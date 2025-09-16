En septiembre, las marcas ajustaron los precios para ponerse al día con el dólar que golpea los costos. Ahora, sigue la escalada. Cómo están los valores

La suba del dólar en las últimas semanas desestabilizó al sector automotor, que venía de varios meses de optimismo, crecimiento en ventas y precios con ajustes moderados, después de las medidas a favor que había tomado el gobierno.

Ahora, con un dólar que llegó a los $1.480, y con una inestabilidad latente, los valores se vuelven a resentir y las subas de 5 a 7% promedio de los últimos dos meses parecen quedar cortas.

Sucede que, según las grandes marcas, los precios de los autos vienen atrasados con respecto a la inflación, y deberían aumentar más. Si a esto se suman las recientes subas del dólar, el aumento tendrá que ser mayor.

En este contexto, repasamos cuánto sale hoy comprar un auto 0km de los más accesibles, en pesos y en dólares.

Renault Kwid

Renault Kwid es el auto más accesible del mercado.

El auto chico de la marca del rombo sale $22.160.000, que al valor de la divisa oficial, en $1.480, sale u$s14.972. Se ofrece en dos versiones, con diferente estética y con el mismo valor. Creció en el año más de 7.000 por ciento en ventas. Se importa de Brasil.

Fiat Mobi

El Fiat Mobi ocupa el puesto número dos entre los más accesibles.

El Fiat Mobi es el segundo del listado con un valor de $24.096.000. Sale u$s16.281. También viene importado de Brasil y se vende en una sola versión. Sus ventas crecieron en el año más de 2.000 por ciento.

Hyundai HB20

HB20, el más accesible de Hyundai, revolucionó el segmento de los más chicos.

El tercer auto más accesible del mercado es el Hyundai HB20, importado de Brasil, con un valor de $25.400.000. En dólares sale u$s17.162. Llegó al mercado a fines de 2024 y se mantiene como uno de los más accesibles.

Chevrolet Onix

Chevrolet Onix se renovó y bajó de precio.

Es la sorpresa del top ten, un modelo que se renovó por completo en julio y que se mete entre los más accesibles, con un valor inicial de $27.477.900, es decir, u$s18.566. Se importa de Brasil, donde se realizó el restyling. Y sus ventas crecen más de 300% en el año.

Citroën C3

Citroën C3, otro de los accesibles.

El Citroën C3 es un modelo que, cuando llegó al mercado, lo hizo para ser el más accesible, pero poco a poco fue subiendo de precio y se alejó del podio. Se importa de Brasil, donde se fabrica. Hoy sale $27.840.000, mientras que sale en dólares 18.810. El tope de gama sale 30.380.000 pesos.

Ventas de autos y proyecciones 2025

De acuerdo con las proyecciones de las automotrices y concesionarios, las ventas de autos en 2025 llegarán a las 650.000 unidades, por encima de lo estimado en 2024.

Sin embargo, la suba del dólar está complicando el escenario y los últimos meses podrían golpear las ventas ante la falta de previsibilidad y la baja de oferta crediticia.