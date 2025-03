DS, una de las marcas que forma parte del grupo Stellantis, presentó el nuevo DS 7 E-Tense, un SUV híbrido enchufable que abre paso a la llegada de nuevos modelos electrificados de otros segmentos.

Durante el encuentro, en una entrevista con Martín Zuppi, CEO del grupo (integrado por Fiat, Citroën, Jeep, Peugeot, RAM y DS) describió cómo está el mercado automotor hoy, cómo se preparan para la nueva disposición que permitirá importar 0km híbridos o eléctricos sin impuesto extrazona; y qué perspectivas tienen sobre la venta a futuro.

En este contexto, Zuppi hizo hincapié en las herramientas que considera clave para el crecimiento del mercado este año, para el cual se prevé un incremento en las ventas que podría llegar al 50 por ciento.

"El mercado general está muy bien, y se estiman unas 550.000 a 570.000 unidades para el año. Venimos de un 2024 con 390.000 patentamientos sin vehículos pesados, lo cual da un número muy interesante", explicó el directivo.

Los créditos, aliados de la venta de autos

En este contexto, Zuppi se refirió a las herramientas más importantes para sostener una buena dinámica.

"Este año hay un gran jugador que es la financiación, con tasas competitivas y bajas, podes ofrecer al cliente una financiación accesible, que genera a futuro la posibilidad de seguir creciendo", dijo el directivo.

Martín Zuppi, CEO del grupo Stellantis.

Por otro lado, consultado sobre el dólar y qué pasaría si se "dispara", un tema que siempre está en la mira de los argentinos, dijo que si bien el escenario está calmo, cuando sube el paralelo, muchas veces impulsa la compra de autos.

"La gran turbulencia podría ser que la tasa de interés aumente. Con la financiación se da la posibilidad de pensar a futuro. En una economía estable, permite comprar un auto en cuotas, algo que hace unos años no se podía. El gran aliado hoy es la posibilidad de financiar, con una posibilidad de que la tasa vaya más a la baja que al alza", comentó.

Sobre el precio de los autos, adelantó que no hay tanto margen para bajar más los valores, pero sí remarcó que están los créditos. "No conozco la cocina de las otras terminales, pero creo que no hay mucho margen para recortar en precio. Por eso, mientras la tasa acompañe, la financiación es un buena herramienta para que la gente acceda al 0km", aseguró.

Más autos importados y menos nacionales

Otro tema que abordó el directivo tiene que ver con la apertura de las importaciones, lo cual ya se nota en la venta de más autos de otros orígenes, incluso brasileros (además de la llegada de nuevos chinos).

En este sentido, Zuppi explicó: "Pasamos de tener un mercado con ventas de autos un 70% de origen nacional y un 30% importado, a un 40% nacional y 60$ importado, pero si sube el volumen, no es un problema. Lo importante es generar una sustentabilidad productiva. En Stellantis hicimos una producción de más de 160.000 autos en el 2024, estamos trabajando para que, en 2025, sea más alto, entonces con un mercado de importado más activo, si generas una mayor economía de escala y mejoran los costos, es siempre positivo".

Luego agregó que "La sustentabilidad productiva en Argentina se exporta. Si el mercado brasilero en la región es mejor que el año pasado, y Argentina es mejor en producción, es más sustentable".

Por otro lado, la marca ingresará este año a un nuevo segmento con tres pick up medianas, que producirán en Córdoba, con lo cual también ampliarán el volumen.

"Cuanto más competidores tenés más difícil es el mercado, pero prefiero un mercado con más competidores y de 600.000 autos, y no cerrado de 400.000. Los nuevos jugadores darán un crecimiento pero todos tenemos más espacio para crecer. Si es un mercado estable, con posibilidad de crédito, que lleguen nuevos es parte del juego, y solo te obliga a ser más eficiente y subir la vara", dijo el directivo.

Autos eléctricos e híbridos sin arancel

Este lunes, el Gobierno puso en marcha el nuevo plan para importar vehículos eléctricos o híbridos sin arancel extrazona, con un precio FOB de 16.000 dólares.

Consultado sobre las opciones que tiene Stellantis para comercializar, y si Leapmotor, que forma parte del grupo, se venderá en Argentina, Zuppi dijo.

"Tenemos una muy buena opción, pero no solo esa. En todas las marcas hay productos importados. Hay que ver si es sustentable en el mercado, si es competitivo, si tiene espacio en el line up porque no es traer por traer. Estamos estudiando algunas posibilidades más allá de Leapmotor, que no tiene fecha de arribo al país".

Para que la marca se venda en Argentina, Zuppi aclaró que deben hacer un plan y conocer la rentabilidad, apertura de concesionarios, análisis de line up, no es lo mismo que sumar un modelo a una marca.

Competitividad argentina

Como tema central, la competitividad de la industria argentina siempre es un tema de análisis, aunque el Gobierno eliminó varios impuestos y ayudó al sector.

En este marco, Zuppi dijo: "Nos preocupa Argentina para producir porque no tiene la competitividad que tiene que tener la economía de escala, pero si se produce una buena cantidad y se exporta, eso se resuelve. Por otro lado, como el tipo de cambio no ayuda, la quita de impuestos compensa, y estamos trabajando en esa agenda con Adefa y el Gobierno".

Por otro lado, luego de la eliminación del impuesto PAIS y el impuesto al Lujo para algunos autos, adelantó que se trabaja en otras medidas como la doble imposición de IVA, que afecta el precio de los autos.

"Nos preocupa cualquier pérdida de competitividad y nos alegra cualquier quita de carga fiscal, si una compensa la otra podemos seguir trabajando. Por eso, hoy no nos preocupa y no vemos que vayamos a bajar producción".