Pablo Di Si, ex CEO de Volkswagen, alertó sobre la invasión de autos chinos

Tras su despedida del Grupo Volkswagen, donde terminó como CEO de Latinoamérica y Norteamérica, el ex ejecutivo argentino Pablo Di Si reapareció opinando sobre la industria automotriz, y alertó sobre el riesgo de la invasión china en Sudamérica. Di Si realizó estas declaraciones en Brasil, donde participó de un seminario sobre las nuevas tendencias de la industria automotriz mundial.

"La industria automotriz tiene que estar atenta a una gran amenaza: la nueva invasión de China, con autos similares a otros más conocidos del mercado, pero 30% más baratos y con un elevado volumen de stock. Con todo este lío de los aranceles entre Estados Unidos y China, ¿dónde creen que irán todos esos autos que China pensaba enviar a Estados Unidos? Van a tener que encontrar un mercado alternativo. Los chinos intentaron vender autos de entrada a gama en Brasil hace 20 años y no funcionó. Ahora ellos tienen una gama completa, tanto de autos premium como de entrada. Si Brasil no tiene cuidado, su industria automotriz desaparecerá. Y no hay que ponerse a hacer un estudio sobre el tema. Hay que tomar una decisión rápida, porque este asunto será violento. Los chinos ya dominan buena parte del mercado latinoamericano y no con tecnología, sino con precio", expresó.

La reaparición pública de Di Si y su mensaje sobre China llegó a una semana del anuncio de Volkswagen en Argentina, que confirmó la producción de una nueva camioneta en alianza con la automotriz china SAIC-Maxus.

Ese anuncio de inversión por u$s580 millones se llevará adelante en 2027, y será la segunda generación de la camioneta, que reemplazará a la actual.

Los planes del ex CEO, y el reemplazo chino

Di Sí había asegurado que la camioneta Amarok tendría una larga vida, por lo menos de una década más, pero eso no progresó. Así, sus planes, que fueron ideados en su paso por Volkswagen Argentina, fueron superados por la china, que quedó como socia de la compañía alemana para realizar el nuevo proyecto.

Otro cambio en Volkswagen: el SUV Taos, que fue un gran proyecto, se deja de fabricar, y será importado de México.

Lo único positivo para el directivo es que si llegó a bloquear el proyecto Cyclone en la Argentina. El entonces presidente de VW Latinoamérica canceló el plan para que la nueva generación de la Amarok se fabricara en la vecina planta de Ford Argentina, como finalmente terminó ocurriendo en Sudáfrica, según recordó Motor1.

El argentino se despidió del Grupo VW en noviembre pasado. Tras llegar a ser el CEO de VW Norteamérica, se enfrentó a la resistencia de la red de concesionarios de Estados Unidos, que cuestionaron la política de productos del argentino. Di Si dio un paso al costado con una carta donde anunció que dedicaría más tiempo a su familia.