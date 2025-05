Manuel Antelo confirma inversión de 200 millones de dólares en el país: "Javier Milei dio en el clavo"

Radicado en Uruguay desde hace varios años, y sin contacto con la prensa, Manuel Antelo volvió a la Argentina para dar varias noticias.

Siempre vinculado al mundo de los autos, ahora como representante de las marcas Great Wall, Haval, Ora y Mitsubishi a través de Car One, confirmó una inversión de 200 millones de dólares. La misma será destinada a diferentes rubros: por un lado, importará tres nuevos modelos de autos; y por el otro, apostará a la logística, real state y retail.

Como parte del plan, confirmó la apertura de nuevos shoppings y la representación de marcas de indumentaria como Decathlon, lo cual fue anticipado por iProfesional durante un recorrido por las tiendas uruguayas, modelo que se trasladará a este país.

"Vamos a repetir el modelo de negocio de grandes centros comerciales, como los que tenemos en Canelones y Punta del Este, en Uruguay. Vamos a crear miles de puestos de trabajo. Hoy hay gente que se queja de que se van a perder puestos de trabajo, algunos se van a perder, pero se van a crear otros", dijo.

Manuel Antelo apoya a la política actual

Antelo se fue del país en medio de la crisis de 2002, con la sucesión de cinco presidentes que dejó a Eduardo Duhalde en el poder. Entonces, dejó de lado el contacto con los medios. Hoy, estuvo en Buenos Aires para el lanzamiento de los autos que representa, de origen chino.

"Veo una luz muy grande para la Argentina, una gran oportunidad histórica para derrotar a la casta y convertirnos en un país super rico".

Antelo recordó cuando dejó el país con gran tristeza, y sus ganas de volver a invertir muy fuerte en su país. "Hoy es un día muy importante para mí, porque vuelvo a mi país con muchos planes de inversión", dijo.

En este contexto, aseguró que ve una luz enorme para el futuro del país, un potencial tremendo. "Lo que me pone tan optimista es que creo que el presidente Javier Milei dio en el clavo del problema del país. Nuestro problema no es el déficit fiscal, no es la inflación, porque esas son las consecuencias del problema real: la casta". Más tarde agregó: "En Argentina se está combatiendo a la casta política y de los 'empresaurios', como los llama con mucho acierto Milei".

Las nuevas medidas de Javier Milei que apoya el empresario

Esta realidad lo hizo pensar en volver, ayudado por varias medidas.

Una de ellas tiene que ver con el cupo de importación de autos sin aranceles que implementó el Gobierno. "Estaremos trayendo 4.000 autos al país y lanzando nuevas marcas, como Ora", dijo. Los primeros 400 autos llegarán en junio, otros 1.000 en agosto y el resto antes de fin de año.

Si bien advierte el beneficio de la medida, reconoce que deben ser responsables, porque al importar nuevos modelos deben tener repuestos y nunca abandonar al cliente, como ha pasado, expresó el empresario.

Más tarde agregó "Estos autos están llegando al país sin aranceles aduaneros, pero la carga impositiva de los autos en Argentina todavía sigue siendo muy grande, con el IVA, Ingresos Brutos y tasas. Pero los empresarios tenemos que hacer también nuestro esfuerzo, con procesos más eficientes. Vamos a una normalización de la economía donde sólo van a sobrevivir los que sean más competitivos".

En cuanto al boom de marcas chinas, dijo: "Si nos vamos para atrás en el tiempo, la industria automotriz estuvo dominada por más de 100 años por empresas occidentales. Y hoy tenemos a China que, en términos de producción, casi que supera a la capacidad industrial de Estados Unidos y Europa, pero combinados. China llegó para quedarse y será un jugador cada vez más grande, sobre todo en Latinoamérica, donde recién está desembarcando"

Otros negocios que está desarrollando Antelo

Antelo no solo volvió para anunciar la llegada de nuevos autos, sino para confirmar otros negocios.

"Lo que descubrí viviendo en Europa es que hay una tendencia a que los shoppings salgan de las ciudades y así se arman Retails Parks, que es una tendencia que está llena en París y Madrid: son centros comerciales con grandes superficies. Lo mismo vamos a hacer en Argentina, replicando la experiencia que ya tenemos en Uruguay, donde invertimos 100 millones de dólares en estas grandes superficies. Queremos que ahí estén nuestros concesionarios de autos, pero también las tiendas de Decathlon y otros grandes locales como Ikea, que necesitan grandes superficies para operar".

Todo esto se da aún reconociendo riesgos. "Si te dijera que en Argentina no hay riesgos, me estaría equivocando. Lo que hacemos los empresarios es medir el riesgo, cuándo entrar, cuándo hacer y cuándo no hacer", explicó.

"Nuestro trabajo diario es medir el riesgo y hoy el riesgo principal de Argentina es que haya una marcha atrás y se vuelva a lo anterior. Ruego que no suceda ni pase. El riesgo de Argentina es político, porque el país es súper rico. El día que descubramos eso, la Argentina también va a tener una población que tenga una población muy rica. Es una locura que tengamos estos índices de pobreza", comentó.