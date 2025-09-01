Así es el nuevo SUV Hyundai Santa Fe que ya se vende en Argentina: cuánto sale

Es la quinta generación de este modelo, el cual estrena el primer rediseño completo desde 2018, con un concepto innovador tanto por fuera como por dentro

La automotriz coreana Hyundai presentó uno de sus modelos más destacados en la Argentina: el nuevo Santa Fe.

El SUV que se ubica por encima del Tucson, llega con una estética totalmente renovada, la cual se caracteriza por los rasgos extrovertidos, que cambian todo lo conocido hasta el momento.

El recién llegado SUV pertenece a la quinta generación, y además del exterior, también presenta un interior con más espacio gracias a la distancia entre ejes, con tres filas de asientos, apertura trasera tipo terraza y equipamiento premium para un uso urbano y aventurero.

Además, incorpora un motor con grandes ventajas y más seguridad, que complementa el diseño refinado que le otorga una identidad propia.

Cómo es el nuevo Santa Fe

El SUV adopta una silueta bien definida, con líneas rectas que forman un frente totalmente nuevo y diferenciado de la versión anterior, con una estética moderna.

También se realizó un rediseño del portón trasero para maximizar la capacidad de carga y facilitar el uso en exterior, y a partir de allí se reconfiguró el resto del diseño.

De frente también se impone su capó elevado, los faros con forma de "H" y los guardabarros bien marcados. La parrilla y los paragolpes retoman el motivo "H", como reinterpretación del logo de Hyundai.

De perfil se destacan las llantas de 20 pulgadas, un voladizo frontal reducido y guardabarros robustos.

El Nuevo Hyundai Santa Fe pertenece a la quinta generación.

Por último, la parte trasera, cuenta con un gran portón que enfatiza su practicidad y solidez, complementado por ópticas también en forma de "H".

Los detalles del SUV por dentro

Por dentro, el nuevo Santa Fe tiene líneas horizontales y verticales que amplifican la sensación de habitabilidad. Sin embargo, gracias a su mayor distancia entre ejes, el interior es más grande, con un baúl de 725 litros. con tecnología de avanzada.

Incluye una pantalla curva panorámica de 12,3" que integra el clúster digital y el sistema multimedia; soporte de celular con cargador inalámbrico de alta velocidad para smartphones; consola central bilateral, accesible desde ambas filas (única en su tipo); climatización con pantalla táctil de 6,6".

Tiene apertura trasera tipo terraza, ideal para actividades recreativas; y la segunda y tercera fila totalmente rebatibles.

Motor y seguridad

El nuevo SUV trae un motor 2.5L T-GDI con transmisión automática DCT de 8 velocidades y una potencia de 281 CV.

Por dentro, el nuevo Santa Fe es también futurista.

En seguridad, tiene asistente de colisión frontal (FCA); asistente de mantenimiento de carril (LFA); control crucero inteligente con navegación (SCC); monitor de atención del conductor (DAW); asistente de tráfico cruzado trasero, cámara de reversa, vista 360° y alerta de salida segura, entre otros detalles.

Este modelo será comercializado en Argentina a un precio de 79.500 dólares, y llega en un momento donde se suman varios rivales.

Entre ellos, el Peugeot 5008 y el nuevo Renault Koleos.