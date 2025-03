Estos son los cambios para la VTV, la licencia de conducir y otros trámites automotores anunciados por el Gobierno

El Gobierno anunció una serie de modificaciones en los trámites para la obtención de la licencia de conducir profesional y en los plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo de simplificar los procedimientos y reducir costos. Asimismo, instó a las distintas jurisdicciones a adherirse a esta iniciativa.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se eliminará la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, documento requerido hasta el momento para el transporte de cargas o pasajeros entre provincias. A partir de esta medida, las jurisdicciones serán responsables de emitir las licencias profesionales de las categorías C, D y E.

"Van a ser las jurisdicciones las encargadas de entregar las licencias profesionales C, D y E. Ahora solicitarla cuesta en torno a $500.000 y renovarla $250.000, esto se termina. Los cursos y los exámenes los van a brindar prestadores públicos y privados registrados en Vialidad", explicó Adorni. Además, destacó que los conductores ya no perderán sus licencias en caso de cambiar de domicilio.

Nuevos plazos para la Verificación Técnica Vehicular (VTV)

El Gobierno también modificó los plazos para la realización de la VTV. En los vehículos 0 km, la primera verificación será obligatoria a partir del quinto año desde su patentamiento. Para los automotores que no sean de uso particular, la inspección se deberá realizar a partir del segundo año. En el caso de vehículos con más de 10 años de antigüedad, la renovación se requerirá cada dos años para los de uso particular.

Desde el Ejecutivo también se informó que los controles podrán realizarse en cualquier taller o concesionario habilitado, en lugar de limitarse a los centros oficiales de verificación.

Costos actualizados de la VTV en marzo de 2025

En la provincia de Buenos Aires, el costo de la VTV se fijó en $63.436,30. En la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa es de $52.878 para automóviles y de $19.800 para motocicletas.

Exenciones en el pago de la VTV

Determinados vehículos están exentos de abonar la tarifa de la VTV, aunque deben cumplir con la revisión técnica obligatoria:

Vehículos destinados a servicios municipales.

Unidades pertenecientes a cuerpos de bomberos.

Autos de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes jubilatorios mínimos.

Cronograma de vencimientos para la VTV en 2025

El vencimiento de la VTV estará determinado por el último número de la patente del vehículo. El cronograma de vencimientos es el siguiente:

Patentes terminadas en 0: 30 de octubre.

Patentes terminadas en 1: 30 de noviembre.

Patentes terminadas en 2: 28 de febrero.

Patentes terminadas en 3: 31 de marzo.

Patentes terminadas en 4: 30 de abril.

Patentes terminadas en 5: 31 de mayo.

Patentes terminadas en 6: 30 de junio.

Patentes terminadas en 7: 31 de julio.

Patentes terminadas en 8: 31 de agosto.

Patentes terminadas en 9: 30 de septiembre.

Las modificaciones buscan optimizar los trámites y reducir costos tanto en la obtención de licencias profesionales como en la verificación vehicular, mientras se mantiene el control sobre la seguridad vial.