Apenas llegada al país, tiene como objetivo ofrecer puntos de carga accesibles, con el fin de ofrecer un ecosistema fiable para la electromovilidad

Con fecha de lanzamiento oficial para el 8 de octubre, pero con preventa de tres modelos, la automotriz china BYD (Build Your Dreams) ya se encuentra trabajando de manera acelerada en la Argentina.

En este escenario, la marca cerró un acuerdo con Chargebox, empresa especializada en infraestructura de carga para autos eléctricos, con el objetivo de ofrecer puntos de carga confiables y accesibles para sus clientes, desde el inicio, fortaleciendo el ecosistema necesario para consolidar la electromovilidad en el país.

BYD Argentina, filial local del gigante automotor chino de vehículos electrificados, comercializará en esta primera etapa tres modelos en la Argentina.

Por su parte, Chargebox, se encuentra en el país con distintos puntos de carga en lugares públicos, además de ofrecer cargadores para el hogar, a fin de facilitar el uso de estos vehículos.

BYD tendrá un socio de carga

BYD debutó por primera vez con el uso de los cargadores durante los test drives para clientes en el Shopping Unicenter.

"Desde Chargebox acompañamos a BYD desde el minuto cero. Buscamos facilitar la transición hacia la electromovilidad, por lo que nuestro rol es asegurar que cada vehículo electrificado que ingrese a nuestro país cuente con las soluciones de carga que requiera para llevarle a sus posibles conductores la tranquilidad que necesitan a la hora de conducir un eléctrico", informó la empresa nacional de cargadores eléctricos.

La marca venderá tres modelos:

BYD Dolphin Mini: hatchback 100% eléctrico, ágil y funcional, con diseño deportivo, amplio espacio interior y conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

BYD Yuan Pro: SUV eléctrico con 1.210 litros de baúl, pantalla central giratoria de 12,8 pulgadas y asistente de voz Hi BYD.

BYD venderá tres modelos en su primer etapa en el país.

BYD Song Pro DM-i: SUV híbrido enchufable con más de 1.000 km de autonomía combinada, capacidad para cinco pasajeros y una pantalla adaptable en formato horizontal, vertical o dividido.

BYD y el plan a futuro

El arribo de BYD coincide con un año clave: Las nuevas flexibilizaciones y la baja de aranceles en materia de importaciones impulsan un crecimiento sin precedentes del parque automotor eléctrico en 2025 y proyectado para el 2026. Este escenario refuerza la importancia de trabajar junto a las automotrices en la construcción de un ecosistema de carga sólido y confiable.

BYD es una empresa global de alta tecnología. Fundada en 1994 como fabricante de baterías recargables, cuenta actualmente con un amplio espectro de negocios que abarca automóviles, transporte ferroviario, nuevas energías y electrónica, con más de 30 parques industriales en todo el mundo.

Desde la generación y el almacenamiento de energía hasta sus aplicaciones, BYD se dedica a proporcionar soluciones energéticas de cero emisiones que reducen la dependencia global de los combustibles fósiles.

Su presencia en vehículos de nuevas energías abarca 6 continentes y más de 100 países y regiones.

BYD Auto se fundó en 2003, con el objetivo de acelerar la transición ecológica del sector del transporte global.

La compañía es el primer fabricante de automóviles del mundo en abandonar la producción de vehículos de combustibles fósiles para adoptar los vehículos eléctricos y se ha mantenido a la cabeza de las ventas de vehículos de pasajeros de nuevas energías en China durante 10 años consecutivos.