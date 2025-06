Con una inflación mucho más baja, a comparación del 2023 y 2024, y un dólar estable, entre los $1.100 y $1.200, los créditos prendarios ganan popularidad. Y, si bien es tentador acudir a este tipo de financiación, especialmente para las personas que buscan trabajar con apps como Uber, es clave tener en cuenta.

Cuánto se debe ganar por mes para sacar un crédito prendario sin riesgo

Para saber cuánto se debe ganar por mes para obtener un crédito prendario, es clave analizar el capital a solicitar y la tasa de interés asociada. Por ejemplo, en el caso de Santander, se debe ingresar al simulador del Banco Santander, el cual consta de 5 pasos:

Paso 1: en el primer paso se deben ingresar los datos personales. Esto incluye tipo de documento, DNI y género. Al hacerlo, se rellenará de forma automática nombre y apellido, aunque, de no hacerlo, se debe ingresar manualmente. También se debe colocar fecha de nacimiento, código postal, correo electrónico, número de celular, ingresos declarativos (en blanco) y relación laboral.

Paso 2: el segundo paso es cotizar por valor estimado o por modelo. Por ejemplo, con ingresos declarados de $2.500.000, trabajando de forma independiente y optando por un vehículo usado de $26.000.000, el monto máximo que financia el banco es de $9.307.933 en 48 cuotas. La tasa nominal anual en este caso es de 71,9% y la TEA del 101,03%, mientras que el CFTEA es del 131,62%. El valor de la cuota pura estimada sin IVA es de 594.075 y con IVA asciende a $711.192. Luego, se debe detallar el tipo de vehículo, marca, modelo y año. Posteriormente, se ingresa el día del mes en el que se debita el dinero

Paso 3: el siguiente paso consiste en ingresar los datos necesarios para que el usuario pueda contratar el respectivo seguro. Estos son la dirección completa, provincia, localidad, país de nacimiento, localidad, actividad laboral, carga impositiva, ingresos brutos, empresa de telefonía y estado civil. Luego, el banco enviará un código token que debe ingresarse y elegir un seguro

Paso 4: aparecerá un resumen con todos los datos ingresados y la cotización elegida

Paso 5: se debe subir la documentación pertinente

En este ejemplo, la cuota es de $711.192, por lo que en un salario de $2.500.000 representa un 28,45% aproximadamente. Según los expertos, lo idea es no destinar más de un 10% de los ingresos para este tipo de gastos.

En este caso, se debería ganar $7.111.920 para lograr ese objetivo. Otro porcentaje "seguro" consiste en fijar la cuota en un 15% de los ingresos, por lo que, para este ejemplo, el monto a cobrar debería ser de $4.741.280. Por último, el porcentaje máximo recomendable de los ingresos que se debe destinar a este tipo de pago es el 30% de estos.

No obstante, tiene ciertos riesgos, ya que, en el caso de uso personal, el ingreso no depende de este activo y se le debe añadir el seguro, patente, entre otros gastos. Por lo tanto, un número recomendable para un préstamo de caso 10 millones de pesos es tener ingresos de $4.741.280 aproximadamente. Sin embargo, es muy probable que una persona que tenga ese nivel de ingresos no necesite tomar ese nivel de deuda.