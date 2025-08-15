La camioneta la importa Black Saphire. Tiene un diseño controversial, por sus líneas rectas jamás vistas en un vehículo. Los detalles

La apertura de las importaciones y la posibilidad que se dio hasta a los particulares, para que traigan al país el auto que quieran, abrió las puertas para que cualquier vehículo que no tenga venta oficial en el mercado local desembarque en las calles argentinas.

Y desde que la medida se puso en marcha, Tesla es una marca que está en boca de todos, porque tiene el auto más vendido del mundo (el Model Y, que desplazó al Toyota Corolla) y porque su creador, Elon Musk, es un empresario allegado al presidente Javier Milei.

Pero la marca no ha desembarcado de manera oficial, hasta que llegaron las primeras imágenes de una camioneta Tesla Cybertruck que fueron importadas por Málek Fara, dueño de Black Saphire.

Dos unidades fueron vistas saliendo del puerto de La Plata. ¿Quién se atreverá a circular en estos vehículos?. Ya están a la venta en el mercado local.

Cómo es la camioneta Cybertruck

La pick-up eléctrica es quizás el vehículo más discutido de los últimos años, por no decir, de casi toda la historia. Y entre los eléctricos, es seguramente el que más dudas ha despertado.

Sus líneas rectas, sus grandes dimensiones, y su diseño exótico hicieron que no tenga el éxito de otros modelos de Tesla, aunque sigue apostando por crecer en el mercado.

Tesla Cybertruck ya se vende en el mercado local.

Según la marca, transporta todo lo que se necesita con una capacidad de 1.134 kg de carga de 4.990 kg de remolque. La caja está hecha con un compuesto súper resistente que no necesita revestimiento y es lo suficientemente grande para materiales de todo tipo y dimensión. Con la cubierta de la caja, la carga está segura como si fuera la "bóveda de un banco".

Está hecha con un material duradero para ir a cualquier parte, sin pintura, con una estructura de acero, suspensión neumática que se adapta electrónicamente, con 406 mm de altura libre sobre el suelo.

El vidrio blindado puede resistir el impacto de una pelota de beisbol a 112 km/h o granizo de clase 4. El vidrio acústico hace que la cabina sea tan silenciosa como el espacio exterior.

Por dentro, tiene espacio para cinco adultos con comodidad y gracias a su techo de cristal, las vistas son panorámicas.

La pantalla es táctil infinity de 18.5" en la parte delantera y cuenta con otra pantalla táctil de 9.4" en la parte trasera con una interfaz de usuario completamente nueva.

La calidad del sonido dinámico es como el de un estudio de grabación. Tiene 15 bocinas, incluyendo 2 subwoofers dedicados y amplificadores distribuidos.

Carga rápidamente y de manera inalámbrica el teléfono, computadora portátil o herramientas desde el asiento delantero, el asiento trasero o la caja. Además, tienes puertos USB-C de 65 W y tomacorrientes de 120 V / 240 V.

Prestaciones de la camioneta de Tesla

La nueva camioneta tiene una versión con baterías de 123 kWh: All-Wheel Drive, con un motor eléctrico en cada eje, 600 cv, 1.008 Nm y 550 kilómetros de autonomía; y la llamada Cyberbeast con un motor eléctrico en cada eje, 845 cv, 1.396 Nm y 510 kilómetros de autonomía.

Las Cybertruck vistas en Puerto Madero.

Las dos versiones tienen tracción en las cuatro ruedas.

Acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 2.7 segundos en modo bestia, mientras mantienes la estabilidad a alta velocidad. Con la dirección electrónica y la dirección trasera, obtienes el manejo de un deportivo y un mejor radio de giro que la mayoría de los sedanes.

Se la ve firme en las calles. En una visita a Miami, invitada por otra marca, fueron varias las Cybertruck que se vieron circular, y su tamaño, en ese mercado de camionetas full size, se vio casi tan normal como ver un Fiat Cronos en Argentina. Claro que en las calles locales los vehículos XL son los menos.

Precio de la camioneta de Elon Musk

Sobre el precio de la camioneta no hay una certeza, pero todo indica que saldrá más de 250.000 dólares.

En Estados Unidos, se vende en tres versiones, con precios que oscilan entre los 62.490 y los 99.990 dólares.