Este SUV fue elegido el auto más seguro del año y todavía puede comprarse con cuotas sin interés: cuánto sale

Fue reconocido con el premio más alto en una prueba de seguridad y, pese al salto del dólar, todavía puede financiarse buena parte de su valor. Cuánto sale

Por la suba del dólar y la volatilidad en las tasas de interés, sumado a la incertidumbre por las elecciones, hicieron que muchas automotrices pusieran en pausa el financiamiento a tasa cero para muchos de sus autos 0km.

Sin embargo, todavía es posible encontrar algunas marcas que sí lo hacen. Al menos, para una parte importante del valor del vehículo. Es el caso, por ejemplo, de Renault: la automotriz francesa renovó buena parte de sus promociones para distintos modelos.

Entre ellos, se encuentra la posibilidad de financiar con cuotas sin interés el Kardian, el SUV que ya es un ícono de la marca y que, de hecho, obtuvo dos galardones importantes: fue elegido el "auto del año" en 2025 y ganó el premio como el "más seguro".

Esta última distinción la obtuvo en mayo, cuando fue premiado como el SUV compacto más seguro y recibió el galardón de "Auto de Oro", por ofrecer la mejor relación precio-seguridad del mercado argentino, en los premios Crash Test que otorga CESVI Argentina.

El auto más seguro de Argentina se puede comprar con cuotas sin interés

En septiembre la marca del rombo renovó los "Renault Days", que cuenta "con condiciones comerciales exclusivas en toda la red de concesionarios y canales digitales". "Este mes, Renault Argentina ofrece una financiación a tasa 0% (TNA), disponible tanto para la gama E-Tech 100% eléctrica, integrada por Megane, Kangoo y Kwid, como también para una selección de vehículos térmicos, entre los que se destacan Kwid, Logan, Kardian y Kangoo Express que es la versión furgón de este modelo".

En el caso puntual del Kardian, se puede financiar buena parte de su valor a tasa cero.

Por ejemplo, el Kardian Evolution 156MT cuesta en septiembre $31.570.000

Según detalla Renault, puede financiarse hasta $13.000.000 sin interés en 12 meses.

Además, la plataforma de e-commerce de Renault Argentina mantiene durante septiembre su propuesta de financiación, con cupo limitado, para la compra de modelos 0km de manera online:

En el caso del Kardian, se puede pagar hasta $15.000.000 con financiación en 12 cuotas fijas a TASA 0%, 18 cuotas al 9,9% o 24 cuotas al 14,9%.

El Renault Kardian puede pagarse con cuotas sin interés

Por otro lado, a través del Plan Rombo, la firma señaló que "la novedad de septiembre es el lanzamiento del Plan Kardian Iconic, una propuesta destacada que ofrece la posibilidad de acceder al modelo con un financiamiento del 75% en 84 cuotas".

"Esta alternativa se suma al ya vigente Plan Kardian Evolution Model Year, que permite financiar el 100% del vehículo en 6 cuotas fijas, consolidando así una oferta atractiva para quienes buscan renovar su auto con condiciones flexibles", subrayó.

Por qué el SUV Renault Kardian fue elegido el auto más seguro de Argentina

El Kardian ganó el premio máximo en los Crash Test de CESVI, anunciados en mayo de este año, entre otros modelos lanzados al mercado en 2024.

En concreto, Renault Kardian fue premiado como el SUV compacto más seguro y recibió el galardón más destacado de la noche: "El Auto de Oro, por ofrecer la mejor relación precio-seguridad entre todos los modelos evaluados este año".

Según detalla la marca, el Kardian incorpora de serie 6 airbags y 13 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), incluyendo control de estabilidad, frenado autónomo, alerta de punto ciego y asistente de arranque en pendiente.

Los Premios Crash Test distinguieron a los vehículos lanzados al mercado argentino entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2024. La evaluación se realiza sobre las versiones base y considera únicamente aquellos modelos que superan los 35 puntos del Índice de Seguridad desarrollado por CESVI Argentina.

Además de distintos parámetros técnicos, el índice se cruza con el valor comercial del vehículo para determinar su relación precio-seguridad, un enfoque que permite premiar a los modelos que ofrecen la mayor protección al usuario con una propuesta accesible y competitiva.

En este escenario, fue el Renault Kardian quien se quedó con el primer puesto. Y es este SUV uno de los modelos que se puede comprar con cuotas sin interés durante septiembre, pese al salto del dólar y la volatilidad en las tasas.