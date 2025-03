El mercado argentino ofrece una gran variedad camionetas, pero en general, está más orientado al segmento mediano, también conocido como el de una tonelada de carga.

Sin embargo, Chevrolet Montana se inscribe en un nicho del mercado que empieza a cobrar notoriedad, el de las pick-us compactas, que resultan ideales para desplazarse con mayor comodidad en la ciudad, pero también son una opción válida para el esparcimiento.

En esta oportunidad nos pusimos al volante de la versión manual y más accesible de la camioneta que Chevrolet produce en Brasil sobre la misma arquitectura del SUV Tracker, modelo con el que comparte, además de la mecánica, muchísimos componentes.

A continuación, te contamos todos los detalles de la Montana, y los pro y contras para tener en cuenta.

Cómo es y contra quiénes compite

En este segmento se da una curiosidad, ya que podríamos consignar como "camioneta compacta" tanto a esta Montana como a una Ford Maverick o Fiat Toro. Pero el producto de Chevrolet claramente apunta en la actualidad a las opciones más pequeñas del segmento, como ser Renault Oroch y Fiat Strada, debido a su mecánica y nivel de equipamiento.

Este modelo mide 4,17 metros de largo y 2,80 metros en ejes, siendo prácticamente igual que el de la marca del rombo y unos centímetros más grande que el de Fiat, mientras que la capacidad de carga es de 585 kilos, resulta la menor de su clase, ya que tanto Oroch como Strada ostentan 650 kilos.

La nueva camioneta Montana tiene un diseño moderno.

El despeje de la carrocería no es muy pronunciado, aunque los ángulos de ataque y salida favorecen el desempeño en terrenos irregulares, aunque esto no aplica para el off-road, porque Chevrolet anunció que no habrá versiones 4x4 de esta camioneta al menos en esta generación.

Su diseño es moderno y toma cierta distancia respecto del de Tracker, modelo del cual deriva: su frontal es más agresivo producto del diseño de la parrilla y los faros rasgados con tecnología led.

En la camioneta Montana se pueden transportar casi 600 kilos.

Detalles por dentro de la camioneta Chevrolet

Esa impronta personal también se advierte puertas adentro, en este caso con un panel de a bordo un poco más estilizado que el del SUV compacto, con una central multimedia de 8 pulgadas, cuya pantalla está ubicada de manera "flotante" sobre el torpedo para conectarse con el tablero.

En términos de materiales y terminaciones no hay diferencias con Tracker. La calidad general es aceptable, con tapizados y algunos revestimientos símil cuero en un ambiente dominado por plásticos duros.

La nueva Montana tiene una pantalla flotante integrada con el tablero.

El volante y el tablero son iguales al del SUV y la butaca del conductor se ajusta en altura, y se complementa con la regulación doble de la columna de dirección para ofrecer una cómoda posición de manejo.

Entre los principales "amenities" aparece el cargador inductivo para celulares y el servicio de asistencia OnStar y el de Wi-Fi a bordo, un diferencial frente a sus rivales, pero no hay techo solar y el tapizado es de tela.

Pese a que Chevrolet destaca la habitabilidad de Montana, las plazas traseras resultan algo chicas para personas de talla mediana o grande, debido al acotado espacio para las piernas y la altura del techo, siendo el asiento central sólo apto para niños. Atrás tampoco hay salida de aire acondicionado, sólo toma USB y de 12v.

Chevrolet Montana: mecánica, prestaciones y consumo

Aunque sea una referencia recurrente, bajo el capó emplea el mismo motor de Tracker. Hablamos del 1.2 turbo 132 CV y 190 nm de par máximo, combinado en esta versión LT con una caja manual de cinco velocidades (en otras versiones con caja automática de seis marchas).

Esta combinación responde muy bien (el recorrido de la selectora es suave) y por eso las prestaciones son satisfactorias: alcanza una velocidad máxima de 183 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 10 segundos, mientras que el rendimiento promedio es de 13 kilómetros por cada litro de combustible.

La Montana recorre 13 kilómetros por litro de combustible.

En líneas generales es un vehículo confortable en toda situación de manejo, la principal diferencia con Tracker radica en el tren trasero, donde Montana se muestra lógicamente más áspera, debido a los ajustes que se tuvieron que hacer en esta carrocería monocasco pero con finalidad más utilitaria.

La dirección se beneficia por una óptima asistencia eléctrica, que le otorga al volante la suavidad necesaria para maniobrar en espacios reducidos a baja velocidad y la dureza adecuada para brindar seguridad en la ruta.

El sistema de frenos, en tanto, respondió con distancias correctas para un modelo de su tipo. Por ejemplo, para detenerse por completo desde 100 km/h Montana necesitó de 39,6 metros, aunque con una leve tendencia a cruzar la carrocería.

¿Cómo queda la camioneta Chevrolet Montana frente a sus rivales?

Al comienzo decíamos que en la actualidad, la camioneta compite directamente con Renault Oroch y en menor medida con Fiat Strada: originalmente apuntaba a las versiones más económicas de Toro, pero ese modelo ya no se ofrece más en nuestro mercado con caja manual.

Así las cosas, los $29.099.900 que cuesta esta Chevrolet Montana LT resultan muy competitivos en virtud de los $31.640.000 que cotiza la versión comparable de Oroch denominada Emotion, equipada con el conocido motor 1.6 de 114 caballos y tracción 4x2.

Un poco más abajo se ubica la Fiat Strada Freedom con el 1.3 Firefly de 99 CV, caja manual y tracción simple, que cuesta $27.480.000, pero tiene un nivel de equipamiento inferior.

Cabe destacar que tanto Oroch como Strada apenas ofrecen dos airbags, mientras que Montana equipa seis bolsas de aire: un detalle para nada menor si la utilidad que se pretende darle es de uso familiar.