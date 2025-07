A días para que termine julio, el mercado automotor muestra un crecimiento en los patentamientos del orden de 40% respecto julio de 2024, según los datos que figuran en el sistema estadístico de la asociación que agrupa a las concesionarias (ACARA).

Se espera que el volumen total de operaciones termine por arriba de las 60.000 unidades. Desde mediados de 2018 que no se alcanza una cifra de esta magnitud, salvo enero pasado, cuando se registraron 68.988 vehículos.

De todas formas, hay que tener en cuenta que todos los comienzos de año se logran picos de operaciones por cuestiones estacionales.

Sin embargo, este julio va a superar a los volúmenes de operaciones de enero de 2024 hacia atrás, hasta 2018. En agosto de ese año los patentamientos alcanzaron los 65.486 0km.

Los precios de los autos en la mira

Con esta buena demanda, hay un tema sensible y pasa por los precios. El mercado se viene manejando con descuentos para sostener el consumo, pero la buena respuesta del consumo hace que las empresas traten de recuperar rentabilidad.

Es por eso que las listas de precios se ajustan mes a mes. Quienes más sufren estos incrementos son los suscriptores de planes de ahorro que pagan su cuota en base al valor oficial, mientras que los que compran en efectivo se benefician con rebajas de las concesionarias.

Si bien julio es un mes bueno en cuanto a demanda, la mala noticia viene por lo que sucedió en el mercado cambiario. El dólar oficial tuvo una suba hasta hoy de más de 7% y esto impacta directamente en el sector automotor, por los 0km que se importan y por la incidencia de las autopartes que llegan del exterior y que se utilizan para la producción local de vehículos.

Según pudo saber iProfesional, hay al menos dos terminales que están definiendo sus listas de precios con aumentos que rondarían 4%. Una tercera estaría en la misma línea.

Las advertencias de Caputo

Sería un porcentaje alto para el promedio que venían subiendo los 0km en los últimos meses. La excepción fue en mayo, tras la salida del cepo, cuando se produjo un cruce entre algunas empresas del sector y el ministro de Economía, Luis Caputo, ante la posibilidad de que una terminal fuera a aumentar sus precios en el orden de 3,5%,

Caputo salió a advertir, públicamente, que esa decisión no iba en línea con la buena relación que mantiene el Gobierno con las terminales que, en los últimos meses, han logrado medidas favorables para la producción y ventas de autos como la baja de algunos impuestos.

Durante la tarde de ayer, la red de concesionarias de estas dos terminales recibió la información de que el ajuste de agosto estaría en ese valor.

iProfesional consultó con una de las máximas autoridades de una de estas automotrices y reconoció que estaban definiendo aplicar un ajuste de 4% y los justificó por la suba del dólar.

"A fin de mes vamos a difundir nuestra lista y el aumento estará en el orden del 4% o un poco más. No lo tenemos definido, pero esa es la idea. Sabemos que otras automotrices están en esa línea. Si tomamos el dólar oficial de punta a punta, hay una suba de 8%. No podemos no aumentar, pero todavía no es oficial", dijo el directivo.

¿Se vienen aumentos de autos del 4%?

Desde la red oficial de otra de las automotrices confirmaron que el aumento que sugirieron desde la fábrica es de 4% en promedio, aunque aclaran que ´no está confirmado.´´ Hay que tener en cuenta que esto implica que algunos modelos podrían subir por encima de ese valor y otros por debajo.

Los próximos días, hasta que salgan las listas oficiales, van a ser movidos por la estrategia que tome cada marca, sabiendo que desde el Gobierno puede haber algún mensaje como sucedió con la advertencia pública de Caputo.

En esa oportunidad, ante la difusión del aumento que se proyectaba y el reto ministerial, tres terminales decidieron recortar el incremento previsto y otras dos, directamente, no aumentaron sus listas en el inicio de mayo, aunque una de estas empresas hizo un ajuste a mediados de ese mes.

Habrá que esperar para ver si estas automotrices suben los precios 4% o más o si el ministro Caputo hace gestiones para atenuar el ajuste.