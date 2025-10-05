¿Cuánto cuesta estacionar en Buenos Aires?: Guía actualizada de precios por barrio

En Buenos Aires, el estacionamiento medido digital permite pagar por celular, con tarifas progresivas y beneficios gratuitos para residentes

Desde mediados de 2022, los conductores de Buenos Aires cuentan con un sistema digital de estacionamiento medido que reemplaza los antiguos parquímetros y cospeles. Ahora, quienes dejan su auto en la vía pública pueden pagar directamente desde el celular, haciendo que el estacionamiento en la ciudad sea más ágil y moderno.

Tarifa progresiva: cuánto cuesta estacionar en Buenos Aires

El sistema rige de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y los sábados de 8 a 13. Los domingos y feriados el estacionamiento es gratuito. A diferencia del sistema anterior, ahora rige una tarifa progresiva que incrementa el precio de cada hora hasta la cuarta. Desde la quinta hora en adelante, el costo por hora se mantiene fijo en el último valor alcanzado.

El estacionamiento medido abarca tramos de San Telmo, Montserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro, Recoleta, Puerto Madero y Almagro. En la web del Gobierno porteño se encuentra el detalle de cada cuadra y tramo alcanzado.

1° hora: $700

$700 2° hora: $1610

$1610 3° hora : $2793

: $2793 4° hora: $4330,9

$4330,9 5° hora en adelante: $1537,9 por hora adicional

De esta manera, se busca desalentar el uso prolongado del espacio público y favorecer la rotación vehicular.

Así funciona el estacionamiento gratuito para residentes

Los vecinos que viven dentro de las zonas tarifadas de Buenos Aires pueden acceder a un permiso especial para estacionar su auto sin costo en un radio de 300 metros alrededor de su domicilio. El trámite se realiza de manera totalmente online a través del apartado "Beneficio para residentes" en la web del Gobierno porteño.

Para gestionar el permiso, se deben cumplir los siguientes criterios:

Contar con DNI o comprobante de domicilio dentro de la zona tarifada.

dentro de la zona tarifada. Ingresar el número de partida de ABL correspondiente al domicilio (solo unidades de vivienda). Este número tiene 9 dígitos: los 7 de la partida más los 2 del dígito verificador, sin espacios ni guiones. Si el dígito verificador no aparece, se deben completar los dos últimos con "00".

correspondiente al domicilio (solo unidades de vivienda). Este número tiene 9 dígitos: los 7 de la partida más los 2 del dígito verificador, sin espacios ni guiones. Si el dígito verificador no aparece, se deben completar los dos últimos con "00". Presentar la cédula única del vehículo (antes cédula verde) o la cédula para autorizado a conducir (antes cédula azul).

(antes cédula verde) o la cédula para autorizado a conducir (antes cédula azul). No registrar deudas pendientes de Impuesto de Radicación de Vehículos o infracciones de tránsito. En caso de tenerlas, se puede solicitar el beneficio y saldarlas dentro de los 12 meses de vigencia del permiso.

El permiso para residentes se otorga solo una vez por persona, por domicilio y por vehículo autorizado. Este beneficio permite estacionar gratis en los espacios habilitados, aunque no garantiza un lugar reservado en la calle. Toda la información que se ingrese al momento de solicitar el permiso tiene carácter de declaración jurada, por lo que debe ser veraz y completa.

Cómo se paga en estacionamiento en la Ciudad

La novedad es que ahora todo se gestiona desde el celular a través de la aplicación Blinkay. El pago puede realizarse con tarjeta de débito, crédito o Mercado Pago, y se habilitó la posibilidad de abonar al inicio o al final del estacionamiento.

Cómo funciona la aplicación

El sistema fue diseñado para facilitar la experiencia del automovilista. Desde la app se puede iniciar o extender el tiempo de estacionamiento a distancia, recibir alertas cuando el plazo está por finalizar y acceder al historial de operaciones y comprobantes enviados por correo electrónico.