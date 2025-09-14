Desde mayo, rige un nuevo sistema online para tramitar las licencias nacionales de conducir. Te explicamos el paso a paso, en detalle

Uno de los cambios recientes que se introdujeron en la reforma de la Ley Nacional de Tránsito, la cual ocurrió en mayo, es la introducción de la nueva versión de la Licencia Nacional de Conducir.

La actual norma establece de forma clara la plena validez del documento en su versión virtual, además de presentar cambios en el diseño y nuevas características de seguridad. De esta forma, la versión física deja de ser la única con validez.

Cómo es el trámite de la nueva licencia de conducir en CABA y qué cambia

Para acceder a la nueva documentación, las personas que aprueben el examen de conducir o ya tengan su licencia vigente, pueden acceder a este documento digital. Para ello, deben contar o descargar la app Mi Argentina, crear una cuenta (en caso de no tener una), validar su identidad y liego ingresar en la opción "Documentos", para poder visualizar la licencia.

Además de contar con un nuevo diseño, la misma presenta un código QR que se actualiza cada 24 horas y que contiene los datos necesarios para que los fiscalizadores puedan verificar el estado del documento.

Por otro lado, aquellos conductores que tramitan por primera vez la licencia de conducir recibirán únicamente el documento digital, aunque podrán solicitar la credencial física de forma optativa, pagando un valor extra para la impresión.

Los requisitos y trámites para obtener la licencia de conducir en CABA

Con respecto a los requisitos y documentos para obtener la licencia de conducir en CABA son simples y prácticamente no varían. La documentación que se debe tener es la siguiente:

DNI vigente con domicilio en la Ciudad

En caso de padecer alguna enfermedad o estar bajo tratamiento médico, el usuario tiene que presentar certificado y/o estudios médicos. La validez de los mismos dependerá del área donde deban ser entregados, siendo 60 (sesenta) días para estudios y certificados psicológicos, 90 (noventa) días para estudios y certificados médicos y 1 (un) año para aquellos que sean auditivos

Menores de 18 años: deberán cumplir con algunos requisitos adicionales

Extranjeros: en estos casos, también se deberá cumplir con requisitos extra

Categoría D: tramitar el certificado de antecedentes penales. Al momento de presentarse en sede el certificado debe estar vigente, se tiene que llevar de forma impresa el día que se inicie el trámite

En cuanto al procedimiento, el primer paso consiste en consultarle a Boti, el chatbot de la Ciudad, el trámite que corresponde hacer. Su número es +54 9 11 5050-0147. Lo siguiente consiste en abonar todas las infracciones de tránsito que se tengan, ya que no se puede llevar a cabo con deudas pendientes.

Luego se debe abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) con DNI, el cual tiene 60 días de validez una vez abonado. Debe estar vigente y se tiene que llevarlo impreso el día que se inicie el trámite en la sede.

Una vez que se cuenta con estos requisitos, se puede iniciar el trámite de forma virtual. En este sentido, los datos ingresados deben verificarse y dentro de las 48 horas se confirma vía correo electrónico si este se encuentra aprobado. En caso de rechazarse, el Gobierno informará el motivo y los pasos a seguir.

Luego, se debe sacar el turno para el curso de educación vial y realizar el curso de educación vial de forma virtual o presencial, según la categoría que corresponde, el cual debe completarse antes de presentarse a la sede.

En el correo electrónico donde se informa que el trámite fue aprobado, se enviará el link para realizar el curso de educación vial (el mismo tiene un año de validez). También se puede realizar el curso en las academias de conducir habilitadas. Se trata de una instancia obligatoria para poder rendir el examen teórico.

Es importante aclarar que el curso dictado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial no tiene validez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo siguiente es solicitar el turno para llevar a cabo el trámite en la sede (examen psicofísico, teórico y práctico).

En el correo electrónico donde se informa que el trámite fue aprobado, también se recibe la agenda de turnos para seleccionar día y horario para concurrir a una sede comunal a llevar a cabo los estudios psicofísicos, y el examen teórico y práctico.

Desde la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señalan que si se tiene o tuvo alguna dificultad para escuchar en alguno de los oídos, se tiene sacar turno exclusivamente en una de las siguientes sedes:

Sede Central Roca

Subsede Comunal 3

Punto de Atención Ciudadana Comuna 4

Sede Comunal 5

Sede Comunal 11

Sede Comunal 14

ACA Libertador

Con respecto al examen teórico, se puede conseguir el material teórico de estudio. En el caso de querer reprogramar la fecha o para rendir nuevamente el examen teórico, se puede elegir en un nuevo turno.

En cuanto al examen práctico, en el caso de los autos, el examen se rinde en la calle con los autos doble comando. Se debe llevar a cabo en la Subsede Comunal 2, 3, Punto de Atención Ciudadana - Subsede Comunal 4 - Cruz de Malta, Subsede Comunal 7 y en las Sedes Comunales 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.

Se puede optar por un auto manual o automático, salvo en la subsede 9, que solo cuentan con autos manuales. Es importante tener presente que, una vez que se elige la modalidad del examen (automática o manual) no puede modificarse la opción el día del turno.

Para motos, vehículos pesados y funcionales, el examen se rinde en la sede Roca. Es fundamental presentar la cédula, la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTVO), seguro del vehículo y licencia de conducir del acompañante.

Es importante aclarar que, en caso de rendir auto + otro vehículo, primero se tiene que rendir el examen de auto en calle, en la sede seleccionada. Luego, el sistema otorga un turno para rendir en la segunda categoría en la Sede Roca (moto o vehículo pesado) y, finalmente, en caso de aprobar, se debe regresar a la sede que se rindió el examen de auto para obtener la licencia.

Otra de las cuestiones que se debe tener en cuenta es tramitar el Certificado de Antecedentes Penales, aunque solo aplica para la categoría D - Profesionales. Se debe tener presente que este certificado tiene 30 días de validez desde el momento de su emisión.

Al momento de presentarse en sede el certificado debe estar vigente y se tiene que llevar impreso el día que se inicie el trámite. En caso de tener antecedentes, se deben cargar en web del trámite del Gobierno de la Ciudad.

Lo siguiente es abonar el trámite y confirmar el turno. Una vez seleccionado el turno del trámite, llegará un nuevo correo electrónico con los datos de confirmación del mismo y la Boleta Única Inteligente (BUI) para que este se abone.

El turno del trámite en la sede solo se confirmará una vez abonada la BUI, de lo contrario será cancelado. Dentro de las ofertas de pago se encuentran Pago Fácil, Rapipago o Mercado Pago. El l impacto del pago se acreditará en el momento y la boleta debe ser abonada dentro de las 48 horas desde su emisión.