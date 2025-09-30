Peugeot 5008 vs Renault Koleos: ¿cuál de estos SUV renovados conviene y cuánto salen?

Lanzaron las nuevas versiones de estos modelos de SUV. Comparación de precios, sus mecánicas, prestaciones, nivel de equipamiento y comodidad interior

El segmento de los autos SUV es uno de los que más nuevos jugadores ha recibido durante los últimos meses. A la renovación de modelos existentes se les suma la llegada de nuevos exponentes, muchos de ellos provenientes desde China, y de aquí a fin de año se vislumbra todavía la llegada de inéditos jugadores.

En ese contexto, dos marcas francesas patearon el tablero y acaba de lanzar en nuestro país la nueva generación de dos modelos que cuentan con muy buena reputación. Por el lado de Peugeot, el 5008, un modelo de siete plazas fabricado en Francia que en esta nueva saga propone un cambio radical en su diseño y una importante cuota tecnológica.

Por el lado de Renault, el Koleos también sufrió un cambio conceptual rotundo en lo estilístico: con capacidad para cinco pasajeros, llega desde Corea del Sur con muchos "amenities tech" y una destacada manufactura. En esta nota, iProfesional repasa los defectos y virtudes de cada uno y te ayudamos a decidirte si estás en busca de un Sport Utility familiar.

El nuevo auto SUV Renault Koleos sufrió un cambio conceptual rotundo en lo estilístico

Peugeot 5008 versus Renault Koleos: comodidades y equipamiento

Estéticamente ambos tienen su encanto. El SUV del león cambió su aspecto tradicional por uno más deportivo, con firmas lumínicas más rasgadas y un remate de la carrocería que si bien no es cupé como en su hermano menor (3008), tiene cierto tinte "sport".

El de Renault toma como base el diseño del Geely Monjaro, su hermano chino con el cual comparte plataforma y componentes, pero la marca del rombo puso mucho énfasis en darle la cuota francesa al diseño, en este caso con un moderno patrón tridimensional en la parrilla que se mezcal con el paragolpes y las luces full led.

Ambos pertenecen técnicamente al segmento D (grande) pero la mayor diferencia conceptual radica en la cantidad de asientos que ofrece cada uno: cinco el Renault y siete el Peugeot.

Peugeot, el 5008 es un modelo de 7 plazas fabricado en Francia que ahora propone un cambio radical en su diseño

Con 4,79 metros de largo y 2,82 metros de distancia entre ejes, el 5008 es 1 y 8 centímetros más extenso que el Koleos. Sin embargo, la capacidad del baúl del Renault supera ampliamente el volumen del Peugeot (574 vs 348 litros), siempre teniendo 5 plazas en uso. El sistema de apertura de ambos modelos baúles es eléctrico (desde la llave, interior o botón) pero el 5008 agrega el "modo gesto con el pie" para tales fines.

La habitabilidad de la segunda plaza es generosa en ambos modelos, con suficiente espacio para las piernas y buena altura al techo. A tratarse de un siete plazas, la segunda fila del 5008 se desplaza longitudinalmente para ganar volumen cuando la última hilera no está en uso. En ambos modelos los respaldos son reclinables y este sector cuenta con butacas calefaccionadas, climatización digital y tomas USB.

En el caso del Peugeot la tercera fila de asientos sirve para utilizarla ocasionalmente y cumplir con el cometido de transportar a siete pasajeros, pero no resulta cómoda para viajes largos, al menos para personas adultas. Un punto en común que realza la habitabilidad es el techo panorámico eléctrico.

Renault Koleos estrena el panel de a bordo estrena el sistema denominado openR compuesto por 3 pantallas de 12,3"

Adelante, los dos proponen un festival tecnológico, pero con improntas completamente opuestas. El Peugeot ofrece una enorme pantalla curva de 21 pulgadas que reúne todas las funciones del tablero de instrumentos, el sistema multimedia y las diversas configuraciones del vehículo.

Mantiene el volante asimétrico y de tamaño compacto, que en este caso incorpora comandos hápticos y es calefactable. Otra novedad es la incorporación del display digital denominado Virtual i-Toogles ubicado sobre el panel frontal, que funciona como un acceso directo personalizable a las funciones frecuentes, para visualizarlas de manera directa en la pantalla principal.

La posición de manejo es óptima y al igual que su antecesor cuenta con butacas calefaccionadas y con masajes, y ahora agregó una función para ajustar la sujeción lateral.

Peugeot 5008 ofrece una enorme pantalla curva de 21 pulgadas que reúne todas las funciones del tablero

En cuanto al Renault, el panel de a bordo estrena el sistema denominado openR compuesto por 3 pantallas de 12,3": una para el tablero de instrumentos asistida por un Head-up Display, otra para el sistema multimedia y otra a la altura del acompañante, la cual no se puede visualizar desde el puesto de conducción por cuestiones de seguridad.

El equipamiento confort incluye un sistema de audio Bose, climatizador automático, asientos delanteros calefaccionadas y ventilados, techo panorámico, volante calefaccionado y cargador inductivo para celulares. Las butacas también son calefactables y se puede regular su anatomía, ofreciendo una óptima posición frente al volante. Además, el tablero de instrumentos suma Head Up Display.

Motores y prestaciones, una verdadera guerra de estilos

Aquí radica la mayor diferencia entre ambos. El Peugeot 5008 mantiene el conocido motor turbonaftero 1.6 THP, que pasó de 165 a 180 caballos de potencia, y se combina con una caja automática de seis velocidades y tracción delantera.

El valor de la gama Koleos arranca en $77.900.000 con la versión naftera 4x4

El Renault Koleos, en tanto, si bien dispone de una variante naftera de 235 caballos con tracción integral, en esta versión tope de gama denominada E-Tech Sprit Alpine se sirve de un sistema híbrido compuesto por un motor 1.5 turbonaftero (144 CV) y dos motos eléctricos (136 CV) alimentado con baterías de 1,64 kWh de capacidad, que en conjunto desarrollan 245 caballos de potencia: la caja es automática DHT de tres velocidades y la tracción delantera.

Salvo por la velocidad máxima que es notoriamente más alta en el Peugeot (216 km/h vs 179 km/h) a nivel prestaciones no se sacan mucha diferencia. De hecho ambos aceleran de cero a cien en 8,7 segundos y el pese al sistema híbrido, el rendimiento promedio del Koleos es apenas mejor que el del 5008: 14 km/l vs 13,5 km/l.

Peugeot publica el precio del nuevo 5008 en dólares (u$s56.300), valor que al cambio oficial actual se traduce en unos $76.005.000

Los dos ofrecen un excelente confort de marcha. Sin embargo, el esquema de suspensiones del Renault se advierte más mullido y robusto (tiene eje trasero independiente), mientras que chasis del 5008 (con eje rígido trasero) resulta más sólido en altas velocidades, demostrando un mejor comportamiento dinámico.

Otra diferencia es que si bien sendos modelos ofrecen dirección eléctrica, el radio del Koleos es más amplio y eso le juega en contra al realizar maniobras en espacio reducidos. Además, el volante(asimétrico) del Peugeot es más pequeño y fácil de manipular.

Auto SUV Peugeot 5008 vs Renault Koleos: ¿cuánto salen?

En materia de seguridad hay paridad total. Los dos modelos equipan seis airbags y un completísimo paquete de ADAS (asistencia a la conducción) en el que sobresale el control de velocidad crucero adaptativo con Stop&Go, frenado autónomo de emergencia, control y mantenimiento de carril, sensor de presión de neumáticos y sistema de punto ciego, entre otros.

Ahora bien, con todo lo expuesto anteriormente hay que considerar cuánto hay que pagar por cada uno de ellos. Curiosamente Peugeot publica el precio del nuevo 5008 en dólares (u$s56.300), valor que al cambio oficial actual se traduce en unos $76.005.000. En tanto, el valor de la gama Koleos arranca en $77.900.000 con la versión naftera 4x4, mientras que esta tope de gama Sprit Alpine asciende a 85.900.000 pesos.