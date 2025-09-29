Mientras quedan dos días hábiles para patentar, las ventas de autos caen en el mes y varios modelos son desplazados del top ten en ventas

Las ventas de autos vienen en baja en septiembre, y hasta el viernes, se habían registrado unos 41.000 patentamientos.

Si se compara con agosto del mes pasado, el cierre había llegado a 54.000 unidades, número que será imposible lograr en dos días hábiles.

Junto con la baja en ventas, se anticipa un cambio en el top ten de los vehículos más vendidos, con el regreso de varios modelos de origen importado al liderazgo.

Y el primero de ellos es uno que ya está consolidado, que viene ganando otros meses, y es fabricado en Brasil: el Toyota Yaris.

Toyota Yaris, desplaza a los autos nacionales

El modelo producido en el país vecino lleva en septiembre una amplia ventaja, según datos anticipados a iProfesional, con más de 2.700 patentamientos frente a los poco más de 1.500 de Fiat Cronos y 1.300 de Peugeot 208.

El Toyota Yaris se encamina a ser el auto más vendido del año.

Estos datos, sin cerrar (faltan dos días aún) también marcan el cambio de tendencia, en un mercado donde las ventas pasaron de estar concentradas en vehículos de producción nacional a un escenario con apertura de importaciones.

Cabe recordar que el Cronos y 208 son los dos modelos que, hasta el momento, fueron líderes en ventas del mercado total, especialmente cuando las importaciones estuvieron paralizadas.

Autos más vendidos en septiembre 2025

En el top ten provisorio, también llama la atención el crecimiento de Ford Territory, un SUV fabricado en China, que se impone en el ranking sobre modelos como VW Taos, ya discontinuada de la producción nacional.

Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok son las ganadoras en el podio de las camionetas, en ese orden, aunque el segundo y tercer puesto suele definirse a último momento. Las tres camionetas se fabrican en la Argentina.

Volkswagen Tera está entre los 20 vehículos más vendidos del mes.

También Chevrolet Tracker se consolida entre los líderes,un SUV de producción nacional, y el Volkswagen Polo completa el top ten provisorio, made in Brasil.

En este anticipo de ventas, también llama la atención el Volkswagen Tera, recién llegado al mercado, en el puesto 17 en ventas, un modelo que lleva pocos días en los concesionarios. Mientras que Peugeot 2008 le gana al Renault Kardian y Jeep Compass vuelve a superar al VW Taos (se nota que ya dejó de fabricarse en Argentina, y ahora será importado de México).

Chevrolet Onix, tras su relanzamiento, apertura de importaciones y baja de precio, también volvió a ubicarse entre los modelos más vendidos, completando el top ten de los 2 más vendidos, igual que el Renault Kwid, el auto más barato.