Toyota dio detalles de cómo será su nueva camioneta: cuándo se lanzará al mercado

Uno de los máximos directivos de la marca confirmó los planes para el nuevo modelo y cuándo estará a la venta. Los detalles y sus rivales

Toyota avanza a pasos firmes en la producción de una nueva camioneta, que se ubicará por debajo de la exitosa Hilux. La pick up compacta fue confirmada por Cooper Ericksen, vicepresidente de planificación de Toyota Motor North America.

"Ya hemos tomado las decisiones. La pregunta ahora es cuándo podremos lanzarlo. Ya no es cuestión de si lo haremos", declaró el ejecutivo a la revista especializada MotorTrend.

Las expectativas son ambiciosas: Toyota espera vender entre 100.000 y 150.000 unidades anuales del nuevo modelo en Estados Unidos, apostando por una fórmula de menor tamaño, precio más accesible y motor híbrido.

La camioneta todavía no tiene un nombre oficial, pero si tiene su clara estrategia de posicionamiento en el mercado, por debajo de la Tacoma en el norte y de Hilux en Argentina. Además, llega para copar un segmento que viene creciendo en ventas, y que hasta resta clientes al mediano, el cual, en el caso local, está perdiendo dinamismo.

Detalles de la nueva camioneta de Toyota

La nueva camioneta usará la plataforma TNGA, compartida con modelos como el Corolla Cross y el RAV4. La arquitectura será monocasco, lo cual asegura una mayor comodidad para el día a día, como los SUV, pero con la caja de carga.

El objetivo es ofrecer un producto práctico para el uso urbano, con capacidades similares a las de sus rivales directas.

Toyota trabaja en el desarrollo de una nueva camioneta.

En cuanto al diseño, todavía no fue revelado, pero podría tener una estética más cercana al RAV4.

La camioneta se producirá en la planta de Sorocaba, en el estado de São Paulo, donde Toyota ya trabaja en una ampliación para albergar nuevos modelos. El lanzamiento mundial será en Norteamérica, en 2027.

Motor híbrido para la nueva camioneta

Siguiendo las tendencias del mercado, la futura camioneta contará con una versión híbrida o híbrida enchufable. Si bien no fue confirmado, la japonesa aseguró, hace tiempo, que todos sus nuevos modelos tendrán una opción con esa tecnología o alguna más sustentable.

Entre los competidores, en el caso de Argentina, hay varios modelos. Algunos son Ford Maverick, Ram Rampage y Fiat Toro.

En el caso de Toyota, apuesta a la caja de carga como un plus, con múltiples ganchos y detalles funcionales orientados a un público que también la quiere para el trabajo.

Y su llegada, en dos años, coincidirá con más jugadores, como la nueva compacta de Renault, Hyundai y Kia. Así, el mercado se llena de jugadores.