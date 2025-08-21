La marca coreana sigue la ola de lanzamientos y después del K3, un auto accesible, llegó el turno de uno de los SUV más exitosos

La coreana Kia sigue con un fuerte impulso en el mercado, y luego de lanzar el auto más barato de la gama, y de revelar a nivel global una "pick up", presentó en Argentina el renovado Sportage 2026, la versión del modelo más vendido en toda la historia de la narca a nivel global.

El lanzamiento se llevó a cabo en plena temporada de invierno en Villa La Angostura, en el centro de esquí Cerro Bayo.

El nuevo modelo cambió el diseño, tanto interior como exterior, el cual se aprecia en un frente imponente que proporciona un aspecto robusto y líneas laterales que destacan cada uno de los pilares.

Sin embargo, donde el SUV sorprende es en la apuesta al motor, ya que junto al naftero, aparece uno diésel como opción para "ahorrar" en consumo, una alternativa que prácticamente desapareció del mercado.

El diseño del Kia Sportage

El Sportage mide de largo 4.685mm, de ancho 1.865mm y de alto 1.680mm, con una distancia entre ejes de 2.755 mm y una distancia del suelo de 181 mm. Cuenta con suspensión delantera McPherson y trasera Multilink.

Diseñado bajo la filosofía "Opuestos Unidos", su diseño frontal integra los faros full LED con la firma particular de la marca "star-map", en el centro se distingue la característica tiger nose de la marca con una parrilla entramada cromada. Tiene llantas de 18 pulgadas de color negro con tonos plateados.

El nuevo Kia renovó su parrilla con la nueva estética global de la marca.

Por dentro, se renovó la pantalla panorámica doble de 12.3" pulgadas full lcd configurable con un comando táctil para el climatizador e infoentretenimiento con disponibilidad para conectarse de forma inalámbrica a Android Auto y Apple CarPlay, con cargador inalámbrico, doble puerto USB-C delantero y dos puertos en butacas para los pasajeros de los asientos traseros.

Las plazas delanteras cuentan con asientos calefaccionados y ventilados con regulación eléctrica en altura y profundidad, apoyabrazos central delantero Además, al asiento del conductor se suma la opción de ajuste lumbar y memorias para la configuración en dos posiciones.

Tiene techo panorámico con apertura One Touch & Safety, butacas tapizadas con cuero ecológico, sensor crepuscular, alzacristales eléctricos con función auto up/down para los asientos delanteros, climatizador automático bizona y alerta de ocupación trasera, suman un nivel de confort ejemplar para el segmento.

Motor y seguridad: llegó el diésel

El nuevo SUV cuenta con dos opciones de motor: para la versión EX (4x2) un 2.0 naftero MPI de 154 CV y 192 nm de torque, con transmisión automática de 6 velocidades con convertidor en par.

El nuevo modelo se ofrece en dos versiones con motor diésel o naftero.

La versión X-Line tiene un motor 2.0 turbo diésel CRDI de 183 CV y 416 nm de torque, que se asocia a una caja automática con convertidor de par con 8 velocidades y a un sistema de tracción integral Dynamax.

En seguridad, tiene 6 airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESC) y anclajes ISOFIX. También está incluido una cantidad insuperable de ayudas a la conducción (ADAS): Control de Descenso en Pendiente (DBC), Control de Arranque en Pendiente (HAC), Asistencia de Estabilidad de Trailer (TSA).

A esto agrega: Control Crucero Adaptativo (SCC), Asistente de precolisión en punto ciego (BCA), Asistencia de Seguimiento y Mantenimiento de carril (LFA/LKA), Asistencia de pre colisión + giro (FCA), Asistencia de Luces Altas (HBA), Asistencia de precolisión en tráfico cruzado trasero (RCCA), Alerta de salida segura (SEW), Alerta de atención de conductor (DAW) y el Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

Precio y garantía del Kia Sportage

El nuevo SUV tiene los siguientes valores

Sportage 2.0 EX AT6 2WD, 48.000 dólares

Sportage 2.0 TD X-Line AT8 AWD, 62.000 dólares

La garantía es de cinco años o 100 mil kilómetros.