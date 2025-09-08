Uno por uno, dónde estarán los concesionarios de la marca de autos chinos BYD en Argentina

La gigantesca automotriz china se prepara para debutar en nuestro país con una red de 17 puntos de venta, de los cuales 14 tienen taller de posventa

Ya no es una novedad: BYD se prepara para debutar en la Argentina. Esta poderosa marca china especializada en autos eléctricos e híbridos, cuyo nombre significa "Build Your Dreams" (Construye tus sueños) tendrá una gama inicial de tres modelos orientados a distintos segmentos.

Tal como adelantó iProfesional hace algunos meses, dos de ellos son ciento por ciento eléctricos: por un lado, el citycar Dolphin Mini y por el otro el SUV compacto Yuan Pro, que según el fabricante asiático pueden alcanzar una autonomía de 280 y 380 kilómetros, respectivamente.

Por el momento, el buque insignia será el Song Pro DM-i, un moderno SUV mediano propulsado por un sistema Plug-In (híbrido enchufable) compuesto por motor naftero 1.5 de 98 CV y 130 Nm de torque, junto a otro eléctrico de 145 kW (197 CV) y 325 Nm de par máximo (con baterías de 18,3 kWh de capacidad).

Ahora bien, la pregunta que muchos potenciales clientes de esta nueva marca china se hacen es ¿dónde estarán ubicados los concesionarios? Repasamos las ubicaciones de los puntos de ventas, que no en todos los casos tendrán taller de posventa.

Una de las primeras sucursales de BYD en la Argentina, pronta para abrir

Cuatro provincias y proyección de expansión

Hace algunos meses, cuando BYD confirmó su llegada a la Argentina la propia vicepresidenta ejecutiva de la marca a nivel global (Stella Li) se manifestó al respecto: "llevaremos al país nuestras soluciones de movilidad cargadas de tecnología, eficiencia y calidad. Argentina representa un mercado clave en la región, con un gran potencial para la adopción de tecnologías limpias y sostenibles. Estamos orgullosos de participar del tercer mercado más importante de América Latina y ofrecer alternativas reales de movilidad para los argentinos, acelerando la electrificación de este relevante parque automotriz".

Por entonces se sabía que la marca estaba desarrollando su red de concesionarios en nuestro país, pero se desconocía de la locación de ellos. Si bien BYD continúa ese trabajo para expandirse en todo nuestro territorio, en su web oficial ya se pueden ver dónde estarán ubicados los primeros puntos de venta y posventa.

A priori BYD tendrá presencia en tan solo cuatro provincias; Córdoba, Tierra del Fuego, Mendoza y Buenos Aires, concentrando gran parte de sus concesionarios en la capital del país y sus alrededores. En total ya hay 17 puntos de ventas conformados, pero no todos tendrán taller para atender el servicio de posventa.

BYD continúa expandiendo su red: se lanza oficialmente en un mes

Uno por uno, los concesionarios de BYD en la Argentina

Los representantes más australes de BYD en la Argentina serán los concesionarios "Paseo del Fuego" y "Del Fin del Mundo" ubicados en la localidad de Ushuaia (Tierra del Fuego), pero sólo el primero contará con servicio de posventa, además de showroom.

De momento en Mendoza, las operaciones solo las manejará "BYD Godoy Cruz", en donde habrá tanto talleres para los service como salón de ventas y pruebas de manejo.

En la provincia de Córdoba, en tanto, habrá dos concesionarios de BYD (Villa Cabrera y AutoCity). Ambos ubicados en la capital de la provincia mediterránea, contarán con servicio de posventa y showroom, y también ofrecerán la posibilidad de realizar test drive de todos los modelos de la marca.

En la ciudad de Buenos Aires es donde más oferta habrá de puntos BYD: Núñez, Luro, Palermo, Obelisco, Madero y Zencity, estos dos ubicados en el paquete barrio de Puerto Madero. En este caso, según la web de la marca china las sucursales Obelisco y Madero sólo son de ventas y no cuentan con talleres.

Por su parte, en el Gran Buenos Aires ya hay concesionarios en Pilar, San Martin, Quilmes, La Plata, Parque Leloir y Nordelta, en todos los casos con salón de ventas, servicio de posventa y la posibilidad de realizar test drive.