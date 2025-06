La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control periódico obligatorio que deben realizar los autos para poder circular legalmente. Su función principal es asegurar que el vehículo esté en condiciones mecánicas seguras y que no represente un riesgo para el conductor, los pasajeros ni el resto de las personas en la vía pública. Además, permite verificar que el nivel de emisiones contaminantes esté dentro de los límites permitidos por ley.

Durante la inspección se revisan aspectos clave del vehículo, como el sistema de frenos, la dirección, la suspensión, el estado de los neumáticos, las luces, los cinturones de seguridad y los elementos obligatorios como el matafuegos o los espejos retrovisores. El objetivo es prevenir fallas que puedan derivar en accidentes o dañar el medio ambiente.

Este sistema busca concentrar los controles en los vehículos más antiguos, que por su uso y desgaste tienen más probabilidades de presentar fallas mecánicas o superar los niveles permitidos de emisión de gases.

En la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, el calendario de verificación varía según la antigüedad del vehículo.

VTV: qué autos no necesitan hacer el trámite a partir de junio en Buenos Aires

A partir de junio de 2025, entró en vigencia una actualización que modifica los requisitos para realizar la VTV en Buenos Aires. Según esta nueva normativa, ciertos vehículos nuevos quedan exentos de hacer la verificación durante un período determinado desde su patentamiento, siempre que no hayan superado un límite de kilometraje.

La medida busca aliviar la carga administrativa y económica para los propietarios de autos recién comprados y, al mismo tiempo, descomprimir la demanda en las plantas de verificación.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la VTV no es obligatoria para:

Los autos 0Km con menos de 3 años de antigüedad o que no hayan superado los 60.000 km recorridos.

con menos de 3 años de antigüedad o que no hayan superado los 60.000 km recorridos. Las motocicletas nuevas con menos de un año desde su patentamiento.

En tanto, en la Provincia de Buenos Aires, la VTV no es necesaria para:

Los autos particulares están exentos durante los primeros 2 años desde su patentamiento.

están exentos durante los primeros 2 años desde su patentamiento. Las motos, al igual que en CABA, no deben realizar la VTV durante el primer año.

La VTV tendrá una vigencia efectiva de 24 meses contados a partir de la fecha de revisión, cuando la antigüedad del vehículo no exceda los 10 años desde su patentamiento inicial; para los vehículos de mayor antigüedad, tendrá una vigencia efectiva de 12 meses.

Para estos casos la autoridad jurisdiccional puede establecer plazos mayores, salvo que se trate de vehículos que no sean de uso particular, para los cuales la vigencia no puede ser mayor a 12 meses.

Cuánto es el precio de la VTV para autos y motos en junio 2025

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció valores específicos para la VTV. Los autos particulares deben abonar $52.878,21 por el trámite. Mientras que las motos particulares pagan $19.882,72. Estos valores se mantienen actualizados según las disposiciones vigentes.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, los costos varían según el tipo de vehículo. Los vehículos de hasta 2.500 kg tienen un valor de $63.463,30. Los que superan ese peso deben abonar $114.233,94. Los remolques y semirremolques de hasta 2.500 kg pagan $38.077,98, mientras que los de mayor peso abonan $57.116,97.

En cuanto a las motocicletas se dividen en tres categorías: las de hasta 200cc pagan $25.385,32, las de hasta 600cc abonan $38.077,98 y las de mayor cilindrada deben pagar $50.770,64.