Stellantis comienza a producir la nueva camioneta Fiat Titano en Córdoba

Es una nueva pick up mediana, la primera fabricada por Stellantis en Argentina y la primera de una familia de vehículos que se desarrollará en Ferreyra

Desde Córdoba. La planta de Ferreyra será desde hoy sede industrial de una nueva camioneta mediana que se pondrá a la venta en el mercado local y estará lista para exportar en pocos meses más.

Se trata de la Fiat Titano, uno de los modelos de una nueva familia de productos desarrollados por el grupo Stellantis, en la cual se invirtieron 385 millones de dólares. Además, en 2027, se sumará la producción de un motor 2.2 Multijet de 200 CV, tanto para equipar los productos locales como para comercializar en el exterior.

Como parte de este proyecto, también se instaló en el lugar Sudamericana, un autopartista que forma parte del grupo Stellantis, y que desde ahora se encuentra en el establecimiento para el abastecimiento rápido y al instante de sus partes.

Durante la presentación del proyecto, Martín Zuppi, presidente de Stellantis, dijo que "La industria automotriz argentina está en un momento de cambio y evolución constante. En Stellantis acompañamos este proceso y el Polo Industrial de Córdoba acompaña con un proyecto más eficiente. Hoy se lanza la Fiat Titano con un motor 2.2 L de 200 CV, con potencia, robustez puesta en confort de marcha y tecnología. El foco está puesto en el cliente que necesita herramientas confiables para su trabajo. Titano no llega sola, sino que lo hace con sus hermanas menores Toro y Strada", comentó el directivo.

Detalles de la nueva camioneta de Stellantis

La fabricación de Titano junto con los nuevos modelos (los cuales no se revelaron oficialmente hasta el momento), convivirán de ahora en más con el Cronos, el sedán que se produce en Ferreyra desde 2018. Esta es la primera vez que se fabrican en la planta de Ferreyra dos productos de forma simultánea, y también es el debut de la producción de una camioneta del grupo en el país.

Emanuele Cappellano, Presidente de Stellantis Sudamérica, dijo: "Quiero ser claro: Fiat Titano es mucho más que un nuevo modelo. El polo industrial se prepara para producir más con más integración local y calidad en permanente evolución. La plataforma es confiable, probada, y adaptada a necesidades de nuestros clientes. En 2025 planificamos producir 15.000 unidades, pero en un año completo tenemos capacidad para llegar hasta 45.000. Analizaremos el mercado", dijo el directivo.

Así, tanto chapistería, como montaje y pintura, fueron receptores de la inversión, y funcionan tanto para la pick up como para el sedán chico, de forma paralela, y con muchas de sus partes automatizadas.

La nueva Fiat Titano se comienza a fabricar en Córdoba.

El objetivo de este proyecto es transformar al Polo Industrial Córdoba en un hub de pick ups para exportar a toda la región. Es por eso que, Titano, que hasta ahora se ensambló en Uruguay, desde ahora se concentrá en la Argentina para exportar a la región.

Por otro lado, la implementación de este gran desarrollo en un segmento tan competitivo, donde hay varios modelos de producción local, significa la incorporación de 1.800 nuevos puestos de trabajo, de los cuales el 50% serán mujeres.

Los detalles de Titano y el motor Multijet

Durante una visita realizada a la planta de Ferreyra antes de la presentación oficial, el director Industrial de Ferreyra, Diego Vicente, detalló lo que significa para Stellantis este proyecto.

"Estamos frente a un desarrollo muy importante, la planta fue adaptada para la nueva familia de vehículos que hoy comienza con Fiat Titano. En este lugar tenemos tres procesos, más la fabricación de cables para Cronos y Titano por medio de Sudamericana y el motor", comentó el directivo.

Un total de 1373 colaborados participan de este desarrollo que comenzó en 2021 con la reorganización de la planta, y un año después se decidió la producción de la pick up. Pasado el tiempo de preparación, en 2025 está la puesta a punto y se está cerrando una parte de este gran hito.

En cuanto al motor, es un 2.2 L de 200 CV, combinado con caja manual de 6 marchas y tracción 4x2 o 4x4; y caja automática de 8 marchas, con tracción AWD.

Titano es la nueva camioneta mediana del grupo Stellantis

Ruben de Santis, líder del proyecto, explicó que 87 expertos de todo el mundo, más 15 especialistas en áreas específicas, fueron parte de este proceso de desarrollo. Además, hay 31 proveedores locales y 22 internacionales.

"El proyecto técnico involucró desafíos importantes como nuevos procesos de soldaduras, nuevas líneas de montaje y la creación de un centro de componentes. Todo impactó en el layout de la planta y la creación de nuevas rutas de abastecimiento", comentó.

Expectativas de Stellantis

"Titano es parte de una estrategia industrial de largo plazo que tiene como objetivo posicionar al Polo Industrial Córdoba como un verdadero hub regional de pick-ups. Hoy se están contratando 1800 empleados como apuesta directa al trabajo local, a la capacidad argentina y a la provincia de Córdoba", dijo Cappellano.

Martín Zuppi, Presidente de Stellantis Argentina: "El Polo Industrial Córdoba escribe hoy un nuevo capítulo en su rica historia gracias a la potencia productiva de Stellantis, especialista mundial en chasis, y su vasta experiencia en pick-ups de otros segmentos con especialistas regionales como Brasil y México. Pero esto no sería posible sin el know how de un gran equipo de personas de nuestra planta de Ferreyra que produce el modelo más elegido por los argentinos de los últimos 4 años, nuestro querido Fiat Cronos".