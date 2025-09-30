Frente a frente dos de los crossover compactos fabricados en la región más buscados en su segmento. iProfesional comparó mecánicas, equipamiento y precio

Está claro que en el mundo de los autos mandan las modas. Y actualmente, la gran mayoría de los consumidores buscan un SUV o algo que se le parezca, a los fines de "sentirse a bordo de una camionetita".

Y en el segmento compacto, las siluetas crossover (tipo "aventureras") llegaron para ganarle terreno a los sedanes (cada vez más en desuso) pero al mismo tiempo para imponerse sobre los tradicionales hatchback.

En el mercado argentino, el Renault Kardian lleva más de un año intentando afianzarse con una propuesta fresca en este nicho, mientras que el Volkswagen Tera llegó recientemente para ocupar un espacio bastante nutrido dentro de la oferta de la marca alemana.

En esta nota, iProfesional comparó los defectos y virtudes de cada uno de estos modelos, que seguramente están en el radar de quienes buscan un "mini SUV".

Dimensiones, habitabilidad y equipamiento de los dos autos SUV

En materia de diseño, ambos muestran aspectos interesantes y al mismo tiempo antagónicos. Mientras que el crossover del rombo tiene un estilo más rectilíneo y con detalles angulares en el portón trasero, el de la marca alemana apela a líneas más redondeadas y toma distancia del ADN Volkswagen.

El Volkswagen Tera llegó recientemente para ocupar un espacio bastante nutrido dentro de la oferta de la marca alemana

Los equipan modernas firmas lumínicas de led, con la distinción que el Volkswagen una grilla iluminada recorre todo el ancho de la parrilla frontal, dándole más carácter a ese sector (similar a Taos y Amarok).

El Renault Kardian lleva más de un año intentando afianzarse con una propuesta fresca en este nicho

Con 4,15 m largo el Tera es 3 cm más grande que el Kardian, pero el modelo de Renault ofrece una mayor distancia entre ejes (2,60 m vs 2,56 m) que le confiere mejor habitabilidad trasera, sensación que en parte también se ve beneficiada por tener 9 cm más de altura hasta el techo (1,59 m).

Asimismo, el Renault ofrece mayor capacidad mayor capacidad de baúl (410 vs 350 litros) pero ambos ambos modelos la rueda de auxilio es temporal.

Es indudable que cada marca puso énfasis en la decoración interior y puertas adentro ambos tienen una formula similar, con tablero de instrumentos 100% digital y pantalla multimedia, de 7" y 8", y de 10,1" y 10,2", respectivamente.

Lógicamente en este segmento abundan los materiales plásticos sobre el panel de a bordo, pero cuentan en algunos sectores con revestimientos símil cuero que realzan la percepción, siempre hablando de las versiones tope de gama de cada modelo.

La versión full del Tera (denominada Outfit) cuenta con tapizados de cuero ecológico

Ambos ofrecen climatizador digital, pero los comandos del modelo del rombo son más amenos y modernos, mientras que tienen en común el doble toma USB en el sector delantero (uno común y otro tipo C) y el cargador inductivo para teléfonos celulares, que en el caso del Volkswagen tiene ventilación para evitar que se recaliente el equipo.

La versión full del Tera (denominada Outfit) cuenta con tapizados de cuero ecológico y llantas de aleación oscurecidas de 17'' con neumáticos en medida 205/55, mientras que la del Kardian (Iconic) también cuenta tapizado de cuero ecológico y llantas diamantadas de 17 pulgadas, neumáticos en medida 205/55

La posición de manejo es cómoda en ambos modelos, que además de ofrecer doble regulación del volante, cuentan con asientos anatómicos, el del Tera un tanto más envolvente que el del Kardian, y como dato de color el apoya cabeza está integrado al respaldo.

Renault Kardian tiene un tablero de instrumentos 100% digital y pantalla multimedia

Mecánica y prestaciones

Bajo el capó ambos emplean un motor 1.0 de tres cilindros, receta que se ha convertido en una tendencia en este segmento. Pero hay diferencias: mientras que el del Kardian desarrolla 120 CV y entrega 200 Nm de torque, el del Tera ofrece 101 caballos y 170 Nm de par máximo.

La otra divergencia es la transmisión. Mientras que en el Volkswagen es una clásica caja automática de seis velocidades (Tiptronic) con convertidor de par, el Kardian propone una automática de doble embrague y seis marchas, inédita entre los modelos de su clase. En ambos casos la tracción es delantera.

El precio del Volkswagen Tera Outfit asciende a 37.800.000 pesos

A nivel prestaciones, para acelerar de 0 a 100 km/h la respuesta del Kardian es más enérgica (10,5 segundos vs 12,1 segundos del Tera), mientras que la velocidad máxima es apenas mayor (176,3 km/h vs 175,3 km/h). A nivel rendimiento, el crossover del rombo logra un promedio de 14,8 km/l, mientras que el de la marca alemana ostenta 14,1 kilómetros por cada litro de combustible.

La puesta a punto de ambos es similar. Son vehículos ideales para usar por nuestras calles en el día a día, con suspensiones mullidas y una dirección eléctrica muy suave. El Kardian saca ventaja por ofrecer un mayor despeje de la carrocería (20 cm vs 18,5 cm) aunque el chasis del Tera se advierte más sólido.

Seguridad y precio

En este tramo es donde menos ventajas se sacan. En materia seguridad ambos equipan de serie seis airbags y los obligatorios frenos ABS y ESP, además de algunas asistencias a la conducción (ADAS), tales como, por ejemplo, control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, alerta de punto ciego, indicador de presión de neumáticos, cámara de retroceso y sensor de estacionamiento delantero (el Tera también tiene trasero).

El precio del Renault Kardian Iconic es de 37.290.000 pesos

El precio de lista es bastante similar y actualmente en los concesionarios es posible conseguir interesantes descuentos sobre estos valores, que en el caso del Renault Kardian Iconic es de $37.290.000 y en el Volkswagen Tera Outfit asciende a 37.800.000 pesos.