El SUV más grande y familiar cambió tanto su diseño como su motor. Es un vehículo que también incorpora tecnología y busca competir con los más equipados

En un evento celebrado en el Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, Renault presentó el nuevo Koleos, el SUV para el segmento D, que se lanza en preventa en dos versiones.

Durante la revelación se dieron a conocer algunos datos importantes sobre el modelo, que tiene que ver con un cambio completo de plataforma y diseño, después de 16 años de vida.

"Nacido en 2009, Koleos presenta un cambio radical, con plataforma renovada y un diseño diferente. Desde sus orígenes, el modelo fue cambiando y hoy avanza al máximo nivel con este producto que tiene nuevo diseño, mecánica y prestaciones", explicó durante el lanzamiento Pablo Sibilla, presidente de Renault..

Del segmento D, el nuevo modelo es un SUV familiar, grande, y con la opción de ofrecer el motor full hybrid como alternativa.

Cómo es el nuevo Koleos

El Koleos mide 4.78 m de largo, 1.68 m de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.82 metros. Con un baúl de 574 litros, es cómodo y espacioso.

Con nueva plataforma, las dos versiones disponibles en Argentina tienen la versión Techno tiene una parrilla frontal diamantada, llantas de 19 pulgadas y techo eléctrico.

El nuevo Koleos suma una parrilla diamantada.

La versión Esprit Alpine full hybrid E-Tech, tiene detalles en color azul en parrilla y laterales, emblema de la marca, tapizados bordados y materiales premium.

Por dentro, cuentan con una pantalla panorámica de 12.3 pulgadas x3, que incluye la pantalla central, tablero y del acompañante. En la versión full tiene el head display que se replica en el parabrisas.

Koleos también es el segundo vehículo junto con Kardian con servicios conectados. Es una aplicación para interactuar con el vehículo que permite desbloquear puertas, encender el auto, ver el estado del vehículo, entre otros. También se puede compartir a la familia el auto, sin necesidad de tener la llave.

En equipamiento, tiene puertos USB, wifi, app cinema (para ver streaming de videos), y se podrá actualizar el software de manera directa.

Por dentro, el Koleos tiene triple plantalla digital.

Además cuenta con volante y asientos calefaccionados; asientos traseros reclinables; y un sistema de cancelación de ruidos con un equipo de audio premium de 10 altavoces, con insonorización pasiva con mayor grosor de vidrios e insonorización activa con tres micrófonos extras.

Motor del nuevo Koleos y seguridad

Una de las grandes novedades del Koleos es el motor, que suma la opción full hybrid.

Por un lado, la versión Techno tiene un motor 2.0 L naftero turbo con 235 CV y 350 Nm de torque, con caja de 8 velocidades y tracción 4WD. El consumo declarado es de 12 km/l.

En el caso de la versión Esprit Alpinte, que es la full híbrida, cuenta con un motor 1.5 L de 144 CV y 230 Nm de torque, acompañado por dos motores eléctricos, con 136 CV y 320 Nm de torque y una batería de 1.64 kw/h. En conjunto, la potencia declarada es de 245 CV.

La duración de la batería del modelo híbrido depende del uso y del modo de manejo, ya que es auto-recargable (no se enchufa), pero se estableció un consumo de 18 km/l y una autonomía de 1000 km aproximados. De esta manera, se estaría logrando un ahorro de 40% en el consumo de combustible comparado con el motor naftero.

En seguridad, tiene 29 ayudas a la conducción con nivel de conducción autónoma grado 2. Entre ellas tiene cámara 540°, con chasis transparente; maniobra evasiva de emergencia; asistente de conducción: estacionamiento autónomo, entre otros.

Precios y garantía del Koleos

El nuevo modelo ya está en preventa con los siguientes valores:

Koleos Techno : $74.300.000

Koleos Esprit Alpine Hybrid: $79.900.000

Los nuevos SUV tienen una garantía de 3 años, y en el caso de la batería de 8 años. Se lanzan con una financiación con tasas 9,9% a 12 meses por 20 millones de pesos.

El modelo base los colores son cobre mineral, gris metálico y blanco universal; y el full en gris satinado, gris metálico y blanco universal.

El modelo se lanza en preventa y el 16 de septiembre estará en los concesionarios. Se esperan vender 2000 unidades en el año.

Los planes de Renault en 2025 y 2026

Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, expresó que, en Argentina, se está llevando adelante un plan de renovación global que tiene fecha entre 2020 y 2027, el cual incluye 8 nuevos modelos.

"Argentina es el país número 10 para Renault en el mundo, creció un 97% en el primer semestre vs el primero de 2024. El plan que se aplicará hasta 2027 será por 3.000 millones de euros, con 8 nuevos modelos y un foco importante en 5 nuevos modelos del segmento C y D, como el Koleos. Es importante traer a la marca a sus orígenes, porque conecta con la historia de los argentinos", dijo el directivo.

En cuanto al precio del Koleos, que se ofrece en pesos (otros rivales en dólares), Sibilla dijo que en un mercado flotante, prefieren tenerlo en pesos. "Vamos hacia autos que no son baratos, pero que tienen más tecnología", agregó.

Por otro lado, destacó los 3 pilares de Renault en Argentina. "Dijimos que trabajaríamos sobre tres pilares y lo estamos haciendo"; remarcó. Estos son:

Rentabilidad sustentable, clave en un mercado convulsionado, con nuevas empresas, como las chinas, que salen a conquistar nuevos mercados. Se necesita rentabilidad sustentable para seguir adelante.

sustentable, clave en un mercado convulsionado, con nuevas empresas, como las chinas, que salen a conquistar nuevos mercados. Se necesita rentabilidad sustentable para seguir adelante. Gama renovada : lo que contamos hace dos años, es realidad. En el caso del Koleos está adelante de lo que se conoce en Argentina.

: lo que contamos hace dos años, es realidad. En el caso del Koleos está adelante de lo que se conoce en Argentina. Proyecto pick up media tonelada: se realiza en Córdoba, un proyecto que avanza a paso firma. Se están montando los primeros vehículos para hacer los test del proceso industrial.

Por su parte Valentina Solari, directora Comercial, repasó que en dos años se lanzarán 10 productos, desde inicio de 2024 hasta 2026: Kwid, Kwid E-tech, Megane E-tech, Arkana, Kardian, Duster, Kangoo E-tech, Master, se viene Boreal y se está lanzando Koleos.

"En este tiempo hubo un gran crecimiento, con Kwid número uno en segmento compacto; Kangoo, en el segmento furgones: y Kardian número 3. Estamos en un mercado creciente, y Renault tiene expectativas crecientes. Esperamos duplicar las ventas en volumen en 2025, comparado con 2024, con 70.000 unidades y un 11% de market share", finalizó Solari.