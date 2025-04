Toyota lanzó una nueva versión de la Hilux: qué cambios trae y cuánto sale

La empresa Toyota, la segunda automotriz que más autos comercializó en lo que va del 2025, acaba de lanzar una variante de su pickup. Se trata de la nueva Toyota Hilux SRV+ 4X4 AT, camioneta que se ubicó como la más cara de las tres SRV que hay en el portfolio y, a su vez, como la tercera más costosa de toda la gama. Esta solo se ubicó por debajo de la SRX 4X4 AT y de la GR-Sport 4X4 AT.

En cifras, este modelo de la marca nipona no solo logró liderar su segmento durante marzo, sino que también alcanzó la cima de todo el mercado de los 0km con 2715 cómputos en dicho mes. De esta forma, alcanzó las 8.628 ventas en lo que va del año, lo que representó un 74,6% más que el primer trimestre del 2024 (4942), según detalló la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En el caso de únicamente tomar en cuenta el segmento de las pickups, la camioneta de Toyota también lidera el listado, seguida la Volkswagen Amarok con 7571 en el acumulado anual, y la Ford Ranger, con 6196 matriculaciones en el primer trimestre.

Cómo es y cuánto sale la nueva Toyota Hilux

En un contexto en el que la Hilux se encuentra en lo más alto en el ranking de ventas en el mercado local, la empresa japonesa anunció la llegada de una nueva variante. Se trata de la mencionada SRV+, que mantiene el turbodiésel de cuatro cilindros en línea de 2.8L que eroga 204 CV a 3000rpm, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

Toyota lanzó una nueva versión de su clásica Toyota Hilux

Los cambios empiezan a advertirse en el exterior, donde se equipan llantas de 18″ con neumáticos 265/60 R18 y nuevas manijas cromadas. Por dentro, se incorpora el sistema de encendido por botón, regulación eléctrica en la butaca del conductor, tapizado de cuero natural y ecológico en todo el interior y sistema de ingreso inteligente, además de levanta cristales eléctricos en sus cuatro ventanillas.

El paquete de seguridad cuenta con airbags frontales, de rodilla, laterales y de cortina, asistente de frenado de emergencia, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, de descenso en pendiente y un candado de seguridad en la rueda de auxilio, entre otros elementos.

De cara al cuarto mes del año, el costo de Toyota actualizó su lista de precios el primer día hábil del mes con un aumento que giró en torno al 1,2%. De esta manera, así quedaron los valores de su chata, con la nueva alternativa incluida:

Toyota Hilux DX 4x2 MT: $39.906.000

Toyota Hilux DX 4x2 AT: $41.103.000

Toyota Hilux DX 4x4 MT: $46.739.000

Toyota Hilux DX 4X4 AT: $48.140.000

Toyota Hilux SR 4x2 MT: $45.941.000

Toyota Hilux SR 4x4 MT: $53.819.000

Toyota Hilux SR 4x2 AT: $48.023.000

Toyota Hilux SR 4x4 AT: $56.252.000

Toyota Hilux SRV 4x2 AT: $54.845.000

Toyota Hilux SRV 4x4 AT: $62.238.000

Toyota Hilux SRX 4x2 AT: $63.183.000

Toyota Hilux SRV+ 4X4 AT: $65.216.000

Toyota Hilux SRX 4x4 AT: $68.194.000

Toyota Hilux GR-Sport AT (la versión deportiva): $72.007.000

De esta forma, la diferencia entre la Hilux más básica con la full es del 80% aproximadamente, un porcentaje significativo.