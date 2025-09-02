Fuerte aumento de precio para el "auto del año": cuánto sale este premiado SUV en septiembre

Se trata de uno de los modelos más premiados del mercado argentino. La suba prevista para este mes se ubica por encima de la inflación estimada.

Renault fue una de las primeras marcas en enviar las listas con aumentos de precios para sus autos 0km septiembre. Y, si bien para la mayoría de sus modelos aplicará subas de alrededor del 3,6%, para uno de sus autos emblemáticos el incremento será mayor.

Se trata, puntualmente, del Kardian. El SUV que fue elegido a principios de año como el "auto del 2025" y también ganó una distinción como el vehículo más seguro. En su caso, tal como adelantó iProfesional, el incremento será del 5,6%.

Cuánto sale el "auto del año" en septiembre 2025, tras el aumento

El nuevo valor todavía no se ve reflejado en el sitio oficial de la marca, pero si se aplica el incremento del 5,6% sobre el valor que tenía la versión entrada de gama en agosto, puede llegarse a una aproximación de cuánto cuesta el Renault Kardian en septiembre.

En concreto, el Renault Kardian Evolution 156 MT, pasó de valer $30.400.000 a unos $32.102.400.

Renault Kardian fue elegido el 'auto del año' en 2025

Lo cierto es que el aumento se ubicaría muy por encima de la inflación, pero se explica principalmente por la fuerte suba del dólar en los últimos meses.

Además, por el momento Renault no confirmó si durante septiembre continuará con la financiación especial para sus distintos modelos.

Lo cierto es que el Kardian se transformó en poco tiempo en un ícono de Renault. Es que el modelo de la marca del rombo lanzado a mediados de 2024, fue elegido como el "Auto del Año 2025" por un grupo de expertos a comienzos de enero. En la votación, se impuso a otros vehículos como el Peugeot 2008, Hyundai HB20 y Fiat Fastback, entre otros.

"Este galardón, destacó al modelo más sobresaliente entre los lanzamientos en el mercado argentino, evaluando un conjunto de características como diseño, tecnología, desempeño, seguridad y relación precio-calidad", señalaron desde Renault a comienzos del año.

"Renault Kardian es el vehículo de la marca que inauguró una nueva era para Renault en Argentina. Con el lema "el cambio que lo cambia todo", Renault Kardian se diferencia por las innovaciones y recursos normalmente encontrados en un segmento superior, como el freno de estacionamiento eléctrico y palanca de cambios tipo e-shifter, entre sus principales características", detalló.

También fue elegido como uno de los autos más seguros de Argentina

Renault actualiza el Kardian MY25: más tecnología, seguridad y conectividad en toda la gama

Renault presentó en la Argentina la línea 2025 del SUV Kardian, que llega con una serie de ajustes en diseño interior, equipamiento tecnológico y sistemas de asistencia a la conducción. La novedad más relevante es la incorporación de la versión Iconic 200 EDC, que reemplaza a la anterior Premiere Edition y pasa a ocupar el tope de gama.

Con estos cambios, la oferta del modelo queda conformada de la siguiente manera: Evolution 156 MT; Evolution 200 EDC; Iconic 200 EDC.

Una de las principales mejoras del Kardian MY25 es la nueva pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, que sustituye a la de 8,0". El sistema funciona con la plataforma OpenR Link, con una interfaz más moderna e intuitiva, que mantiene la compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

La versión Iconic suma además dos puertos USB-C adicionales y conserva el cargador inalámbrico para smartphones. Otra novedad importante es el tablero digital de 10,2 pulgadas en esa versión, con gráficos de alta definición para velocidad, navegación, alertas y datos del viaje. Las otras versiones mantienen el display digital de 7".

La renovación del Kardian está alineada con el programa global Human First de Renault. A los 13 sistemas de asistencia que ya ofrecía se agregan nuevas funciones:

Luces altas y bajas automáticas (Iconic): regulan la iluminación de manera inteligente según el tránsito y las condiciones de la ruta.

Frenado autónomo de emergencia (AEBS): ahora detecta no solo vehículos, sino también peatones y ciclistas, ampliando la protección para todos los actores de la vía pública.

Por primera vez, el SUV contará con servicios conectados a través de la aplicación My Renault, disponibles en la versión Iconic 200 EDC. Entre las funciones destacadas se incluyen la geolocalización del vehículo, chequeo del estado en tiempo real (combustible, autonomía, alertas), rastreo en caso de robo en alianza con Ituran y la posibilidad de activar luces o bocina de manera remota.

El paquete de conectividad estará disponible sin costo durante tres años gracias a una unidad de telemetría con módem 5G y eSIM integrada, que conecta el vehículo directamente con la nube.

Con estas mejoras, Renault busca reforzar el posicionamiento del Kardian en el segmento de los SUV compactos, apostando a una experiencia de manejo más segura, digital y conectada.