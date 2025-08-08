  • 8/8/2025

Los 5 SUV más baratos en agosto 2025: cuánto cuestan y qué ofrecen

Con precios que aumentaron en agosto, y una oferta cada vez más amplia, estos modelos quedaron posicionados como los más accesibles
iProfesional | Autos | Chicos y compactos
Por GF
08/08/2025 - 08:25hs
JAC

Los precios de los 0km sufrieron un fuerte aumento en agosto, como consecuencia del aumento del dólar oficial, y golpea los costos tanto de fabricantes locales como de importadores.

En este contexto, todas las marcas aplicaron subas en los precios sugeridos al cliente, con una sola opción, entre los 5 SUV más accesibles, que bajó de precio.

Para quienes estén buscando un modelo para cambiar en agosto, repasamos los más accesibles, sus características, y que diferencia de precios hay entre las versiones de entrada de gama y las full.

Entre los baratos hay opciones de marcas masivas y se meten dos novedades de marcas asiáticas.

Los 5 SUV más baratos de agosto 2025

La sorpresa del mes está dada por un ranking donde dos modelos son chicos y otros tres de marcas masivas. La suba del dólar afectó a uno de ellos, que igual sigue siendo el más barato del mercado, mientras que otro bajó de precio.

Los modelos son los siguientes:

JAC S2: u$s19.900

Se mantuvo sin cambios en agosto, con un precio promedio en pesos (oscila según la cotización del dólar oficial) de 26.886.599 pesos.

Está equipado con un motor 1.5 L de 105 CV, con un torque de 141 Nm. La caja es manual de 5 velocidades.

image placeholder
JAC S2, el SUV más barato de agosto.

Tiene ESP / HBA / HAC; Sensores de estacionamiento traseros; y Cámara de retroceso.

Por fuera, el J2 tiene DRL, encendido automático de luces; y faros antiniebla; y por dentro, cuenta con pantalla táctil de 9"; Apple Car Play & Android Auto; asientos de cuero y pantalla de 9 pulgadas. Trae algunos adicionales como toma de 12V.

Citroën Basalt: desde $28.490.000 a $34.310.000

Es un nuevo SUV de Citroën del estilo coupé, que comenzó a venderse este verano. Fue desarrollado para India y Sudamérica en alianza con Tata Motors.

image placeholder
Citroën Basalt es el SUV que más aumentó de precio en agosto: un 12 por ciento.

Se ofrece con dos tipos de motores, 1.6 L de 115 CV y 150 Nm, con caja manual de cinco velocidades; o 1.0 turbonaftero con 120 CV y 200 Nm, combinado con caja automática CVT, con siete marchas. 

Por dentro cuenta con pantalla multimedia de 10 pulgadas con Android Auto y Apple Car Play.

En seguridad, tiene airbags frontales para conductor y acompañante y laterales para las plazas delanteras, frenos con ABS y repartidor electrónico de frenado y ayuda en el frenado de emergencia, control de estabilidad, control de tracción, ayuda de arranque en pendiente, sensores de estacionamiento traseros, cámara trasera y sensor de pérdida de presión de los neumáticos.

Nissan Kicks Play: desde $30.374.200 hasta $39.711.600

Así se llama desde ahora el Kicks, para diferenciarse del nuevo jugador que llegará a fin de año y que se denominará Kicks. Cuenta con un motor naftero 1.6 L de 120 CV y 149 Nm, con caja manual de cinco velocidades o automática CVT. 

image placeholder
El Nissan Kicks Play es el nombre del SUV chico que convivirá con el nuevo Kicks.

Por fuera, tiene faros led y manijas color carrocería, y por dentro, tiene pantalla táctil de 7 u 8 pulgadas según la versión.

En seguridad, cuenta con 6 airbags, asistente de frenado, control crucero y alerta de punto ciego, entre otros. 

Renault Kardian: desde $31.050.000 hasta $37.190.000

Es un SUV que llegó al mercado el año pasado, para sumarse al segmento de los más chicos. Estrena en la región la Plataforma CMF-B y se posiciona a mitad de camino entre la oferta de los Stepway y Duster de la marca.

image placeholder
Renault Kardian es otro de los SUV más accesibles de agosto 2025.

Este modelo se ofrece con motor 1.6 L de 115 CV y 156 Nm, con caja manual de cinco velocidades; o 1.0 L turbo de 120 CV y 200 Nm, con caja automática de doble embrague y seis marchas.

Viene de serie con seis airbags, tablero digital de siete pulgadas y pantalla multimedia de ocho pulgadas. 

Kaiyi X3: $31.400.000

El Kaiyi X3 es el único modelo de la marca china que se vende en el país, en una sola versión, y este mes bajó de precio 2 millones de pesos.

Está equipado con un motor 1.5 L que entrega 116 CV de potencia, con caja CVT.

image placeholder
Kaiyi X3, un SUV mediano que se encuentra entre los más baratos.

Cuenta con dos puertos USB delanteros y un puerto USB trasero; conectividad Bluetooth; Sensores de estacionamiento y cámara de retroceso.

Además, cuenta con control de velocidad crucero y limitador de velocidad; y freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold.

Temas relacionados
suv citroen nissan