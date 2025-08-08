Los 5 SUV más baratos en agosto 2025: cuánto cuestan y qué ofrecen
Los precios de los 0km sufrieron un fuerte aumento en agosto, como consecuencia del aumento del dólar oficial, y golpea los costos tanto de fabricantes locales como de importadores.
En este contexto, todas las marcas aplicaron subas en los precios sugeridos al cliente, con una sola opción, entre los 5 SUV más accesibles, que bajó de precio.
Para quienes estén buscando un modelo para cambiar en agosto, repasamos los más accesibles, sus características, y que diferencia de precios hay entre las versiones de entrada de gama y las full.
Entre los baratos hay opciones de marcas masivas y se meten dos novedades de marcas asiáticas.
Los 5 SUV más baratos de agosto 2025
La sorpresa del mes está dada por un ranking donde dos modelos son chicos y otros tres de marcas masivas. La suba del dólar afectó a uno de ellos, que igual sigue siendo el más barato del mercado, mientras que otro bajó de precio.
Los modelos son los siguientes:
JAC S2: u$s19.900
Se mantuvo sin cambios en agosto, con un precio promedio en pesos (oscila según la cotización del dólar oficial) de 26.886.599 pesos.
Está equipado con un motor 1.5 L de 105 CV, con un torque de 141 Nm. La caja es manual de 5 velocidades.
Tiene ESP / HBA / HAC; Sensores de estacionamiento traseros; y Cámara de retroceso.
Por fuera, el J2 tiene DRL, encendido automático de luces; y faros antiniebla; y por dentro, cuenta con pantalla táctil de 9"; Apple Car Play & Android Auto; asientos de cuero y pantalla de 9 pulgadas. Trae algunos adicionales como toma de 12V.
Citroën Basalt: desde $28.490.000 a $34.310.000
Es un nuevo SUV de Citroën del estilo coupé, que comenzó a venderse este verano. Fue desarrollado para India y Sudamérica en alianza con Tata Motors.
Se ofrece con dos tipos de motores, 1.6 L de 115 CV y 150 Nm, con caja manual de cinco velocidades; o 1.0 turbonaftero con 120 CV y 200 Nm, combinado con caja automática CVT, con siete marchas.
Por dentro cuenta con pantalla multimedia de 10 pulgadas con Android Auto y Apple Car Play.
En seguridad, tiene airbags frontales para conductor y acompañante y laterales para las plazas delanteras, frenos con ABS y repartidor electrónico de frenado y ayuda en el frenado de emergencia, control de estabilidad, control de tracción, ayuda de arranque en pendiente, sensores de estacionamiento traseros, cámara trasera y sensor de pérdida de presión de los neumáticos.
Nissan Kicks Play: desde $30.374.200 hasta $39.711.600
Así se llama desde ahora el Kicks, para diferenciarse del nuevo jugador que llegará a fin de año y que se denominará Kicks. Cuenta con un motor naftero 1.6 L de 120 CV y 149 Nm, con caja manual de cinco velocidades o automática CVT.
Por fuera, tiene faros led y manijas color carrocería, y por dentro, tiene pantalla táctil de 7 u 8 pulgadas según la versión.
En seguridad, cuenta con 6 airbags, asistente de frenado, control crucero y alerta de punto ciego, entre otros.
Renault Kardian: desde $31.050.000 hasta $37.190.000
Es un SUV que llegó al mercado el año pasado, para sumarse al segmento de los más chicos. Estrena en la región la Plataforma CMF-B y se posiciona a mitad de camino entre la oferta de los Stepway y Duster de la marca.
Este modelo se ofrece con motor 1.6 L de 115 CV y 156 Nm, con caja manual de cinco velocidades; o 1.0 L turbo de 120 CV y 200 Nm, con caja automática de doble embrague y seis marchas.
Viene de serie con seis airbags, tablero digital de siete pulgadas y pantalla multimedia de ocho pulgadas.
Kaiyi X3: $31.400.000
El Kaiyi X3 es el único modelo de la marca china que se vende en el país, en una sola versión, y este mes bajó de precio 2 millones de pesos.
Está equipado con un motor 1.5 L que entrega 116 CV de potencia, con caja CVT.
Cuenta con dos puertos USB delanteros y un puerto USB trasero; conectividad Bluetooth; Sensores de estacionamiento y cámara de retroceso.
Además, cuenta con control de velocidad crucero y limitador de velocidad; y freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold.