La nueva generación llegó al país en un momento clave, donde la competencia es cada vez más fuerte entre las pick ups nacionales y las chinas

El segmento de las camionetas recibió otro rival en Argentina, el cual tiene más de 20 años de historia, pero ahora se renueva para competir con más jugadores.

Se trata de la Isuzu D-Max, una pick up que lleva vendidas 5 millones de unidades en todo el mundo, y que ahora llega al país en su quinta generación.

Este modelo se comercializará en dos versiones con estética diferenciada, llamadas LS y LSE, las cuales combinan deportividad, sofisticación y distinción según las necesidades específicas de cada usuario.

En cuanto a los rivales, enfrentan un mercado con variada oferta, donde a las clásicas Ford Ranger, Toyota Hilux y Volkswagen Amarok, se sumaron las nuevas Mitsubishi L200 (recién renovada) y varias marcas chinas con productos recién lanzados al mercado local.

Cómo es la nueva camioneta

Diseñada bajo la filosofía "Miura Origami", que significa arte Japonés aplicado a la industria automotriz, el nuevo modelo tiene líneas esculpidas donde los elementos poligonales se fusionan con líneas curvas y tensas, creando un diseño que con deportividad y elegancia al mismo tiempo.

Por fuera es más musculosa, con el frontal rediseñado y un capó con líneas que marcadas. La parrilla frontal también fue redimensionada (más alta y ancha), que le otorga mayor presencia.

Isuzu llega al mercado totalmente renovada.

Los faros con estética moderna y deportiva, integrando las luces de circulación diurna (DRL) se destacan en la zona superior, mientras que atrás tiene luces LED con motivo en forma de L en tres formas, con una mayor aerodinámica.

Por dentro, el diseño es más robusto y musculoso, sin sacrificar refinamiento El panel de instrumentos tiene forma de U, con una pantalla del tablero ampliada a 7 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento Pioneer con pantalla táctil de 9 pulgadas.

Motor de la nueva camioneta

En motorización, la camioneta Isuzu tiene un diesel de 4 cilindros en línea con turbo intercooler y configuración DOHC, con 187 CV a 3,600 rpm y un torque máximo de 450 Nm. Cuenta con sistema 4x4 y capacidad todoterreno inteligente.

Tiene gestión inteligente de tracción, es decir, cuando una rueda pierde contacto con el suelo, el sistema amplía automáticamente el área de control mediante el bloqueo del diferencial trasero, aplicando frenado selectivo en la rueda elevada y redistribuyendo potencia hacia las ruedas con adherencia.

Otra función son los Modo Terrenos Irregulares, que optimiza automáticamente el control del motor y la aplicación de frenos al transitar superficies complejas. El sistema gestiona con precisión la entrega de potencia y el régimen de frenado, garantizando tracción confiable con la simple acción del acelerador.

Disponibilidad

La nueva Isuzu D-Max 2025 estará disponible próximamente en el mercado argentino en dos versiones tope de gama (LS y LSE), ambas en configuración de doble cabina, caja automática y tracción 4x4.