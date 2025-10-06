Peugeot puso fecha al regreso de un auto que fue furor en el país

Tras el lanzamiento del 3008 y 5008, la marca del león presentará un modelo que fue un éxito de fabricación nacional, ahora con nueva estética

Después de un 2024 positivo, con el Peugeot 208 como el auto más vendido del año y el 2008 como uno de los SUV chicos de mayor crecimiento, la marca del león concretó, hace unas semanas, dos de los lanzamientos más importantes.

Por un lado, presentó el renovado 3008, el SUV para el segmento mediano que ahora tiene estética coupé; y por el otro, el 5008, un SUV más grande, también con cambios estéticos, para 7 pasajeros.

Sin embargo, todavía falta uno de los lanzamientos más relevantes para concretar la renovación de su portfolio, y es la llegada del 408, un auto que será importado y que revive el éxito del modelo que se fabricó en El Palomar, pero ahora con una filosofía y diseño totalmente nuevo.

El 408 será revelado el 15 de octubre en un evento exclusivo, y sellará la renovación de Peugeot y la puesta en marcha, nuevamente, como una de las marcas con más "status" dentro de las masivas.

Cómo es el nuevo Peugeot 408

El nuevo Peugeot 408 es una mezcla de crossover, coupé y sedán; es grande y bajo, con casi 5 metros (4,69 metros) de largo; 1,85 metros de ancho, y la distancia entre ejes de 2,79 metros. Todo esto, con una altura de apenas 1,48 metros.

Otro componente que impacta de su exterior son las enormes llantas de 20". Con ello, el despeje del 408 es de 190 mm, superando a lo que generalmente caracteriza a un citadino, pero tampoco resulta tan alto como un SUV. Con estas medidas, la marca lo denomina como un crossover.

El Peugeot 408 se lanza en la Argentina en un nuevo segmento.

En diseño, la trompa se destaca por la presencia de faros bien rasgados con luces full led y se complementa con los ya conocidos colmillos led. La parrilla es la nueva "sin fin". En los laterales sobresalen los protectores en paragolpes y guardabarros.

Otro detalle es la caída del techo en la parte trasera, con un baúl de 560 litros, en tanto que este remate fastback suma los faros con las "garras" led en diagonal bastante inclinada.

Por dentro, el nuevo auto se equipa con el conocido i-cockpit. Se trata de un diseño que implementó hace un tiempo la marca, que se caracteriza por un volante más chico que facilita la maniobrabilidad con una posición de manejo diferente.

El 408 se produce en Francia, y en Europa se ofrece con opciones de motorizaciones híbridas y eléctricas; además, nafteras.

A la Argentina llegaría con nivel de equipamiento GT (en el viejo continente se comercializa los acabados Allure, Premium y GT) y el motor THP 1.6 turbo naftero de 215 CV y 300 Nm. Este propulsor se asociará a una caja de cambios automática de ocho marchas.

El fin del 408 argentino

A mediados de 2021, el grupo Stellantis, ya dueño de Peugeot, Citroën y DS, que se había unido con Fiat, Ram y Jeep, anunciaba que los Peugeot 308, 408 y el Citroën C4 Lounge se dejaban de fabricar en El Palomar. Era el final de los autos para el segmento C de la marca, dos sedanes y un hatch.

En su lugar se fabrican la nueva generación del 208, un auto chico que, desde ese año, se comenzó a trabajar en la nueva plataforma; y más recientemente, el 2008, un SUV para el segmento B.

Si bien el nuevo 408 es un modelo diferente, retoma el nombre de aquel auto que tuvo su buen posicionamiento en el mercado local.