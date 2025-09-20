MG desembarcó en Argentina con un exclusivo evento de lanzamiento

El evento contó con destacadas figuras del espectáculo, el humor y la moda. MG reafirma su apuesta por conquistar a un público joven, urbano y conectado

El pasado jueves 18 de septiembre, la reconocida marca automotriz MG celebró su esperado lanzamiento en Argentina con un evento exclusivo realizado en Vicente López, que reunió a figuras destacadas del espectáculo, el humor y la moda.

La velada contó con la presencia de Migue Granados, Malena Guinzburg, Mery Granados, Santi Korovsky y Celeste Cid, Lara López Calvo y Lizardo Ponce, entre otros, quienes aportaron frescura, estilo y visibilidad a una noche pensada para reflejar el espíritu innovador y disruptivo de la marca.

Federico Pierruzi y Wu Gang

En presencia de la prensa especializada, autoridades, directores del grupo SAIC dueña de la Marca MG y más de 300 invitados, Federico Pieruzzini Presidente y CEO de Eximar dirigió palabras de bienvenida y dio el inicio a una nueva etapa del grupo.

El encuentro, que combinó gastronomía de primer nivel, buena música y un ambiente vibrante, fue la oportunidad ideal para presentar oficialmente el desembarco de MG en el mercado local, marcando el inicio de una nueva etapa para la marca en Argentina.

El evento marcó un verdadero hito en la agenda social y empresarial, consolidándose como un lanzamiento exitoso que no solo reunió a referentes del entretenimiento y la cultura, sino que también captó la atención de medios y formadores de opinión. La gran convocatoria y la repercusión generada son reflejo del interés que despierta la llegada de MG al país.

Dos de los modelos presentados por MG

Con esta presentación, MG reafirma su apuesta por conquistar a un público joven, urbano y conectado, ofreciendo no solo vehículos de calidad internacional, sino también experiencias diferenciales que inspiran y generan comunidad.

MG inicia su operación local con una gama de vehículos pensada para cubrir diferentes segmentos. En el evento se presentaron los diferentes modelos:

New MG3

New MG3

El compacto híbrido no enchufable, que promete revolucionar el segmento masivo. Combinando eficiencia, tecnología y el característico diseño deportivo de la marca.

Precio de venta u$s23.500

New MG ZS

New MG ZS

SUV compacto que apunta al corazón del mercado familiar argentino, ofreciendo versatilidad, espacio y tecnología de conectividad avanzada en un SUV híbrido no enchufable, único en su clase.

Precio de venta u$s27.500

MG Cyberster

MG Cyberster

El deportivo que muestra el futuro de la marca, dirigido a entusiastas que buscan performance y sostenibilidad en un solo vehículo 100% eléctrico.

Precio de venta u$s130.000

Federico Pieruzzini (Presidente y CEO de Eximar); Mr. Wu (Gerente General y CEO Saic Motor Sud América), Jaime Campo (Director de Eximar), Mr. Ocean (Director de venta SAIC Motor Sudamérica) y Felipe A. Palma Sales & Fleet Senior Manager (SAIC Motor Sudamérica)

El desembarco de la marca en Argentina promete tener un fuerte impacto en el mercado automotor local, ofreciendo una propuesta competitiva e innovadora que combina diseño, tecnología y accesibilidad. Con un portfolio de productos modernos y una visión orientada al futuro, MG se posiciona para conquistar a un público exigente que busca nuevas alternativas de movilidad.

Este lanzamiento no solo marca el inicio de una nueva etapa para la EXIMAR como compañía, sino que también proyecta a MG como un jugador clave en la transformación del mercado argentino, aportando frescura, dinamismo y una mirada global.

ZS Hybrido

Estrategia comercial y red de concesionarios

Eximar planea establecer para MG una red de concesionarias estratégicamente ubicadas en las principales ciudades del país. El inicio de la comercialización está previsto para las próximas semanas, con una planificación escalonada de lanzamientos de los distintos modelos.

La marca apuesta a posicionarse como una alternativa fresca en el mercado argentino, ofreciendo vehículos modernos, tecnológicos, seguros, a precios muy competitivos, respaldados por la garantía y el servicio postventa que caracteriza a Eximar.