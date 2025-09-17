En medio del boom de lanzamientos de nuevas marcas chinas, la más vendida a nivel global puso fecha a su desembarco en el mercado local. Los detalles

La llegada de autos chinos al mercado local pasó a ser una de las noticias más resonantes del sector, alimentada por el desembarco de nuevas compañías que amplían la oferta de productos de forma constante, con nuevos modelos y precios.

En este contexto, se confirmó el lanzamiento de una de las más esperadas, BYD, la cual se convirtió en la tercera automotriz más vendida del mundo después de Toyota y Volkswagen.

La presentación oficial de la marca se realizará en 8 de octubre, con tres modelos: Dolphin Mini y Yuan Pro (eléctricos) y Song Pro (híbrido enchufable).

Mientras tanto, los modelos se pueden probar y reservar, acciones que fueron definidas por la marca ante la demanda.

Cómo probar los autos BYD

Para hacer un test de los modelos de BYD, hay que registrarse en la web de la automotriz en la Argentina, dejar los datos y modelo elegido para probar. Luego se agenda el turno, que será hasta el 21 de septiembre desde una pista al shopping Unicenter.

También se puede reservar alguno de los 0km en la web oficial de BYD, con 500 dólares.

BYD llega al país de manera oficial.

En una charla con iProfesional, directivos de la firma se mostraron sorprendidos por la demanda y el interés de la gente. Por eso abrieron la preventa, ante las consultas que recibían.

La marca se destaca por ser una de las tecnológicas más grandes del mundo, que luego se especializó en la industria automotriz, aunque sobresale en varios rubros.

Los 3 modelos que BYD ofrece en Argentina

Uno de los modelos que ofreces es el Yuan Pro, un SUV 100% eléctrico, con un baúl de 1,210 litros y asientos rebatibles, con capacidad para cinco pasajeros. Incorpora el Sistema Inteligente de Cabina de BYD con una pantalla giratoria de 12.8 pulgadas y el asistente de voz Hi BYD.

El Song Pro es un SUV Híbrido Enchufable es una mezcla de rendimiento, potencia y tecnología.

Es la opción ideal para viajes largos y eficientes, con capacidad para cinco pasajeros, ofreciendo comodidad y amplitud. Este modelo es el híbrido enchufable más accesible del mercado. Gracias a su sistema de entretenimiento, la pantalla puede utilizarse tanto en modo horizontal como vertical e incluso dividirse para ejecutar dos aplicaciones de manera simultánea.

El Dolphin Mini es un hatchback 100% eléctrico, con un diseño deportivo de la Serie Ocean, incorpora un sistema operativo inteligente con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, más espacio interior que el promedio de su categoría y una cabina inteligente.

Es una opción funcional, eficiente y divertida.