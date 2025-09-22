La automotriz se relanza con nuevos modelos y más tecnología. Buscará recuperar mercado, con el aval de ser la marca china con más historia en el país

Octubre será un mes de grandes lanzamientos para el mercado automotor argentino, especialmente, porque las marcas chinas más importantes darán un paso firme en el país.

Una de ellas es BYD, que desembarca con su casa matriz para comercializar, por primera vez, tres modelos en el mercado. La otra es Chery, la primera de origen chino que llegó a la Argentina, y que ahora se relanza con una estrategia totalmente renovada.

Antes del gran evento, que será el 9 de octubre, la marca ya tiene en preventa dos modelos: el Chery Tiggo 7 Pro Hybrid y el Tiggo 4 Hybrid, dos novedades que marcan la llegada de la motorización híbrida en vehículos de esta compañía.

En cuanto al Tiggo 4, es uno de los SUV más vendidos entre las chinas, por eso repasamos precio, características y rivales para quienes ya estén pensando en reservarlo.

Cómo es el Tiggo 4 Hybrid

El nuevo SUV pertenece al segmento B, donde hay más rivales. Mide de largo 4.320 mm; de ancho 1.831 mm; y tiene un alto de 1.652; con una distancia entre ejes de 2.610 mm.

Por fuera, cuenta con una parrilla más prominente que las versiones anteriores, con luces diurnas LED, faros traseros LED y faro antiniebla trasero. Tiene rieles de techo, llantas de aleación de 17''; calipers de freno en rojo, espejos exteriores color carrocería, al igual que las manijas de las puertas y apliques exteriores cromados.

Además de su moderno diseño, la versión que se comercializará en Argentina contará con climatizador automático bi-zona con salidas traseras, asientos tapizados en cuero con regulación eléctrica en 6 direcciones para el conductor, techo solar panorámico eléctrico, volante multifunción forrado en cuero ecológico con ajuste en altura y profundidad, tablero digital de 10,25" y pantalla central táctil también de 10,25" con conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

También suma cargador inalámbrico de celular, cámara de visión 360°, sensores de estacionamiento, control de velocidad crucero, encendido remoto y por botón, acceso sin llave, sistema de sonido con 6 parlantes, puertos USB (x4), faros full Led, apertura remota del baúl y freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold.

Motor y seguridad del SUV Chery Tiggo 4

El nuevo SUV Tiggo 4 Hybrid utiliza un sistema híbrido autorrecargable compuesto por un motor naftero 1.5 litros de 4 cilindros (75 kW / 125 Nm) y un motor eléctrico (70 kW / 310 Nm).

La potencia combinada alcanza los 145 kW (197 CV aprox.), gestionada por una transmisión automática DHT y tracción delantera (4×2). La batería es de 350V con 5,2 Ah de capacidad.

El nuevo Chery Tiggo 4 Hybrid es completo en tecnología y seguridad.

Este sistema tecnológico se llama CSH (Chery Super Hybrid) que promete una eficiencia y rendimiento destacable, con un consumo mixto homologado de 4,9 l/100 km.

En cuanto a seguridad, cuenta con asistencias a la conducción como alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, advertencia de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado trasero, y control de velocidad crucero adaptativo.

A esto se suman 8 airbags (frontales, laterales, de cortina y central delantero), control de estabilidad (ESP), control de tracción (TCS), frenos ABS con EBD, asistente de arranque en pendiente (HAC), cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores, anclajes Isofix, alarma antirrobo, inmovilizador de motor y kit de emergencia.

Precio del nuevo SUV

El precio de preventa del nuevo Tiggo 4 Hybrid es de 33.500 dólares. Con un dólar en $1.515, el valor asciende a $50.752.0500, lo que deja a este modelo por encima de los rivales, como Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker o Jeep Renegade, entre otros, aunque es el único del segmento B con motor híbrido.