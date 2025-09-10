En 2025, sacar o renovar la licencia de conducir tendrá costos oficiales en CABA y Buenos Aires, con trámites, exámenes y posibles exenciones

Obtener o renovar la licencia de conducir es obligatorio para circular legalmente en auto por las calles y rutas del país. La Ciudad y la provincia de Buenos Aires ya actualizaron los valores del registro vigentes para 2025.

Precios y requisitos en la Ciudad de Buenos Aires

Si tu licencia de conducir está vencida, no podés circular en CABA. Tenés hasta un año desde su vencimiento para renovarla; pasado ese plazo, el trámite ya no será posible.

En la Ciudad, el trámite se compone de la Boleta Única Inteligente (BUI) y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Los valores actualizados para la renovación son:

Solicitud : $28.750

: $28.750 Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): $6.800

Quedan exentos de abonar estas tasas jubilados con haberes menores al salario mínimo, veteranos de Malvinas y personas con certificado de discapacidad. Los mayores de 70 años deben renovar el registro anualmente, incluyendo todos los exámenes médicos cada vez.

Cómo realizar el trámite

Verificar que no haya multas pendientes. Completar el curso virtual de renovación, de unos 50 minutos, con videos y preguntas interactivas. Abonar la BUI para acceder al turno correspondiente. Presentar la documentación y realizar el examen psicofísico (visión, audición y aptitud física).

Puntos importantes a tener en cuenta

Turno y Boleta Única Inteligente (BUI)

Una vez completados los pasos anteriores, se puede solicitar un turno en la sede elegida y abonar la BUI correspondiente. La confirmación del turno se enviará por correo electrónico dentro de las 48 horas posteriores al pago, que puede realizarse vía Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago o portal electrónico. El turno queda confirmado únicamente una vez realizado el pago.

Exámenes psicofísicos

Los solicitantes deben presentarse en la sede elegida para realizar los exámenes psicofísicos. Quienes usen lentes, anteojos o audífonos deben llevarlos el día del turno. Las personas con dificultades auditivas deben acudir a sedes específicas: Sede Central Roca, Comuna 4, Comuna 5, Comuna 11, Comuna 14 o ACA Libertador. Si algún examen resulta retenido, se enviarán instrucciones junto con un enlace para sacar un nuevo turno y finalizar el trámite.

Costos y pasos en la Provincia de Buenos Aires

En la provincia, cada municipio regula ciertos valores y procedimientos. Los principales pagos son:

CENAT : $6.800

: $6.800 Tasa provincial : $1.276,50 para renovación o reemplazo

: $1.276,50 para renovación o reemplazo Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CENAT) : $2.080

: $2.080 Tasa municipal : varía según cada distrito

: varía según cada distrito Total: desde $10.156,50 más tasa municipal

Pasos del trámite

Se puede hacer este trámite si tenés tu licencia vigente o vencida hace menos de tres meses (90 días corridos).

Elegir el Centro Emisor de Licencias (CEL) correspondiente al domicilio. Abonar los costos antes de iniciar el trámite. Completar los exámenes teóricos, prácticos y psicofísicos.

Para obtener información precisa y actualizada sobre los costos y requisitos específicos de tu municipio, se recomienda consultar el sitio web oficial de la municipalidad correspondiente o comunicarte directamente con el Centro de Emisión de Licencias de Conducir local.