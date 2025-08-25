La nueva generación del SUV de la marca alemana llegará pronto al país, pero no la tendrá fácil respecto a la competencia. Detalles y características

El Volkswagen Tiguan ha sido durante muchos años un aspiracional para los clientes de la marca alemana en nuestro mercado. Este auto SUV mediano fue cambiando durante sus dos primeras sagas e incluso tuvo opciones de siete plazas (la discontinuada Allspace) para abastecer la demanda de aquellas familias más numerosas.

Su nueva generación (la tercera) ya fue confirmada para el mercado argentino y llegará durante el último trimestre de 2025 proveniente, como siempre, desde la planta mexicana de Puebla.

Con un estilo moderno y bastante familiarizado con el de los últimos modelos de Volkswagen, el nuevo Tiguan mide 4,54 metros de largo y 2,68 metros entres ejes, es decir, es apenas 3,1 cm más largo que el modelo anterior, conservando el ancho y alto, de 1,80 m y 1,67 metros, respectivamente.

El Vokswagen Tiguan ahora tiene una capacidad de baúl de 652 litros

Una buena noticia para los usuarios es que la capacidad de carga del baúl mejoró en 40 litros (ahora 652 l), pudiendo alcanzar los 1.650 litros con los asientos traseros rebatidos. Puertas adentro ofrece una renovación total en el panel de a bordo, con un diseño de materiales de excelente calidad con algunas revestimiento símil madera, mientras que a nivel tecnológico estrena un tablero 100% digital y una nueva pantalla multimedia de hasta 15 pulgadas.

Además, el nuevo Tiguan dispode de climatizador automático de tres zonas, iluminación ambiental con hasta 30 colores, portón trasero eléctrico, sistema de sonido de 12 parlantes, asientos delanteros eléctricos con funciones de masaje y ventilación u asientos traseros y volante con calefacción,entre otros amenities.

Volkswagen Tiguan 2025: mecánica y seguridad

De momento, la filial argentina no confirmó con qué configuración mecánica llegará este nuevo SUV a la Argentina. Pero para tener una referencia, actualmente el modelo fabricado en México se manufactura con dos versiones.

La nueva generación del SUV Tiguan tiene un interior atractivo y muy conectado

Por un lado la el conocido propulsor 1.4 turbo de 150 CV y tracción delantera para el mercado (el mismo del Taos, con el que se comercializa en México y varios países de la región) y un 2.0 turbo de 268 CV y tracción integral para los Estados Unidos. Habrá que esperar para saber qué decisión toma VW al respecto, ya que el nuevo TAOS (también mexicano) llegará a nuestro país a principios de 2026 con la mecánica más chica del Tiguan.

Teniendo en cuenta el nivel de seguridad que ofrece este modelo en México, es de esperar que la o las versiones que arriben al país dispongan de una dotación muy completa en la que se destacan los diez airbags y las asistencias a la conducción como alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia con monitoreo de peatones, mantenimiento de carril, alerta de tránsito trasero y control de crucero adaptativo. También está equipada con el sistema Travel Assist, que permite una conducción semiautomática de nivel 2.

El nuevo modelo tiene agradables líneas de las nueva carrocería

¿Contra qué modelos compite?

Lógicamente, no hay indicios sobre el precio que tendrá el nuevo Tiguan en la Argentina, pero esta nueva generación del SUV de Volkswagen ahora se encontrará con un mercado totalmente diferente al que conocía.

A los modelos consolidados de marcas tradicionales como Ford (Territory y Bronco), Peugeot (3008) y Citroën (C5 Aircross), Jeep (Compass) y Honda (CR-V), durante los últimos dos años llegaron muchos modelos de origen chino que sorprenden no sólo por su diseño y calidad, sino también por su equipamiento y precio.

Aún no hay indicios del precio que tendrá el SUV Volkswagen Tiguan 2025

Entre ellos podemos mencionar a los BAIC X55 y BJ30, los Jetour Dashing y T1, los Haval H6 y H6 Coupé, además los otros modelos que pronto traerán otras marcas del gigante asiático como BYD, MG, Lynk&Co, Dongfeng, GAC y Leapmotor, aunque esta última sólo en versiones 100% eléctricas.