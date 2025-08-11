La marca anticipa lo que será un gran anuncio sobre el futuro en la región y la llegada de una nueva camioneta mediana con el sello de la americana

Con el segmento de las camionetas en pleno crecimiento, RAM, una marca del grupo Stellantis, prepara un gran anuncio con impacto tanto regional como local.

El mismo se llevará adelante el miércoles 13, y será anunciado desde Brasil. Sin embargo, tal como se viene palpitando en la industria, la noticia sería clave para la Argentina, porque tendría que ver con la confirmación de la producción de la nueva RAM mediana en la planta de Ferreyra, Córdoba.

Como parte de Stellantis, el grupo ya fabrica en esa localidad cordobesa la Fiat Titano, donde se anunció hace poco más de un año la producción de una nueva familia de vehículos.

Tras invertir u$s385 millones, una parte fue destinada al proyecto Titano, camioneta que ya se vende en el país; otra se especula desde el principio que era la nueva RAM 1200 (así se conoce la mediana en otros mercados); y hubo una tercera que era Peugeot Landtrek, hoy prácticamente descartada, aunque todos fueron rumores.

El proyecto RAM en la región

RAM fabrica actualmente la RAM Rampage en Brasil, y los proyectos de Titano y Landtrek, se gestaron en Uruguay, y ahora pasaron a la Argentina (con algunos cambios).

La inversión viene acompañada por la producción del motor 2.2 turbodiesel, que usarán los dos productos.

Para anticipar el proyecto, la marca compartió un video:

"Buscar la perfección está en nuestro ADN. La nueva Ram es la evolución de un legado que ya conocés: un diseño que te sorprende y la capacidad que la convirtió en una leyenda. El próximo capítulo de esta historia está por escribirse. Llega el nombre que representa el poder de la tradición. Ram, la marca especialista de pickups, prepara un anuncio importante que se develará esta semana. Mirá este video que anticipa la gran novedad y seguí las redes sociales de la marca para no perderte ningún detalle sobre este anuncio que va a sorprender al mercado".