Forma parte de una línea de motos que evolucionó hacia un aspecto más deportivo. Tiene 4 modos de manejo que interactúan con el ABS y control de tracción

El mercado de las motos sigue creciendo en 2025, y el incremento de la demanda permite sumar nuevos modelos, más grandes, y de diferentes segmentos.

En este escenario, Bajaj lanzó la Rouser NS400z, una moto del segmento naked más potente, comercializada en Argentina por el Grupo Corven.

La línea Rouser es una de las más exitosas de Bajaj dentro de esta categoría de motos con un estilo más agresivo, ágil para entornos urbanos y potente, que ahora fortalece su impronta deportiva.

Además, con este lanzamiento, fortalece su presencia con una propuesta pensada para quienes buscan mayor potencia, confiabilidad y tecnología.

Cómo es la nueva moto Rouser NS 400z

La Rouser NS400z mantiene las líneas clásicas de este modelo, musculoso, pero ahora le agrega paneles flotantes, gráfica tipo fibra de carbono, una firma luminosa LED en forma de rayo en su DRL, y un escape corto tipo "underbelly".

Su estética deportiva se completa con una horquilla delantera invertida de 43 mm en tono Champagne Gold, que aporta mayor rigidez y mejor respuesta en maniobras exigentes.

La nueva moto Bajaj Rouser cambió su estética y sumó tecnología.

A esto le suma una pantalla digital con conectividad Bluetooth, alertas de llamadas/mensajes, control de música y navegación giro a giro vía app Bajaj Ride Connect.

El panel de instrumentos es completamente digital, a color y de matriz de puntos, con ajuste de brillo que garantiza visibilidad clara en todo tipo de iluminación. Incorpora conectividad Bluetooth que permite funciones como navegación paso a paso, control de música, cronómetro de vueltas, y notificaciones de llamadas y mensajes.

Las luces LED completas —proyector delantero, intermitentes y faro trasero— mejoran la visibilidad y aportan un diseño moderno. El nuevo faro delantero con DRL tipo rayo ofrece una iluminación centrada que mejora la seguridad en conducción nocturna.

Motor y tecnología: la Rouser más potente

Equipada con un motor monocilíndrico de 373,27 cc, inyección electrónica y refrigeración líquida, la NS400z entrega 40 CV de potencia y 35 Nm de torque, gestionados por una caja de 6 velocidades y el sistema de acelerador electrónico ride-by-wire, que permite una respuesta más precisa y adaptada a cada tipo de conducción.

Esta tecnología Ride-by-Wire permite controlar electrónicamente el acelerador del motor, reemplazando la conexión mecánica tradicional por sensores y actuadores electrónicos. Mejora la precisión en la entrega de potencia y contribuye a una experiencia de manejo más eficiente y segura.

El modelo incorpora cuatro modos de manejo que interactúan con el ABS y el control de tracción:

Road: ideal para uso urbano, con entrega equilibrada.

Rain: potencia limitada y ABS optimizado para superficies mojadas.

Sport: aceleración agresiva y máxima capacidad de frenado.

Off-Road: entrega modulada de torque y control de tracción calibrado para caminos irregulares.

A su vez, tiene seguridad avanzada como ABS de doble canal marca BOSCH con caliper marca Grimeca; control de tracción para evitar el deslizamiento de las ruedas en ruta o superficies irregulares en la aceleración; y tecnología Ride by Wire (Acelerador electrónico para tener un control más preciso y suave que permite al conducto la entrega de potencia con mayor exactitud).

La suspensión es delantera, con una horquilla invertida de 43 mm, suspensión trasera con monoamortiguador Nitrox y neumáticos sin cámara para una conducción estable y precisa. La palanca de freno y embrague es regulable en cinco posiciones y cuenta con sistema de iluminación LED con luces diurnas (DRL) estilo rayo.

El chasis perimetral doble viga ha sido desarrollada para ofrecer excelente rigidez torsional y estabilidad en curvas.

En materia de frenos, la NS400z cuenta con un disco delantero de 320 mm y uno trasero de 230 mm, asistidos por un sistema ABS doble canal Bosch con función combinada (Combined ABS) y cálipers Grimeca. Además, incorpora control de tracción electrónico (ETC) desconectable, que mejora la adherencia en condiciones exigentes.

Bajaj Ride Connect

Junto con los cambios en diseño, Bajaj presente una nueva aplicación con conexión Bluetooth mediante el panel ICL, aplicación que permite gestionar múltiples funciones: sistema de navegación "GPS" giro a giro, almacenamiento de documentos, control de llamadas (aceptar o rechazar desde el comando izquierdo), ver nivel de batería del teléfono, intensidad de señal, llamadas perdidas y alertas de mensajes.

Precios y disponibilidad de la moto

El precio de la nueva moto es de $8.199.990.

El modelo está disponible en 4 colores: Glossy Racing Red (ROJA), Brooklyn Black (NEGRA), Pearl Metallic White (BLANCO PERLADO) y Pewter Grey ¨(GRIS).

"La Rouser NS400z es mucho más que una nueva moto para nosotros y, también, para el mercado; es la evolución de un modelo tan emblemático y exitoso como es Rouser NS200. Es todo lo que representa a la marca Rouser: diseño deportivo, potencia, rendimiento y una experiencia de manejo inigualable. Es el resultado de la experiencia de la marca en ingeniería, tecnología de vanguardia y una profunda comprensión de lo que desean los motociclistas", comentó Ariel Gibault, director de la Unidad de Movilidad Individual del Grupo Corven.

Y agregó: "La Rouser NS400z refuerza el compromiso de Bajaj con ofrecer experiencias de conducción superiores. Confiamos en que, con esta nueva propuesta, la marca consolidará aún más su liderazgo en el segmento deportivo".