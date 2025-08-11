El impresionante récord de autonomía de una camioneta eléctrica

Los vehículos eléctricos están dejando de ser una promesa para convertirse en una realidad cada vez más tangible en las calles de todo el mundo y, lentamente, en Argentina también. Su crecimiento es imparable y, con el paso de los años, su tecnología se perfecciona a pasos agigantados. Si bien una de las principales preocupaciones de los consumidores siempre fue la autonomía, la industria automotriz ha demostrado avances impresionantes en este campo, rompiendo récords que hasta hace poco parecían inalcanzables.

Un claro ejemplo de esta evolución es lo que logró General Motors (GM) con una de sus camionetas eléctricas. Un equipo de ingenieros de la compañía condujo una Chevrolet Silverado 2026 de la versión Work Truck, logrando una hazaña sin precedentes: recorrieron 1.704 kilómetros con una sola carga de batería. Este logro no solo pulverizó el récord mundial anterior de 1.205 kilómetros, sino que también demostró el potencial real de la tecnología de baterías y la eficiencia en la conducción.

Autos eléctricos: el impresionante récord de autonomía de la Chevrolet Silverado 2026

La idea de este desafío surgió de una simple conversación en un grupo de ingenieros de GM a fines de 2024. Se preguntaron: "¿Qué pasaría si optimizáramos absolutamente todo para ver hasta dónde podría llegar nuestra camioneta?". A partir de ese interrogante, se estableció un objetivo ambicioso que superaba las estimaciones oficiales de la compañía, que ya eran líderes en el segmento. La versión de mayor autonomía de la Silverado EV tiene un rango de 793 kilómetros, por lo que el objetivo de alcanzar los 1.000 kilómetros se presentó como una meta audaz.

El vicepresidente de batería, propulsión y sostenibilidad de GM, Kurt Kelty, destacó que un resultado así "no sucede por accidente", sino que es el resultado de una "integración profunda entre la química de la batería, la eficiencia de la unidad de propulsión, el software y la ingeniería del vehículo".

La prueba no se realizó en condiciones ideales de laboratorio, sino en un entorno real. El equipo utilizó una camioneta de producción en carreteras públicas de Míchigan, finalizando el trayecto en la isla Belle Isle, en Detroit. Para que el desafío no afectara sus horarios de trabajo habituales, los ingenieros se turnaban para conducir en períodos de una hora, inyectando su conocimiento técnico en cada kilómetro recorrido.

Una Chevrolet Silverado 2026 eléctrica recorrió más de 1700 kilómetros con una sola carga

Los secretos detrás del récord de autonomía de la Silverado eléctrica

Para alcanzar semejante cifra, los ingenieros aplicaron una serie de ajustes y hábitos de conducción que, si bien no son representativos del uso diario, demostraron cómo cada pequeño detalle puede influir en la autonomía de un vehículo eléctrico. Lo más importante es que no se modificó el hardware ni el software del vehículo, sino que se enfocaron en optimizar el rendimiento dentro de los límites establecidos por el manual del usuario.

Las principales modificaciones y técnicas utilizadas fueron:

Velocidad constante y baja: Se aconsejó a los conductores mantener una velocidad promedio de 32 a 40 km/h, considerada la más eficiente para la camioneta. Esto evitó aceleraciones bruscas y frenados fuertes, los cuales consumen mucha energía.

Se aconsejó a los conductores mantener una velocidad promedio de 32 a 40 km/h, considerada la más eficiente para la camioneta. Esto evitó aceleraciones bruscas y frenados fuertes, los cuales consumen mucha energía. Aerodinámica optimizada: Se añadió una cubierta para la caja de carga con el fin de mejorar el flujo de aire, y los brazos de los limpiaparabrisas se colocaron en su posición más baja para reducir la resistencia al viento.

Se añadió una cubierta para la caja de carga con el fin de mejorar el flujo de aire, y los brazos de los limpiaparabrisas se colocaron en su posición más baja para reducir la resistencia al viento. Presión de neumáticos: Los neumáticos se inflaron a la presión más alta recomendada, lo que disminuye la resistencia a la rodadura y hace que el vehículo se deslice con más facilidad.

Los neumáticos se inflaron a la presión más alta recomendada, lo que disminuye la resistencia a la rodadura y hace que el vehículo se deslice con más facilidad. Alivianar el peso: Se quitó la rueda de auxilio para reducir el peso total de la camioneta.

Se quitó la rueda de auxilio para reducir el peso total de la camioneta. Alineación: Se realizó una alineación especializada para minimizar la fricción en las ruedas.

Se realizó una alineación especializada para minimizar la fricción en las ruedas. Apagar el climatizador: Durante toda la prueba, el aire acondicionado y la calefacción permanecieron apagados, ya que el sistema de climatización es uno de los mayores consumidores de energía.

El test se llevó a cabo durante el temporada de verano, aprovechando que la temperatura ambiente es óptima para la eficiencia de la batería. Como el propio Jon Doremus, gerente de ingeniería de calibración de propulsión de GM, lo explicó, el objetivo no era "conducir cuesta abajo todo el tiempo", sino demostrar el potencial del vehículo en condiciones reales.

El impresionante récord de la Chevrolet Silverado EV es un hito que va más allá de un simple logro publicitario. Los datos y las lecciones aprendidas en esta prueba servirán a los ingenieros para mejorar y seguir innovando en el desarrollo de futuros vehículos eléctricos, consolidando a la autonomía como un factor clave para la adopción masiva de esta tecnología.