El Gobierno lanzó hoy una medida para impulsar la baja de precio de los autos

El Gobierno Nacional abrió hoy la segunda convocatoria para importar sin arancel 50 mil autos eléctricos e híbridos durante 2026 con el propósito

El Gobierno Nacional abrió hoy la segunda convocatoria para importar sin arancel 50 mil autos eléctricos e híbridos durante 2026 con el propósito de promover el uso de vehículos con estas tecnologías e impulsar la baja de los precios de los vehículos en general, tal como había adelantado iProfesional.

A través de la Resolución 377/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, las empresas con producción local y los importadores tendrán hasta el 13 de octubre inclusive para acceder al cupo que les permitirá importar sin arancel extrazona de 35% vehículos con un valor FOB de hasta USD 16 mil.

El objetivo oficial es que los modelos que lleguen al país se sumen a los automóviles tradicionales con oferta ya existente en el mercado, generando más variedad de modelos y mayor competencia.

Cómo es la nueva medida

La convocatoria incluye diferentes tipos de tecnologías de motorización, tales como vehículos completamente eléctricos (sólo funcionan con batería); híbridos (motor a combustión y motor eléctrico); híbridos mild (motor a combustión y motor eléctrico auxiliar), e híbridos enchufables (motor a combustión y motor eléctrico enchufable).

Ese volumen se repartirá en partes iguales entre los asociados a ambas entidades. Es decir, 25.000 podrán ser importadas por miembros de ADEFA y otras 25.000 por los de la cámara de importadores.

El llamado se realiza con la antelación necesaria para que los importadores puedan prever la producción de los autos con el tiempo requerido.

Esto responde a una propuesta de las empresas que solicitaron mayor tiempo para realizar el proceso debido a que deben pedir a las automotrices del exterior la producción de la cantidad de unidades solicitadas. Las mismas se tienen que fabricar, luego embarcar y recién después sacarlas del puerto. Toda la operatoria puede demandar más de seis meses.

De esta manera, los primeros vehículos híbridos y eléctricos de este llamado 2026 podrán ingresar al país en los primeros días de enero.

La medida inicial se implementó a comienzos de este año y ya otorgó el cupo correspondiente a 2025 también de 50.000 unidades. Las marcas que solicitaron participar de este sistema ya están comenzando a ingresar los vehículos, aunque tienen plazo hasta enero próximo para concretar toda la importación. Para este nuevo llamado, el plazo para importar los 0km será hasta enero de 2027.

El sistema beneficia, especialmente, a marcas chinas que son las que tienen mayor variedad de productos con esta tecnología a precios más bajos.

Cupo y marcas chinas

No es casual que en el cupo correspondiente a los representantes de marcas importadas, BAIC y BYD hayan concentrado la mayor parte de los pedidos. Ahora se sumará también Chery que cambió de manos y hoy está siendo representada por el Grupo Corven.

Si bien todavía no se sintió el efecto a pleno (la mayoría de los autos que se solicitaron para importar en la primera convocatoria recién están entrando al país), hay señales que muestran que la oferta de vehículos, con alto nivel de equipamiento y más modernos, se están comenzando a ofrecer a precios más competitivos.

La presente convocatoria también incluye una opción para registrarse en lista de espera para importar los vehículos del cupo 2025 que sean desistidos o cuyas condiciones hayan sido incumplidas por los oferentes originales.

Durante este año, a partir del decreto 49/25, se adjudicaron 50 mil vehículos en dos tandas. Se espera que para enero de 2026 el total ingresado de las primeras dos convocatorias sea de más de 40 mil unidades.

Este régimen, que se extenderá por 5 años, apunta a transformar el parque automotor del país, sumando nuevas alternativas en línea con la evolución mundial de las tecnologías de movilidad.