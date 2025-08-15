Se lanzó en 2024 y revolucionó el segmento de baja cilindrada. Es la segunda opción más accesible de la marca japonesa. Los detalles

El segmento de las motos viene creciendo en 2025, con un incremento en los patentamientos que acumula casi un 50% en el año.

La tendencia tiene que ver con una recuperación del mercado, impulsado en parte por el financiamiento, y con un cambio de hábito de gran parte de los argentinos, que adoptaron las motos como medio de transporte para el día a día.

En el caso de los modelos de baja cilindrada, también son los que más crecen debido a los precios más bajos y la llegada de una gran variedad de marcas en los últimos tiempos, con la apertura de las importaciones, hizo que la oferta se multiplique.

En este escenario, Honda sumó el año pasado la Navi, una moto que vino a completar la oferta de 110 CC que la marca protagoniza con la Wave, pero con una estética totalmente diferente que la misma compañía posiciona en un nuevo segmento que denominan FUN. Hoy, por sus ventas se encuentra en el puesto 13 entre las más patentadas del país, aunque por precio se ubica por encima de los scooter y CUB más accesibles del mercado.

Honda Navi a $3.367.000

El precio de la Honda Navi en agosto 2025 es de $3.367.000. Con casi 700 unidades patentadas en julio, acumula un crecimiento de 80 por ciento en el año.

Comparada con la Wave, que comercializa Honda y que solo estos meses fue desplazada por Gilera Smash, pero que siempre fue la más vendida del mercado total, este modelo tiene una versión base más accesible que sala $3.294.200 y una más cara que es la full, a 3.865.000 pesos.

Son modelos que tienen una estética diferente, ya que la Wave es una clásica CUB mientras que la Navi es una moto con estética más moderna y ágil, una deportiva en formato chica, con prestaciones similares en cuanto a que tienen el mismo motor de 110 cc.

Cómo es la Honda Navi y cómo anda

Por sus características, la Navi es una moto de porte chico, que se encasilla dentro de una categoría que se llama Fun, de la cual Honda justamente tuvo mucha historia.

La Honda Monkey 50 y posteriormente la Dax 70, fueron modelos icónicos entre las décadas del '70 y '90 en este segmento. Hoy, como competidores, están Mondial RV 125; Zanella Hot Shot 90; y Gilera GX1 125.

La Honda Navi es una moto que se puede personalizar para diferentes gustos.

Con 1.808 milímetros de largo, 748 milímetros de ancho, 1.039 milímetros de alto y 104 kilos de peso en orden de marcha, la Navi es una moto fácil de manejar y maniobrar. Tiene frenos a tambor de 130 milímetros en ambas ruedas, con el sistema de frenado combinado (CBS).

La horquilla telescópica delantera de 89 milímetros de recorrido y el mono-amortiguador trasero de 70 milímetros de recorrido conforman un esquema de suspensión suave y confortable para tus trayectos en la ciudad.

El predominio de tapas plásticas en sus laterales (el motor está totalmente oculto) es lo que más la caracteriza. Incluso, la confunden con una moto eléctrica, ya que lleva empotrado en el cuadro un pequeño baúl con llave, el cual resulta muy práctico para guardar diferentes objetos, pero en el cual no se podría guardar un casco, por su particular forma.

Sin embargo, para muchos estos detalles plásticos y el tamaño aparente muy chico son la contra que no la deja crecer. Decimos aparente porque hay solo un aspecto que la separa de otros modelos como, por ejemplo, la Wave. Esta, que es líder, mide 1.897 mm de largo y 705 mm de ancho, no tanta diferencia con Navi, pero la gran diferencia está en el rodado. Mientras la Wave tiene ruedas de 17", tanto adelante como atrás, la Navi tiene unos de 12" adelante y otro de 10" detrás.

Más allá de la estética, para muchos jóvenes es la moto ideal para arrancar el nuevo camino de las dos ruedas, canchera, liviana y muy personalizable.