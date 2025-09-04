Este llamativo SUV mediano ya se vende en el país y apunta a destronar a los icónicos modelos de Jeep y Ford. Mecánica, equipamiento y precio

Desde hace algunos meses el Grupo Antelo viene realizando varios lanzamientos en el mercado argentino con todas las marcas chinas que comercializa en nuestro país, que a nivel mundial operan bajo el ala de GWM (Great Wall Motors).

Entre ellas está Haval, especializada en SUV, Ora en autos 100% eléctricos y Poer es la división de pick-ups, mientras que ahora incursiona en la Argentina con uno de los 4x4 más famosos de China de su marca Tank: hablamos del 300, un todoterreno para el segmento D (mediano), que con una estética robusta y mucho confort y tecnología interior, llega para hacerle frente a modelos como el Jeep Wrangler y Ford Bronco, además de su compatriota Baic BJ40.

Buen porte y agradable diseño para este todoterreno chino

¿Cómo es el GWM Tank 300?

El diseño exterior algo rústico de este nuevo SUV de Great Wall Motors disimula muy bien todo el confort que ofrece puertas adentro.

Fabricado en China sobre un clásico chasis de largueros (como el de las pick-ups) pero con suspensión independiente en los dos ejes, el GWM Tank 300 mide 4,76 metros de largo, 1,93 m de ancho y 1,90 m de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2,75 metros.

Estas dimensiones dan cuenta de la amplia habitabilidad que propone este modelo para cinco pasajeros, que además cuenta con una capacidad de baúl de 400 litros (ampliable hasta los 1.635 litros con los asientos traseros abatidos), que además incorpora una mesa outdoor y salidas de 12 voltios y de 220 voltios.

El GWM Tank 300 en acción

Asimismo, su carrocería ofrece un generoso despeje del suelo de 22,4 centímetros, a los que suma una interesante capacidad de vadeo de 70 centímetros y notables ángulos de entrada, ventral y salida para el off-road, de 33, 23 y 34 grados, respectivamente. Trae llantas de aleación de 17 pulgadas y neumáticos en medida 265/65, mientras que la capacidad del tanque de combustible es de 70 litros.

Puertas adentro, el contraste es tan grande que parece ser un auto de otro perfil, con una propuesta muy moderna y una notable percepción de calidad. Además de ofrecer un tablero 100% digital y una central multimedia con pantalla táctil de 12,3" compatible con Apple CarPlay y Android Auto, el Tank 300 cuenta con otros "amenities" tales como tapizados de cuero, butacas con ventilación y masajeador, techo panorámico e iluminación ambiente con muchos colores a elección.

Interior muy moderno, tecnológico y de excelente calidad

Mecánica, seguridad y precio, con una garantía inédita

Si bien este modelo se ofrece en algunos mercados con una mecánica híbrida, en nuestro país estará disponible inicialmente con un motor naftero 2.0 turbo de inyección directa, que entrega 217 CV de potencia y 380 Nm de torque máximo, asociado con una transmisión automática de 8 velocidades de la marca ZF.

Asimismo, el Tank 300 dispone de un sistema de tracción 4x4 (Four Wheel Drive) con caja reductora y 9 modos de conducción se adapta automáticamente a las condiciones del terreno distribuyendo el par entre ambos ejes, complementándose con bloqueo de diferencial trasero y delantero, ambos de accionamiento eléctrico de la marca Eaton.

GWM Tank 300

A nivel seguridad equipa seis airbags (frontales, laterales y de cortina), una estructura reforzada, frenos a disco en las cuatro ruedas y los obligatorios ABS y ESP, mientras que suma un completísimo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) en el que se destaca el control de crucero adaptativo, advertencia y asistencia de mantenimiento de carril, luces altas automáticas, cámara 360° y 8 sensores de estacionamiento delanteros y traseros, además de reconocimiento de señales de tránsito.

El nuevo GWM Tank 300 ya se vende en la Argentina en cuatro colores (negro, gris, naranja y blanco) a un precio de lista de 51.900 dólares (unos 71.362.500 pesos), y lo más novedoso es su garantía: el Grupo Antelo ofrece 6 años o 200.000 kilómetros para el vehículo, mientras que para el motor y la transmisión la cobertura asciende a 10 años o 1.000.000 de kilómetros, esta última no transferible.