El regreso de un ícono: lanzan una versión eléctrica del mítico Rastrojero

El icónico vehículo será fabricado en Rosario y promete tener un costo operativo bajo. Los detalles del renacer de este mítico utilitario

Carlos Ptaschne, un empresario oriundo de Los Cardales, es el impulsor de este ambicioso proyecto que promete devolver a la vida al mítico Rastrojero. Este mítico utilitario, fabricado originalmente desde 1952 hasta 1980, con 140.000 unidades producidas y exportaciones a Cuba, Chile, Perú, Uruguay y Bolivia, el Rastrojero fue un pilar de la economía local.

El mítico rastrojero podría renacer renovado en pleno siglo XXI

La versión 2025, conocida como Rastrojero Eléctrico Amperion, ya cuenta con los primeros cálculos estructurales realizados en Europa por ingenieros argentinos, y el diseño del chasis se encuentra en desarrollo. Ptaschne asegura que, luego de seis años de trabajo, "no hay marcha atrás".

El objetivo principal de este Rastrojero del siglo XXI es mantener la economía y la facilidad de compra, con un costo operativo bajo. Será un utilitario liviano, básico, robusto, durable y simple, enfocado en el trabajo diario, sin grandes lujos, pero con el confort necesario.

El corazón del nuevo Rastrojero Eléctrico serán los motores eléctricos japoneses, cuya calidad, según el empresario, "es muy superior a lo que se conoce hoy en el mercado". El vehículo se ofrecerá con doble tracción o tracción trasera.

Ptaschne manifestó estar muy entusiasmado con la eficiencia y potencia de estos propulsores: "Cuando la gente vea lo que rinde un motor eléctrico quedará asombrada. Son fantásticos, no se rompen, son eficaces y muy potentes".

Las primeras unidades tendrán una capacidad de carga de 650 kilogramos, con la proyección de alcanzar hasta una tonelada a medida que las baterías de litio avancen en su desarrollo. En cuanto a rendimiento, el Rastrojero Eléctrico alcanzará una velocidad máxima de entre 115 y 120 kilómetros por hora.

El nuevo rastrojero eléctrico: un proyecto Argentino con impulso a nivel global

Detrás de este desarrollo no solo se encuentra un empresario, sino "un grupo de pequeñas y medianas empresas de capitales argentinos". Además, el proyecto cuenta con el respaldo de expertos en finanzas e ingenieros argentinos, y la participación de empresas de Austria, Francia e Italia.

La elección de Rosario para la fabricación no es casual. Ptaschne aseguró que la ciudad cuenta con mano de obra calificada, mucha juventud capacitada y un parque metal-mecánico ideal para montar una industria de este tipo.

La historia del rastrojero original

El Rastrojero original fue una pieza clave de la industria nacional. Producido entre 1952 y 1980, este vehículo no solo satisfizo la demanda interna, sino que también fue exportado a múltiples países de la región.

El clásico rastrojero fue un ícono argentino

De hecho, en los años ’70, su dominio era innegable, controlando el 78% del mercado de las pickups gasoleras. Sin embargo, su producción fue interrumpida abruptamente en 1980 por intervención del entonces Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, marcando el fin de una era.

El nuevo rastrojero marcaría una nueva página en la historia de este clásico vehículo. La expectativa es alta y el público no tendrá que esperar mucho. Según las declaraciones de Carlos Ptaschne, las primeras unidades del Rastrojero Eléctrico Amperion saldrán a la venta este año.