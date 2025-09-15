El proyecto es para recibir sugerencias e inquietudes en relación con la regulación de los planes de ahorro automotor, el cual genera muchas dudas

La Inspección General de Justicia abrió una convocatoria para recibir sugerencias e inquietudes en relación con la regulación de los planes de ahorro automotor.

Desde el 15 de septiembre y hasta el 15 de noviembre de 2025, todos los interesados pueden hacer llegar sus comentarios a la dirección de correo electrónico [email protected]

"Hoy, frente a una nueva realidad económica y social, la recuperación de la actividad productiva y de intercambio de bienes y servicios, la drástica baja de la tasa de inflación, y la reactivación en la demanda de vehículos, se plantean nuevos escenarios y desafíos en los cuales el sector automotor tiene un rol importante, de donde resulta necesario adaptar y reformular parte de la normativa vigente para adecuarla a esta nueva realidad. Y la mejor manera en que podemos encarar esta tarea es escuchando previamente a los interesados", señaló el Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo.

El mercado automotor argentino constituye uno de los sectores industriales más relevantes de la economía nacional, con un significativo impacto en el empleo directo e indirecto, la balanza comercial y la recaudación tributaria. Está integrado tanto por terminales multinacionales con plantas radicadas en el país como por una red de autopartistas, concesionarias y servicios vinculados, dice el mensaje de la entidad.

Las características del mercado automotor

El mercado enfrenta un escenario desafiante, condicionado por factores macroeconómicos internos y externos. No obstante, su potencial de recuperación es alto; en especial cuando se implementan políticas de incentivo a la producción, existe estabilidad cambiaria y promoción de la innovación tecnológica.

En este año 2025 los sectores productivos y comerciales esperan un aumento sostenido en su actividad, estimando llegar al patentamiento de más de 620.000 unidades, con la particularidad de que la franja de ventas con financiamiento llega hasta casi el 50% del total de automotores comercializados. Y dentro de los mecanismos de financiación tienen especial relevancia los Planes de Ahorro para la adquisición de automotores, denominados también "Círculos Cerrados" que alcanzan a más del 50% de las ventas financiadas y casi el 30% del total de los vehículos comercializados.

A lo largo de su vigencia durante varias décadas, estos Sistemas de Capitalización y Ahorro para Fines Determinados tuvieron diferentes y sucesivas regulaciones.

"Estamos muy interesados de recibir comentarios de los consumidores, suscriptores de planes de ahorro, administradoras, concesionarias y terminales automotrices; necesitamos conocer a fondo sus experiencias, necesidades y aspiraciones. Ello porque queremos legislar mejor", concluyó Vítolo.

Las críticas a los planes de ahorro

Esta herramienta para comprar autos tiene como particularidad que los valores de las cuotas aumentan de acuerdo a los incrementos de los precios de los autos. De esta forma, según el cambio de los listados oficiales, se van modificando las mismas, lo que impacta en los consumidores y en su previsibilidad.

Hoy, con esta herramienta, se busca alcanzar un acuerdo para lograr modificar las pautas y encontrar nuevos mecanismos de regulación.