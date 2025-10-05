Tras un mes lleno de sobresaltos con el dólar oficial, las transferencias de autos de segunda mano cerraron con sorpresas. Las expectativas del sector

La venta de autos usados cerraron un mes con números positivos, quedando el mes de septiembre 2025 como el mejor de la historia.

Así informó la Cámara de Comercio Automotor -CCA-, ya que, este mes, se comercializaron 171.364 vehículos usados, un 5,45% más que en igual mes de 2024, cuando se transfirieron 162.515 unidades. Comparado con agosto, cuando se vendieron 167.525 unidades, el crecimiento llega al 2,29 por ciento.

De esta manera, en los primeros nueve meses del año, se vendieron 1.436.656 autos usados, un aumento del 13,84% con respecto a igual período de 2024, cuando se registraron 1.262.016 operaciones.

Este números dejó ver que, después de un mes con un dólar oficial que llegó a su pico máximo, en $1.515, las operaciones no se vieron resentidas y los valores de los autos de segunda mano siguieron estables, sin reaccionar rápidamente a los cambios del mercado.

Los autos usados más vendidos

De acuerdo a la CCA, el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 9.313 unidades.

Volkswagen Gol sigue siendo el auto usado más vendido.

Entre los 10 líderes hay vehículos discontinuados muy accesibles, como Chevrolet Corsa y Fiat Palio, y otros más vigentes y líderes entre los 0km, como las camionetas más vendidas que son las tres de producción nacional: Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkwagen Amarok.

El top ten es el siguiente:

VW Gol y Trend: 9.313

Toyota Hilux: 6.292

Corsa y Classic: 4.843

Ford Ranger: 4.633

VW Amarok: 4.602

Ford EcoSport: 3.620

Peugeot 208: 3.529

Toyota Corolla: 3.379

Fiat Palio: 3.141

Ford Fiesta: 2.917

Precios estables en autos usados

Desde la CCA explicaron que el resultado sorprendió en un contexto económico complicado en septiembre.

"Después de un agosto con ventas en baja, septiembre nos sorprendió convirtiéndose en el mejor septiembre desde que se tiene registro, con un volumen superior a las 171.364 unidades", dijo Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

"Pese a las turbulencias por las que está atravesando la economía, a diferencia del mes pasado, la gente volvió a mostrar interés en la compra de un vehículo, creando un movimiento importante en las agencias del país", mencionó el directivo.

"Con precios estables y negocios con productos demandados, el mercado tenía que mostrar su fortaleza", expresó Lamas.

"El interior sigue empujando al sector. El ranking lo encabezó Formosa (38,26%), Neuquén (32,64%), Catamarca (28,81%), Santiago del Estero (27,42%), La Rioja (25,63%), Jujuy (25,32%), Salta (24,64%), Chubut (22,55%), Río Negro (22,21%) y Chaco (22,08%). CABA ocupó el último lugar con apenas 8,20% de crecimiento", manifestó.

"Manteniéndose estos volúmenes de venta, estaremos finalizando el año con cifras superiores a 1.800.000 vehículos", afirmó el secretario.