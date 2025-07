La contundente frase del CEO de Ford respecto del futuro de los autos chinos

Jim Farley, el CEO de Ford Motor Company, ha reiterado su admiración por la industria automotriz china, pero esta vez con una advertencia que resuena profundamente en el sector. En un contexto de creciente competencia global y tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China, Farley fue categórico al afirmar que la capacidad tecnológica de los modelos asiáticos podría determinar el destino de compañías occidentales como Ford.

Sus declaraciones llegan en un momento crucial, mientras marcas chinas como BYD y Xiaomi ganan terreno internacional gracias a la combinación de alta calidad, tecnología de vanguardia y precios considerablemente más bajos en comparación con sus competidores occidentales.

El CEO de Ford y la superioridad de los autos chinos

Durante su participación en el Aspen Ideas Festival en Colorado, Estados Unidos, Jim Farley no escatimó en elogios hacia la producción automotriz china, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos. "Los automóviles chinos ofrecen una tecnología muy superior, con integración total con la vida digital, asistentes de inteligencia artificial, pagos automáticos y reconocimiento facial", reconoció Farley.

El ejecutivo, conocido por su pasión por el mundo del automóvil y su rol en el regreso de Ford a la Fórmula 1 y a categorías GT con el Mustang, enfatizó la magnitud del desafío. "Es lo más humillante que he visto jamás. El 70% de todos los vehículos eléctricos del mundo se fabrican en China. Su tecnología y calidad son muy superiores a la de los occidentales con costos muy inferiores", declaró Farley.

Además, el CEO de Ford resaltó la profunda integración de las marcas chinas con gigantes tecnológicos de su país. "Huawei y Xiaomi están en todos los autos. Te subes y no tienes que emparejar el teléfono. Automáticamente, toda tu vida se refleja en el vehículo", comentó, subrayando la experiencia de usuario sin fisuras que ofrecen estos vehículos.

Consultado sobre si la solución para las empresas occidentales pasaría por una sinergia con tecnológicas estadounidenses, Farley expresó su pesar por la decisión de compañías como Google o Apple de no incursionar directamente en el negocio automotriz. Con una frase que subraya la urgencia del momento, sentenció: "Estamos en una competencia global con China, y no se trata solo de autos eléctricos. Si perdemos esto, no habrá un Ford futuro".

Esta no es la primera vez que Farley elogia la innovación china. En el pasado, admitió haber quedado "enormemente sorprendido" tras conducir el vehículo eléctrico SU7 de Xiaomi, llegando a afirmar: "Lo he estado conduciendo durante seis meses y me ha encantado. Ahora no quiero dejarlo".