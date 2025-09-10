Cómo renovar tu licencia de conducir en 2025 y cuánto cuesta
Obtener o renovar la licencia de conducir es obligatorio para circular legalmente en auto por las calles y rutas del país. La Ciudad y la provincia de Buenos Aires ya actualizaron los valores del registro vigentes para 2025.
Precios y requisitos en la Ciudad de Buenos Aires
Si tu licencia de conducir está vencida, no podés circular en CABA. Tenés hasta un año desde su vencimiento para renovarla; pasado ese plazo, el trámite ya no será posible.
En la Ciudad, el trámite se compone de la Boleta Única Inteligente (BUI) y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Los valores actualizados para la renovación son:
- Solicitud: $28.750
- Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): $6.800
Quedan exentos de abonar estas tasas jubilados con haberes menores al salario mínimo, veteranos de Malvinas y personas con certificado de discapacidad. Los mayores de 70 años deben renovar el registro anualmente, incluyendo todos los exámenes médicos cada vez.
Cómo realizar el trámite
- Verificar que no haya multas pendientes.
- Completar el curso virtual de renovación, de unos 50 minutos, con videos y preguntas interactivas.
- Abonar la BUI para acceder al turno correspondiente.
- Presentar la documentación y realizar el examen psicofísico (visión, audición y aptitud física).
Puntos importantes a tener en cuenta
- Turno y Boleta Única Inteligente (BUI)
Una vez completados los pasos anteriores, se puede solicitar un turno en la sede elegida y abonar la BUI correspondiente. La confirmación del turno se enviará por correo electrónico dentro de las 48 horas posteriores al pago, que puede realizarse vía Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago o portal electrónico. El turno queda confirmado únicamente una vez realizado el pago.
- Exámenes psicofísicos
Los solicitantes deben presentarse en la sede elegida para realizar los exámenes psicofísicos. Quienes usen lentes, anteojos o audífonos deben llevarlos el día del turno. Las personas con dificultades auditivas deben acudir a sedes específicas: Sede Central Roca, Comuna 4, Comuna 5, Comuna 11, Comuna 14 o ACA Libertador. Si algún examen resulta retenido, se enviarán instrucciones junto con un enlace para sacar un nuevo turno y finalizar el trámite.
Costos y pasos en la Provincia de Buenos Aires
En la provincia, cada municipio regula ciertos valores y procedimientos. Los principales pagos son:
- CENAT: $6.800
- Tasa provincial: $1.276,50 para renovación o reemplazo
- Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CENAT): $2.080
- Tasa municipal: varía según cada distrito
- Total: desde $10.156,50 más tasa municipal
Pasos del trámite
Se puede hacer este trámite si tenés tu licencia vigente o vencida hace menos de tres meses (90 días corridos).
- Elegir el Centro Emisor de Licencias (CEL) correspondiente al domicilio.
- Abonar los costos antes de iniciar el trámite.
- Completar los exámenes teóricos, prácticos y psicofísicos.
Para obtener información precisa y actualizada sobre los costos y requisitos específicos de tu municipio, se recomienda consultar el sitio web oficial de la municipalidad correspondiente o comunicarte directamente con el Centro de Emisión de Licencias de Conducir local.