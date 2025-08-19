Son 0km de entrada de gama, del segmento chico, pero con la opción de elegir la caja automática. Ya no quedan marcas que no lo contemplen

Los autos con caja automática fueron copando la oferta en el mercado local. Mientras que, hace varias décadas, eran exclusivos de la alta gama, hoy hasta las marcas y modelos más masivos tienen alguna propuesta para "no pasar los cambios".

En el segmento de autos chicos y más económicos la tendencia también creció y, otro fenómeno que se observa, es que la brecha de precios entre la caja manual y la automática también se fue achicando.

En este escenario, repasamos las opciones de autos con caja "AT" más accesibles del mercado.

Además, hay que tener en cuenta que muchos SUV chicos o cross over, también podrían estar en el listado por precio, ya que hay nuevas propuestas con precios más bajos.

Los autos más baratos con caja automática de 2025

En agosto 2025, los autos más baratos con caja automática, no importa cuál sea la tecnología que usen, son los siguientes:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $26.721.000

Es el más accesible dentro del segmento de autos de pasajeros con caja CVT. Se ofrece únicamente la versión hatch, ya que se discontinuó el sedán.

Cuenta con un motor 1.5 litros naftero, con caja automática CVT.

Toyota Yaris, el auto con caja automática más barato del mercado.

Es un auto sencillo, de líneas sobrias. Tiene pantalla táctil, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, control de estabilidad y airbags frontales.

Se encuentra entre uno de los autos más vendidos del mercado tras reemplazar al Etios, que fue discontinuado por Toyota y quedó como el más accesible de la marca.

Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6: $27.600.000

Llegó al mercado en diciembre del año pasado, en versión hatch y sedán. Cuenta con un motor 1.6 litros, con caja automática.

Hyundai HB20, un auto clásico y económico.

Es un auto con 12 años de vida en el mercado de Brasil, número uno en ventas, pero recién llega a la Argentina. Se destaca por su confiabilidad y diseño sobrio.

Tiene una pantalla táctil de 8", cámara de retroceso, control de velocidad crucero, sistema de frenos ABS y airbags frontales y laterales.

Citroën C3 VTi 115 EAT6 Feel Pack: $28.420.000

Es una de las versiones del C3 que llegó al país como parte de los nuevos modelos diseñados para la región del proyecto C-Cubo. Fue entonces cuando abandonó la silueta redondeada y se convirtió en un pequeño cross over, según la marca.

El Citroën C3 cambió por completo y modernizó su imagen y motor, con caja AT.

Tiene un motor 1.6 litros, con caja EAT6 de seis velocidades.

Cuenta con una pantalla táctil de 10", Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, control de estabilidad, frenos ABS, asistencia al arranque en pendiente y doble airbag frontal.

Es un auto que adoptó un estilo moderno, con techo bitono, y un diseño que cambió rotundamente frente a la versión anterior.

Chevrolet Onix LTZ 1.0T: $28.546.900

Recién renovado, es un modelo que se vende con motor turbo 1.0 litros, con caja automática, lo cual lo hace muy eficiente.

El Onix ofrece un motor turbo muy eficiente, con caja automática.

Se destaca, especialmente, por el alto nivel tecnológico, con una pantalla táctil de 10", conectividad completa, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y asistencias de seguridad.

Entre sus aspectos destacados, tiene OnStar, una asistencia al pasajero exclusiva de la marca.

Fiat Cronos Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT: $32.852.000

El sedán más vendido del país cuenta con un motor 1.3 litros, con caja automática CVT.

Es un auto cómodo, espacioso, con un diseño clásico, sin mucha modernidad, pero práctico.

Fiat Cronos, el sedán más vendido del mercado.

Tiene pantalla táctil, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, control de estabilidad, frenos ABS, doble airbag frontal y asistencia al arranque en pendiente.

Peugeot 208 Allure AT: $34.700.000

Fabricado en Argentina, el hatch que fue el más vendido en 2024, es un auto moderno, atractivo, con la opción de caja automática a partir del motor 1.6 L de 115 CV, aunque se destaca el motor turbo naftero de 120 CV y 200 Nm que usa el grupo Stellantis.

Tiene 6 airbags en las versiones más equipadas, y todos los asistentes de seguridad.

Con mucha tecnología, la pantalla es de 10 pulgadas, tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, y un diseño interior que es el más moderno.

Nissan Versa Advance CVT: $34.702.500

Cuenta con un motor 1.6 L de 118 CV y caja automática CVT. Proveniente de México, se destaca por su calidad.

Es conservador en diseño, pero tiene mucho espacio en su silueta sedán, tanto en el habitáculo como en el baúl.

Nissan Versa, proveniente de México, se destaca por la calidad.

Tiene 6 airbags en todas las versiones y cuenta con muchos asistentes de seguridad de serie. La pantalla táctil es de 8 pulgadas.

Volkswagen Polo Comfortline 170TSI AT: $35.977.100

El Polo es el más caro de los autos chicos con caja automática, en su versión Comfortline. Fue actualizado hace poco tiempo, para acercarse al "Golf" en cuanto a diseño. Ocupa el lugar del Gol, pero es más caro.

Polo, el auto chico con caja AT más caro de entrada de gama.

Cuenta con un motor 1.0 L de 101 CV y 170 Nm de torque, con caja automática de 6 marchas. También mantiene el clásico 1.6 MSI.

Tiene pantalla de 10" con Android Auto y Apple CarPlay; cuatro airbags, y más seguridad según versión.

Dos alternativas de SUV accesibles con caja automática

Además de los autos de pasajeros, en el segmento de los SUV hay dos opciones accesibles con caja AT. Son el nuevo Volkswagen Tera, a $33.700.000; y el Citroën Basalt Shine, a $34.310.000.

Con estos dos modelos, serían 10 los modelos con caja AT accesibles del mercado.