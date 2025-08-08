Con precios que aumentaron en agosto, y una oferta cada vez más amplia, estos modelos quedaron posicionados como los más accesibles

Los precios de los 0km sufrieron un fuerte aumento en agosto, como consecuencia del aumento del dólar oficial, y golpea los costos tanto de fabricantes locales como de importadores.

En este contexto, todas las marcas aplicaron subas en los precios sugeridos al cliente, con una sola opción, entre los 5 SUV más accesibles, que bajó de precio.

Para quienes estén buscando un modelo para cambiar en agosto, repasamos los más accesibles, sus características, y que diferencia de precios hay entre las versiones de entrada de gama y las full.

Entre los baratos hay opciones de marcas masivas y se meten dos novedades de marcas asiáticas.

Los 5 SUV más baratos de agosto 2025

La sorpresa del mes está dada por un ranking donde dos modelos son chicos y otros tres de marcas masivas. La suba del dólar afectó a uno de ellos, que igual sigue siendo el más barato del mercado, mientras que otro bajó de precio.

Los modelos son los siguientes:

JAC S2: u$s19.900

Se mantuvo sin cambios en agosto, con un precio promedio en pesos (oscila según la cotización del dólar oficial) de 26.886.599 pesos.

Está equipado con un motor 1.5 L de 105 CV, con un torque de 141 Nm. La caja es manual de 5 velocidades.

JAC S2, el SUV más barato de agosto.

Tiene ESP / HBA / HAC; Sensores de estacionamiento traseros; y Cámara de retroceso.

Por fuera, el J2 tiene DRL, encendido automático de luces; y faros antiniebla; y por dentro, cuenta con pantalla táctil de 9"; Apple Car Play & Android Auto; asientos de cuero y pantalla de 9 pulgadas. Trae algunos adicionales como toma de 12V.

Citroën Basalt: desde $28.490.000 a $34.310.000

Es un nuevo SUV de Citroën del estilo coupé, que comenzó a venderse este verano. Fue desarrollado para India y Sudamérica en alianza con Tata Motors.

Citroën Basalt es el SUV que más aumentó de precio en agosto: un 12 por ciento.

Se ofrece con dos tipos de motores, 1.6 L de 115 CV y 150 Nm, con caja manual de cinco velocidades; o 1.0 turbonaftero con 120 CV y 200 Nm, combinado con caja automática CVT, con siete marchas.

Por dentro cuenta con pantalla multimedia de 10 pulgadas con Android Auto y Apple Car Play.

En seguridad, tiene airbags frontales para conductor y acompañante y laterales para las plazas delanteras, frenos con ABS y repartidor electrónico de frenado y ayuda en el frenado de emergencia, control de estabilidad, control de tracción, ayuda de arranque en pendiente, sensores de estacionamiento traseros, cámara trasera y sensor de pérdida de presión de los neumáticos.

Nissan Kicks Play: desde $30.374.200 hasta $39.711.600

Así se llama desde ahora el Kicks, para diferenciarse del nuevo jugador que llegará a fin de año y que se denominará Kicks. Cuenta con un motor naftero 1.6 L de 120 CV y 149 Nm, con caja manual de cinco velocidades o automática CVT.

El Nissan Kicks Play es el nombre del SUV chico que convivirá con el nuevo Kicks.

Por fuera, tiene faros led y manijas color carrocería, y por dentro, tiene pantalla táctil de 7 u 8 pulgadas según la versión.

En seguridad, cuenta con 6 airbags, asistente de frenado, control crucero y alerta de punto ciego, entre otros.

Renault Kardian: desde $31.050.000 hasta $37.190.000

Es un SUV que llegó al mercado el año pasado, para sumarse al segmento de los más chicos. Estrena en la región la Plataforma CMF-B y se posiciona a mitad de camino entre la oferta de los Stepway y Duster de la marca.

Renault Kardian es otro de los SUV más accesibles de agosto 2025.

Este modelo se ofrece con motor 1.6 L de 115 CV y 156 Nm, con caja manual de cinco velocidades; o 1.0 L turbo de 120 CV y 200 Nm, con caja automática de doble embrague y seis marchas.

Viene de serie con seis airbags, tablero digital de siete pulgadas y pantalla multimedia de ocho pulgadas.

Kaiyi X3: $31.400.000

El Kaiyi X3 es el único modelo de la marca china que se vende en el país, en una sola versión, y este mes bajó de precio 2 millones de pesos.

Está equipado con un motor 1.5 L que entrega 116 CV de potencia, con caja CVT.

Kaiyi X3, un SUV mediano que se encuentra entre los más baratos.

Cuenta con dos puertos USB delanteros y un puerto USB trasero; conectividad Bluetooth; Sensores de estacionamiento y cámara de retroceso.

Además, cuenta con control de velocidad crucero y limitador de velocidad; y freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold.