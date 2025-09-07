A diferencia de lo ocurrido en meses anteriores, se registró una baja interanual de más del 5%, mientras que también bajó respecto de julio

El mercado de autos usados en Argentina experimentó un freno en el último mes de agosto. Luego de un periodo de crecimiento sostenido, el sector contabilizó un descenso significativo en las ventas, tanto en la comparación interanual como en relación al mes anterior. Esta desaceleración marca un cambio de ritmo que, según los especialistas, está directamente relacionado con la coyuntura política y económica del país.

A pesar de esta baja, el balance general de los primeros ocho meses del año sigue siendo positivo, con un aumento considerable en las operaciones a nivel nacional. La Cámara de Comercio Automotor señaló que la demanda persiste, aunque factores como la incertidumbre cambiaria y las altas tasas de interés influyeron directamente en la decisión de compra de los consumidores.

La venta de autos usados tuvo una marcada baja en agosto: los números

En agosto, se comercializaron 167.525 vehículos usados. Esta cifra representa una caída del 5,05% en comparación con el mismo mes del año pasado y una baja aún más pronunciada, del 6,60%, respecto de julio. Este retroceso rompe con la tendencia al alza que venía mostrando el sector en los meses previos, impulsado principalmente por el mercado del interior del país.

Según Alejandro Lamas, secretario de la Cámara de Comercio Automotor, esta desaceleración responde a varios factores. El principal, según el directivo, es la incertidumbre política generada por las elecciones, que tuvo su reflejo en el mercado cambiario con movimientos del dólar que suelen generar sensibilidad en los compradores. A esto se suman las altas tasas de interés ofrecidas por los bancos, lo que llevó a muchos potenciales clientes a posponer o cancelar sus compras.

No obstante, Lamas destaca que la demanda sigue vigente y que las agencias automotoras cuentan con un stock importante de vehículos a lo largo del país. La baja de agosto no logró empañar el balance general del año, ya que en el acumulado de enero a agosto de 2025 se vendieron 1.265.292 unidades, lo que representa un aumento del 15,08% en comparación con el mismo período de 2024.

Los autos usados más vendidos en agosto 2025

A pesar de la caída en las ventas totales, el ranking de los autos usados más comercializados en agosto no mostró grandes cambios. El clásico Volkswagen Gol y Trend se mantuvo en la cima de las preferencias, con 9.172 unidades vendidas. Lo siguieron de cerca la Toyota Hilux y los modelos Chevrolet Corsa y Classic, que completaron el podio.

El ranking muestra lo siguiente:

VW Gol y Trend: 9.172 unidades

Toyota Hilux: 6.472

Chevrolet Corsa y Classic: 4.948

VW Amarok: 4.518

Ford Ranger: 4.254

Peugeot 208: 3.513

Ford EcoSport: 3.433

Toyota Corolla: 3.312

Fiat Palio: 3.129

Ford Ka: 3.124

El informe de la Cámara de Comercio Automotor también subrayó la diferencia en el ritmo de ventas entre las distintas regiones del país. El interior sigue siendo el motor del sector, con provincias como Formosa (41,68%), Neuquén (36,15%) y La Rioja (31,16%) a la cabeza del crecimiento acumulado en el año. Por el contrario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubicó en el último lugar en términos de crecimiento, con apenas un 8,50%.