Así es el nuevo modelo de Jeep que llega para competir contra el Renault Kardian y Volkswagen Tera

Stellantis confirmó la producción del "mini Renegade" en Brasil. Se lanza en 2026 que sale a la venta en 2026 y podría tener una versión híbrida

Hace apenas tres años Jeep revolucionó el mercado europeo con el Avenger, un inédito SUV compacto o crossover que rápidamente caló hondo en el público del Viejo Continente, tal es así que fue electo "Car of the year" (Auto del año) en 2023 en Europa.

Sin dudas se trata de una gran apuesta por parte de esta marca con mucha historia en el rubro off-road, que de un tiempo a esta parte pretende masificar sus productos, entendiendo que el segmento compacto es el de mayor volumen a nivel mundial.

Y del mismo modo que lo hará Fiat con el nuevo Panda, ya conformado para ser fabricado en nuestra región, Jeep hará lo propio con el Avenger, ya que la forma estadounidense confirmó su producción en Brasil, más precisamente en la planta de Porto Real ubicaba en Rio de Janeiro, donde actualmente se producen los Citroën C3, C3 Aircross y Basalt, Stellantis invertirá 3 billones de reales.Jeep Avenger: el modelo brasileño podría recibir ajustes estéticos

Jeep Avenger: el modelo brasileño podría recibir ajustes estéticos

¿Cómo es el nuevo Jeep Avenger?

Con un diseño muy atractivo y fiel al ADN de los últimos modelo de Jeep, Avenger llegará en 2026 para posesionares por debajo del exitoso Renegade. Su compacta carrocería que mide 4,08 metros de largo y 2,55 metros de distancia entre ejes, es decir, es 25 y 2 cm más pequeña que la de su hermano mayor, aunque la capacidad de carga del baúl del Avenger es 7 litros más grande (321 litros).

Si bien la marca aún no dio demasiados detalles respecto del modelo regional, al entrar en producción el próximo año y teniendo en cuenta que a nivel mundial para entonces ya va a tener cuatro años en el mercado, es de esperar que el modelo regional adopte algún rediseño del actual.

Un dato curioso de este mini SUV es que se trata del primer modelo que Jeep fabricará en Brasil fuera de la planta de Pernambuco, donde se produce el Compass, Renegade y Commander, y el motivo es que el Avenger utiliza la misma arquitectura y plataforma de la familia del Citroën C3 brasileño y los Peugeot 208 y 2008 fabricados en la Argentina.

Puertas adentro el modelo actual es muy atractivo, y ademas de contar con un tablero de instrumentos completamente digital equipa una pantalla multimedia de 10,1" pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, cargador inductivo para celulares, climatizador digital, encendido por botón y techo solar, entre otros elementos de confort.

Dependiendo de la versión, calza llantas de 17 o 18 pulgadas y en materia de seguridad -al menos la versión europea- se sirve de serie de seis airbags y algunas asistencia a la conducción como control de velocidad crucero adaptativa, sensor de punto ciego y control del carril.

¿Qué mecánica tendrá el nuevo Jeep Avenger?

Cabe destacar que en algunos países de la región este modelo ya está disponible, pero llega importado desde Europa, motivo por el cual ofrece mecánicas Mild Hybrid (híbrida suave), Hybrid (híbrida) y 100% eléctricas.

De momento la marca de las siete barra no dio indicios acerca de la mecánica que aplicará para la gama regional, pero probablemente haya diferencias con su homónimo del Viejo Continente.

Si seguimos la lógica que Stellantis aplica en la gran mayoría de los modelos compactos que fabrica en el Mercosur, el corazón de la gama del modelo brasileño será el conocido motor T200: hablamos del 1.0 turbo de tres cilindros que desarrolla 125 CV de potencia y entrega 200 Nm de torque (de allí su nomenclatura), pero lo más probable es que agregue algún sistema de hibridación ligera como ya lo hacen los Peugeot 208 y 2008 producidos en El Palomar.

Se espera que su lanzamiento regional se produzca durante el primer semestre de 2026 y en materia de precios Avenger debería posicionarse por debajo del Renegade, inscribiéndose en un segmento muy movido en los últimos meses, que hoy tiene entre sus principales rivales al Renault Kardian y Volkswagen Tera.