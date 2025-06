El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que el Gobierno habilitará la importación de vehículos nuevos y usados a particulares, y lo hará bajo un esquema simplificado.

"Le facilitamos a la gente la importación personal de vehículos. Te querés comprar un auto afuera, estoy hablando nuevo. Antes te pedían una cosa que se llama una licencia", explicó el funcionario. Y agregó: "Si un auto en Estados Unidos anda, en Europa lo dejan andar, vamos a presumir que acá va a funcionar también. Entonces después tenés que hacer la VTV, porque por ahí te traés un auto de Inglaterra que el manubrio está del otro lado, pero hacés una suerte de VTV acá y se acabó la historia".

Sturzenegger también indicó que el Gobierno analiza ampliar las condiciones para importar vehículos usados: "Estamos viendo la posibilidad bajo condiciones bastante más amplias de ahora, la de los usados".

En ese sentido, el ministro destacó: "El gobierno de Milei es un gobierno que siempre está pensando en la gente. Está centrado en la gente. No está pensando si le sirve la casta. No vamos en contra de nadie, vamos a favor de la gente".

Qué trámites se necesitan realizar

Para ingresar autos al país, hay que tener dos licencias: la "Licencia de Configuración de Modelo" (LCM) y la "Licencia de Configuración Ambiental" (LCA).

Los dos procesos de homologación deben ser aprobados por todos los autos que circulan en la Argentina. Este trámite lo realizan la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Industria (LCM) a través del INTI, que controla la homologación.

En caso de concretar estos pasos, con los cambios que tiene en la mira el Gobierno, cada particular podría importar su propio auto, lo que implicaría una mayor competencia de marcas y modelos.

También cambiaría la realidad para las automotrices, hoy las únicas que pueden ingresar autos al mercado local; o los importadores (Lo mismo sucede con organismos oficiales o discapacitados).

Por otro lado, cabe recordar que están permitidos los ingresos bajo el Régimen de Autos Clásicos o el Régimen de Repatriación para ciudadanos argentinos que vivieron en el extranjero.

¿Qué pasará con los service y la atención de postventa?

Acá es donde aparecen las contradicciones y dudas. Para las automotrices e importadores será un problema, porque no podrán hacerse cargo de un auto que trae un particular y ellos no venden oficialmente. Por otro lado, al tener su logo, cae la responsabilidad o puede afectar la imagen de marca.

"El que compró el auto no podrá repararlo, ni recibir diagnósticos de un service oficial. Si vendemos esa marca, al no tener el modelo, tampoco le daremos servicio. Por otro lado, en la Aduana nadie controlará si el modelo que ingresó cumple con todos los crash test, si es Euro 5, si cumple con la LCM", comentó un importador.

En los concesionarios encontramos otra mirada, no tan preocupante, y hasta se vio una oportunidad.

Sobre el servicio y la postventa explicaron que en un mercado abierto, con facilidad para importar, contar con los repuestos que necesiten para un arreglo no será algo que preocupe al cliente. Además, la ventaja que tendrían en precios, especialmente algunos modelos de alta gama, estaría por encima de cualquier problema posterior, aseguraron en los mismos puntos de venta.

"Mucha gente puede tener un auto de altísima gama en Argentina, pero no está dispuesto a pagar los precios de venta, donde no todos son impuestos, sino que tienen que ver con mantener una imagen de marca. Por eso, si lo pueden traer de otro lado, cualquier recurso sería mejor", explicó un gerente de Ventas.

Por otro lado, también aparece un negocio para ellos mismos: "Si un particular puede importar un auto, también puedo comprar los modelos que me interesen yo mismo, incluso transportarlos a una Zona Franca y luego que lo ingrese al país su dueño, con menos gastos. Es una oportunidad para nosotros, como fue en los '90 pero más ordenado", comentaron desde un concesionario.

De esta manera, no dependerían de la terminal y serían intermediarios en la operación, facilitando el negocio al cliente.

Qué deben saber los particulares

Más allá de las ventajas y desventajas para cada una de las partes, quienes forman parte de la actividad consideran que, si se busca facilitar la importación a los particulares, la opinión pública y los funcionarios deben saber y conocer 5 aspectos claves:

Aspectos legales: responsabilidad del distribuidor, defensa del consumidor

Técnicas: disponibilidad de repuestos, herramientas de diagnóstico, capacitación etc

Seguridad: cumplir con seguridad activa y pasiva, crast test reports

Emisiones: cumplir Euro 5

Impositivas: declaración de valores FOB correcta, aranceles, doble IVA, etc.

Además, cómo será el valor de reventa de un auto que no tiene service y garantía oficial, y qué compañía de seguro tomará el compromiso de cubrirlo.

Importación para vehículos de trabajo

En el caso de los vehículos de trabajo, Sturzenegger se refirió a sectores estratégicos como el minero y el energético.

"También habilitamos la importación de vehículos que sean vehículos especiales usados, que son por ejemplo los camiones que llevan las plataformas petroleras. La gente de la minería lo que me decía es: ‘Con esto por ahí me traigo el camión o no me traigo el camión, pero definitivamente me puedo traer los repuestos usados. Y a mí me bajaste el costo de funcionamiento de este camión un 40%’", relató el ministro. "Lo mismo para la producción de petróleo en Vaca Muerta", añadió.