducir, incluso en condiciones reales de nieve. En todas las situaciones se desenvolvió sin problemas. Las versiones híbridas ofrecen un excelente ahorro de combustible y la posibilidad de cero emisiones en ciudad, Ina Georgieva. Bulgaria

"Me encanta el estilo atrevido y cuadrado del Santa Fe, es único y práctico a la vez. Pero aún me gusta más su seguridad y tecnología. Me embistió un camión de transporte mientras conducía el Hyundai Santa Fe en Italia y el vehículo se comportó de manera increíble: no volcó ni sufrió daños importantes. Me impresionó mucho cómo salió del accidente y que nadie resultara herido ni lesionado", Petrina Gentile, Canadá.

"Del Hyundai Santa Fe me ha gustado su diseño innovador, su buen aprovechamiento del espacio interior con 7 plazas, su amplio maletero, su comportamiento dinámico a pesar de su gran tamaño y que está disponible con tecnología híbrida e híbrida enchufable a un precio competitivo con una buena relación calidad-equipamiento", Sara Soria, España

«El Hyundai Santa Fe se ha rediseñado radicalmente. Con una mayor apertura del portón trasero y un interior más espacioso, este SUV busca dar satisfacción a las actividades urbanas de los clientes y en los entornos naturales. Una de las cosas que más me gustan del Santa Fe es la tercera fila, que se pliega perfectamente, lo cual es más inusual de lo que parece. Es un detalle más del buen trabajo de los diseñadores de Hyundai», Tanya Gazdiz, USA

"El Hyundai Santa Fe es una evolución audaz y estratégica del concepto SUV. Hyundai ha reinventado el Santa Fe con una estética más robusta y cuadrada y ha logrado maximizar el espacio, la versatilidad y el confort, cualidades que los compradores modernos buscan en un SUV. El interior, está repleto de tecnología de vanguardia y materiales de primera calidad. El compromiso de Hyundai con la innovación brilla a través de sus trenes motrices electrificados y sus avanzadas características de seguridad", Shahinaz Hussein, Egipto.

"El Hyundai Santa Fe ofrece una buena relación de precio con tecnología, seguridad y comodidad", Isabel del Ángel Negrete. México