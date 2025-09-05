Con los precios de los 0km en la mira, este modelo quedó como la opción más accesible para acceder al mundo de los SUV en septiembre

El incremento de los precios de los autos puso a las automotrices en la mira, ya que después de varios meses de "aumentos cero", empezaron a sincerar los valores y ponerse al día con la devaluación que afecta sus costos.

En este escenario, septiembre llegó con modificaciones que van del 3 al 7% promedio, según los modelos, aunque hubo excepciones, como el grupo Stellantis, que después de una suba de 12% en agosto, apenas retocó un 0,5%-

En el caso de las compañías chinas, que son hoy el furor del mercado, la situación es diferente. La mayoría tiene valores en dólares, y por eso, estos se mantienen.

En este contexto aparece Jac, con el S2, que sigue siendo el SUV más barato del mes, con el mismo precio de los últimos meses.

Cuánto sale el Jac S2

El S2 es un SUV para el segmento chico, que sale 19.900 dólares. En pesos, con una cotización de $1.375 promedio, alcanza los 27.362.500 pesos.

Para contemplar otro modelo accesible, en el listado se ubica el Citroën Basalt, pero supera los 28 millones de pesos.

Volviendo al S2, es el modelo de entrada de gama de la familia SUV de la marca JAC Motors, que también incluye al S4 y S8, aunque ya anunciaron algunas propuestas que sumarán antes de fin de año.

El S2 mide de largo 4.153 mm; de ancho 1.750; de alto 1.568; y tiene una distancia entre ejes de 2.490 mm. El despeje mínimo del suelo es de 120 mm y tiene una capacidad de baúl de 450 litros.

Cuenta con DRL (Luces de circulación diurna) LED, faros regulables en altura, faros antiniebla.

El JAC S2 es el más accesible de los SUV en el mercado total.

Por dentro los tapizados son de ecocuero, tanto para asientos como para volante, que se regula solo en altura. Cuenta con computadora de a bordo, control de velocidad crucero y espejo de cortesía en parasoles.

En cuanto a confort y conectividad, tiene pantalla táctil de 9", Apple CarPlay y Android Auto, WiFi y Spotify integrado, aire acondicionado, Luces LED diurnas y faros antiniebla

Motor y seguridad del Jac S2

En términos mecánicos, este SUV viene con un motor naftero 1.5 litros de 105 CV, asociado a una caja manual de cinco velocidades. Está pensado para quienes buscan un vehículo económico, funcional y bien equipado para el uso diario.

El S2 se mantiene como el más barato a pesar de la suba del dólar.

En seguridad, incluye:

Control de estabilidad (ESP)

Frenado de emergencia (HBA)

Asistente de arranque en pendiente (HAC)

Anclajes ISOFIX

Sensores de reversa y cámara trasera

Los próximos lanzamientos de Jac

La marca ya confirmó, con precio incluido, los lanzamientos para el resto del año.

Entre ellos se encuentran: