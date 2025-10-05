¿Cuánto cuesta estacionar en Buenos Aires?: Guía actualizada de precios por barrio
Desde mediados de 2022, los conductores de Buenos Aires cuentan con un sistema digital de estacionamiento medido que reemplaza los antiguos parquímetros y cospeles. Ahora, quienes dejan su auto en la vía pública pueden pagar directamente desde el celular, haciendo que el estacionamiento en la ciudad sea más ágil y moderno.
Tarifa progresiva: cuánto cuesta estacionar en Buenos Aires
El sistema rige de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y los sábados de 8 a 13. Los domingos y feriados el estacionamiento es gratuito. A diferencia del sistema anterior, ahora rige una tarifa progresiva que incrementa el precio de cada hora hasta la cuarta. Desde la quinta hora en adelante, el costo por hora se mantiene fijo en el último valor alcanzado.
El estacionamiento medido abarca tramos de San Telmo, Montserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro, Recoleta, Puerto Madero y Almagro. En la web del Gobierno porteño se encuentra el detalle de cada cuadra y tramo alcanzado.
- 1° hora: $700
- 2° hora: $1610
- 3° hora: $2793
- 4° hora: $4330,9
- 5° hora en adelante: $1537,9 por hora adicional
De esta manera, se busca desalentar el uso prolongado del espacio público y favorecer la rotación vehicular.
Así funciona el estacionamiento gratuito para residentes
Los vecinos que viven dentro de las zonas tarifadas de Buenos Aires pueden acceder a un permiso especial para estacionar su auto sin costo en un radio de 300 metros alrededor de su domicilio. El trámite se realiza de manera totalmente online a través del apartado "Beneficio para residentes" en la web del Gobierno porteño.
Para gestionar el permiso, se deben cumplir los siguientes criterios:
- Contar con DNI o comprobante de domicilio dentro de la zona tarifada.
- Ingresar el número de partida de ABL correspondiente al domicilio (solo unidades de vivienda). Este número tiene 9 dígitos: los 7 de la partida más los 2 del dígito verificador, sin espacios ni guiones. Si el dígito verificador no aparece, se deben completar los dos últimos con "00".
- Presentar la cédula única del vehículo (antes cédula verde) o la cédula para autorizado a conducir (antes cédula azul).
- No registrar deudas pendientes de Impuesto de Radicación de Vehículos o infracciones de tránsito. En caso de tenerlas, se puede solicitar el beneficio y saldarlas dentro de los 12 meses de vigencia del permiso.
El permiso para residentes se otorga solo una vez por persona, por domicilio y por vehículo autorizado. Este beneficio permite estacionar gratis en los espacios habilitados, aunque no garantiza un lugar reservado en la calle. Toda la información que se ingrese al momento de solicitar el permiso tiene carácter de declaración jurada, por lo que debe ser veraz y completa.
Cómo se paga en estacionamiento en la Ciudad
La novedad es que ahora todo se gestiona desde el celular a través de la aplicación Blinkay. El pago puede realizarse con tarjeta de débito, crédito o Mercado Pago, y se habilitó la posibilidad de abonar al inicio o al final del estacionamiento.
Cómo funciona la aplicación
El sistema fue diseñado para facilitar la experiencia del automovilista. Desde la app se puede iniciar o extender el tiempo de estacionamiento a distancia, recibir alertas cuando el plazo está por finalizar y acceder al historial de operaciones y comprobantes enviados por correo electrónico.
- 1. Registro inicial: Descargá la app y tocá "Registrate". Ingresá tu email, elegí una contraseña y seleccioná Argentina como país. Aceptá las condiciones de uso y la política de privacidad.
- 2. Activá la geolocalización: Permití que Blinkay acceda a tu ubicación para identificar la cuadra donde dejaste el auto. La zona tarifada aparecerá sombreada en azul sobre el mapa.
- 3. Confirmá tu ubicación: El pin de ubicación se colocará automáticamente sobre la cuadra. Solo figuran las calles habilitadas para estacionar (marcadas con línea azul). Hacé zoom si es necesario; no es necesario coincidir con el número exacto.
- 4. Cargá la patente de tu vehículo: Seleccioná la patente que usarás para pagar el estacionamiento.
- 5. Elegí medio de pago: Podés usar tarjeta de débito, crédito o Mercado Pago. Se realiza un cargo de verificación de $24, que luego se reembolsa según el banco.
- 6. Seleccioná tipo de tarifa: Prepago: pagás por adelantado el tiempo que quieras estacionar (mínimo 15 minutos, sumando intervalos de 5 minutos). Podés usar débito, crédito o Mercado Pago. Tocá "Pagar" y el tiempo empezará a correr. / Postpago: pagás al finalizar solo el tiempo utilizado. Disponible solo con tarjeta de crédito cargada en Blinkay. Seleccioná "Estacionar" y el tiempo comenzará a contarse; podés detenerlo en cualquier momento.
- 7. Control del tiempo: En ambos casos, la app muestra un círculo con una franja azul (tiempo seleccionado) y una verde que avanza a medida que transcurre el tiempo. Arriba aparece el tiempo transcurrido y la cuenta regresiva.
- 8. Menú y ampliación de tiempo: En el menú (ícono de tres líneas horizontales) se encuentra tu estacionamiento vigente. Podés ampliar el tiempo desde allí en cualquier momento. Cinco minutos antes de que termine, la app enviará un aviso emergente.
- 9. Comprobantes y recibos: Podés ver el detalle del pago en "Ver recibo de pago", hacer captura o enviarlo por email. Cada inicio y fin de estacionamiento genera avisos por correo.